Dal 6 ottobre 2023 disponibile su Paramount Plus Pet Sematary – Bloodlines, prequel del racconto “Pet Sematary” di Stephen King nonché quarto lungometraggio del franchise diretto dall’esordiente Lindsey Beer, sceneggiatrice che ha scritto la commedia Sierra Burgess è una sfigata e creato la serie tv The Magic Order.

Pet Sematary – Bloodlines – Trama e cast

La trama ufficiale: Nel 1969, un giovane Jud Crandall sogna di lasciarsi alle spalle la sua città natale di Ludlow, nel Maine, ma presto scopre sinistri segreti sepolti al suo interno ed è costretto ad affrontare un’oscura storia familiare che lo terrà per sempre legato a Ludlow. Unendosi insieme, Jud e i suoi amici d’infanzia devono combattere un antico male che ha attanagliato Ludlow sin dalla sua fondazione e, una volta dissotterrato, ha il potere di distruggere tutto ciò che incontra. Basato sul capitolo non raccontato di “Pet Sematary”, l’agghiacciante romanzo di Stephen King, “Pet Sematary: Bloodlines” è un terrificante prequel e la storia non raccontata del perché a volte la morte è meglio…

Il film è interpretato da Jackson White (Tell Me Lies), Forrest Goodluck (Revenant – Redivivo), Jack Mulhern (Sea of Easttown), Henry Thomas (Gangs of New York), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs) e Isabella Star LeBlanc (True Detective). Il cast è completato da Pam Grier (Jackie Brown) e David Duchovny (The X-Files).

Curiosità sul film

Lindsey Beer dirige “Pet Sematary – Bloodlines” da una sua sceneggiatura scritta con Jeff Buhler che ha scritto anche il remake del 2019 e gli horror The Prodigy – Il figlio del male, Jacob’s Ladder, The Grudge (storia) e Studio 666.

L’intero film dovrebbe essere basato sui ricordi di Judd Crandall, che sono riportati nel libro, raccontati a Louis Creed, in circostanze diverse. A differenza del libro, il film si svolge durante la guerra del Vietnam e non durante la seconda guerra mondiale. Questa variazione è basata su un monologo di Judd Crandall, che è stato aggiunto come bonus all’edizione DVD del primo film e che appare su YouTube.

Le musiche originali del film sono del compositore Brandon Roberts (The Woman in Black 2 – L’angelo della morte, Little Evil, Underwater, Chaos Walking, Fear Street Parte 2: 1978).

Il film è prodotto da Lorenzo di Bonaventura Mark Vahradian. Il team di produzione è completato da Martha Fernandez (produttore esecutivo), Natalia Maymi (Studio Executive), Vanessa Mendozan (executive responsabile della produzione).

Pet Sematary al cinema

Tratto dal romanzo del 1983 del maestro dell’horror Stephen King, il remake del 2019 ha segnato la seconda volta che la storia arrivava sul grande schermo dopo l’adattamento iniziale del 1989 e un sequel datato 1992.

La storia originale di “Cimitero Vivente” segue la famiglia Creed che trasloca in una nuova casa nel Maine rurale. Poco dopo il loro arrivo, la famiglia viene a sapere di un cimitero di animale domestici nei boschi dietro casa. Quando il papà Louis scopre che tutto ciò che è sepolto nella misteriosa terra sacra ritorna alla vita, le cose prendono una svolta orribile per la famiglia Creed.

La popolarità del romanzo ha contribuito al successo nel film del 1989 che andò molto bene al box-office. Il sequel del film però non è riuscito a bissare lo stesso successo lasciando il franchise in stand-by fino al 2010, quando si è cominciato a parlare di un potenziale rifacimento.

Il remake del 2019 presentava alcune differenze rispetto al materiale originale, forse in cerca di un po’ di “freschezza” che però non è servita a molto, poiché alla sensazione di già visto che pervade l’intero film, il remake non ha neanche catturato l’atmosfera del precedente adattamento anni ottanta di Mary Lambert che ha guadagnato diversi punti di fronte all’ennesimo rifacimento horror senza nerbo.

Detto ciò nonostante il remake non abbia entusiasmato ha comunque incassato 100 milioni di dollari a livello globale da un budget di 21 milioni, quindi la Paramount tenta il bis con una storia del tutto originale.

La sinossi ufficiale del romanzo: In una limpida giornata di fine estate, la famiglia Creed si trasferisce in un tranquillo sobborgo residenziale di una cittadina del Maine. Non lontano dalla loro casa, al centro di una radura, sorge Pet Sematary, il cimitero dei cuccioli, un luogo dove i ragazzi del circondariato, secondo un’antica consuetudine, usano seppellire i propri animaletti. Ma ben presto la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti e dall’improvviso ridestarsi di forze oscure e malefiche.

Il romanzo “Pet Sematary” è disponibile su Amazon.

Pet Sematary – Bloodlines – Foto e poster