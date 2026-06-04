Isola dei Famosi, c’è già un grande escluso: il nome del naufrago “respinto”

Grandi manovre in casa Mediaset per la prossima stagione autunnale. La macchina organizzativa de L’Isola dei Famosi è già in pieno movimento con le registrazioni delle nuove puntate che prenderanno il via a brevissimo, in vista di una messa in onda programmata per il mese di settembre.

La vera rivoluzione di questa edizione risiede però nel formato: per la prima volta nella sua storia, il reality show abbandonerà la classica diretta per trasformarsi in un programma completamente registrato e montato, ricalcando lo stile narrativo e la struttura tipica di Pechino Express.

I primi colpi di scena per la scelta del cast

Se la formula del programma si rinnova, le selezioni del cast – iniziate già lo scorso autunno – hanno regalato i primi colpi di scena e, insieme a essi, le prime inevitabili esclusioni eccellenti.

Tra i volti noti che non saliranno sull’aereo per l’Honduras spicca Milton Morales. L’ex ballerino cubano, diventato un vero e proprio sex symbol della televisione italiana nei primi anni duemila grazie a Buona Domenica, sembrava ormai a un passo dal firmare il contratto ufficiale, la cui sigla era prevista per il mese di maggio.

Il modello e artista ha confessato la sua profonda amarezza per una trattativa che si è arenata proprio sul più bello, dopo che a gennaio la sua partecipazione appariva ormai cosa fatta.

Per dare priorità al reality di Canale 5, Morales aveva persino rinunciato ad alcuni importanti impegni professionali in Colombia, rimanendo bloccato in Italia in attesa della chiamata definitiva. La decisione della produzione di declassarlo all’ultimo momento al ruolo di semplice riserva è arrivata come una doccia fredda.

Nonostante la delusione per un’avventura che sentiva molto vicina alle sue corde e alle sue origini caraibiche, l’ex naufrago mancato ha preferito non perdersi d’animo.

Sfumata la possibilità di mettere a segno la sua terza partecipazione in un reality show dopo le lontane esperienze a La Fattoria e Reality Circus, Morales ha dichiarato che si dedicherà completamente alle sue altre grandi passioni, tra cui la pittura e la scultura, convinto che alla fine, a perdere una figura forte come la sua, sia stata soprattutto la trasmissione.