Perché Brad Pitt e Angelina Jolie si sono lasciati: le vere ragioni del divorzio

Era il 20 settembre 2016 quando il mondo si svegliò con una notizia che lasciò fan e stampa di tutto il mondo senza parole: Angelina Jolie aveva avviato le pratiche per divorziare da Brad Pitt.

Dopo ben 12 anni di relazione e sei figli cresciuti insieme, sembrava davvero che nulla potesse scalfire la coppia più ammirata di Hollywood. E invece, la richiesta presentata da Jolie, con la classica formula delle “differenze inconciliabili” fu solo l’inizio di una dolorosa battaglia legale e personale.

Al centro della questione non c’era solo la separazione tra due volti notissimi del cinema ma soprattutto il futuro dei sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne. Angelina chiese fin da subito la custodia esclusiva con la possibilità per Pitt di vederli sotto specifiche condizioni. In un comunicato l’attrice parlò genericamente di “salute della mia famiglia”, una frase misteriosa che trovò ben presto un significato piuttosto inquietante.

Un volo turbolento e le indagini dell’FBI

Pochi giorni dopo il triste annuncio venne fuori un episodio avvenuto durante un volo privato di ritorno dall’Europa. Una lite accesa tra i due sarebbe degenerata davanti ai figli e il maggiore, Maddox, sarebbe intervenuto nel tentativo di placare la tensione.

A seguito dell’incidente, il Dipartimento per la tutela dei minori aprì un’indagine e venne coinvolta anche l’FBI. L’ombra di possibili abusi da parte di Pitt aleggiò per settimane finché, dopo mesi di accertamenti, l’attore venne definitivamente scagionato.

Nel frattempo, le discussioni legali procedevano a fatica. Entrambe le parti accettarono l’intervento di un terapeuta per facilitare i colloqui e giungere presto a un accordo condiviso. Nel novembre 2016 un provvedimento concesse ad Angelina la custodia fisica del figli, mentre Pitt poteva incontrarli sotto supervisione.

Brad chiese poi che tutta la documentazione relativa al divorzio fosse tenuta riservata per tutelare i bambini. Una misura che inizialmente Angelina esitò ad accettare, ma che alla fine venne approvata. Nel gennaio 2017 i due affidarono l’intero iter a un giudice privato nella speranza di accelerare i tempi.

Confessioni e recriminazioni pubbliche

Nei mesi successi entrambi decisero di parlare pubblicamente della loro rottura. Brad Pitt, in una intervista concessa a GQ, si mostrò vulnerabile. Ammise di aver perso il controllo, di aver avuto problemi con alcol e marijuana e di essere in terapia. Angelina spiegò a Vanity Fair che la relazione era diventata tossica e che il benessere dei suoi figli era per lei la priorità assoluta.

Nel 2018 il giudice ordinò che i bambini trascorressero più tempo con il padre, con la sola eccezione di Maddox, giò sedicenne e quindi libero di scegliere. Ma pochi mesi dopo Angelina accuso l’ex marito di non aver provveduto adeguatamente al mantenimento dei figli. L’attore replico fornendo cifre dettagliate: oltre 1,3 milioni di dollari per spese legate alla sicurezza e alla salute più altri 8 milioni per l’acquisto di una nuova casa.

Nel tentativo di evitare ulteriori scontri, i due chiesero l’applicazione del bifurcated judgment, separando quindi il loro stato civile per questioni economiche e genitoriali. Nell’aprile del 2019 i due divennero ufficialmente single.

Le vere ragioni dietro la rottura

Con il senno di poi, non si può non rilevare una realtà fatta di differenze profonde. Visioni contrastanti sulla crescita dei figli e gli stili di vita incompatibili hanno giocato un ruolo senza dubbio importante nel progressivo allontanamento tra i due attori.

Una delle cause più rilevanti, stando alle parole dello stesso Pitt, fu il suo eccessivo uso di sostanze che era diventato un problema per l’equilibrio familiare.