Perché Hugh Grant non voleva baciare Julia Roberts, sul set di Notting Hill

Notting Hill è uno dei film più celebri degli ultimi decenni. Pubblicato in Italia il 22 ottobre 1999, ha fatto sognare tutti coloro che credono che l’amore possa superare qualsiasi barriera.

Nel cuore pulsante di Notting Hill, tra scaffali impolverati e viaggi sognati sulle pagine dei libri, si nasconde una storia d’amore tanto improbabile quanto indimenticabile. William Thacker, interpretato da Hugh Grant, è un libraio britannico dal cuore timido e dall’umorismo disarmante. La sua quotidianità scorre lenta, condivisa con lo stralunato coinquilino Spike, finché un giorno qualunque, diventa l’inizio di tutto. Quando Anna Scott, interpretata da Julia Roberts, diva hollywoodiana inseguita dai flash e prigioniera della sua celebrità, varca la soglia della sua piccola libreria, il confine tra realtà e favola si dissolve.

Notting Hill non è solo una commedia romantica: è l’incontro tra due universi opposti, tra anonimato e fama, semplicità e caos. È il racconto di un amore che tenta di sopravvivere alla pressione del mondo esterno, inciampa nei suoi stessi dubbi, ma infine sceglie il coraggio della verità. Una favola urbana che ci ricorda che, a volte, anche la vita più ordinaria può contenere un miracolo.

Eppure la realtà sarebbe ben diversa dalla trama del film. Parrebbe, infatti, che Hugh Grant non volesse baciare Julia Roberts sul set di Notting Hill, per un motivo ben preciso.

Notting Hill, ecco perché Hugh Grant non voleva baciare Julia Roberts

Anche i set dei film più celebri, a volte, nascondono delle verità insospettabili. È il caso di Notting Hill, dove l’amore tra i due protagonisti ha fatto sognare generazioni e generazioni.

Hugh Grant, infatti, avrebbe confessato qualcosa di inimmaginabile. L’attore non avrebbe voluto baciare la co-protagonista Julia Roberts per un motivo ben preciso.

Secondo l’attore britannico, la bocca della collega sarebbe stata “troppo grande”. Una dichiarazione che fece il giro del mondo, lasciando pubblico e media a metà strada tra l’incredulità e il divertimento.

Come spesso accade con Hugh Grant, il tono era probabilmente scherzoso, ma il commento non passò inosservato. Julia Roberts, con la grazia che la contraddistingue, non solo non si sarebbe offesa, ma avrebbe dichiarato di essere pronta a lavorare di nuovo con lui.

Questo piccolo retroscena dice molto sul rapporto tra i due attori: un mix di ironia british e professionalità hollywoodiana. Grant, noto per la sua autoironia, si è spesso preso gioco di se stesso, e forse proprio questa sua natura ha reso il personaggio di William così autentico.