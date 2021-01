Peaky Blinders: il creatore della serie tv conferma film in sviluppo

Sembra che i fan della serie tv Peaky Blinders oltre che ad una sesta e ultima stagione potranno fruire anche di un lungometraggio recentemente confermato da Steven Knight, creatore della serie targata BBC.

Per coloro che non seguono “Peaky Blinders”, trattasi di una serie tv poliziesca di produzione britannica ambientata a Birmingham, in Inghilterra. La serie segue le gesta della famiglia criminale Shelby all’indomani della prima guerra mondiale. La famiglia immaginaria è vagamente basata su una vera gang urbana di giovani che erano attivi in ​​città dal 1890 all’inizio del XX secolo. “Peaky Blinders” presenta un fenomenale cast corale che include Cillian Murphy e Helen McCrory come protagonisti e ruoli ricorrenti per Sam Neill, Tom Hardy, Paddy Considine, Adrien Brody, Sam Claflin e Anya Taylor-Joy. La serie ha vinto un BAFTA televisivo per la migliore serie drammatica.

È stato recentemente riferito che “Peaky Blinders” chiuderà i battenti con la sesta stagione, ma è stato anche detto che la serie sarebbe continuata “in un’altra forma”. Ora apprendiamo che l’altra forma in questione sarà un film, qualcosa che Steven Knight aveva in programma sin dal debutto della serie, come ha spiegato in una recente intervista al sito Deadline.

Il Covid ha cambiato i nostri piani. Ma posso dire che il mio piano dall’inizio era quello di terminare Peaky con un film. Questo è ciò che accadrà.

Le parole di Knight lasciano intendere che il Covid ha impedito la realizzazione di una settima stagione, quindi il film andrebbe a compensare l’eventuale trama che non potremo vedere in tv. Ricordiamo che Steven Knight è anche un affermato sceneggiatore (La promessa dell’assassino), ha diretto i film Locke con Tom Hardy e Redemption – Identità nascoste con Jason Statham e come curiosità Konight è anche il creatore del popolare format del quiz show Chi vuol essere milionario?.

Il produttore esecutivo Caryn Mandabach parlando dell’ultima stagione della serie “Peaky Blinders” ha dichiarato:

L’ultima stagione dei nostri amati Peaky Blinders sarà la migliore di sempre. La straordinaria capacità di Steve di essere preveggente sugli eventi mondiali è pari solo alla sua capacità di rendere Tommy Shelby il personaggio più indelebile dei nostri tempi.

La quinta serie è stata trasmessa in anteprima su BBC One il 25 agosto 2019 e si è conclusa il 22 settembre 2019. In Italia la serie tv è stata trasmessa in origine da Amazon Prime Video ((St.1-2) e in seguito da Netflix (St.1-5).