Il sito Bloody Disgusting ci segnala un nuovo trailer di PG: Psycho Goreman, la nuova bizzarra commedia horror dal regista canadese Steven Kostanski (Manborg, Leprechaun Returns, The Void) che sembra strizzare l’occhio a classici horror anni ottanta per ragazzi come Non aprite quel cancello e Scuola di mostri.

“PG: Psycho Goreman” interpretato dai giovanissimi Nita-Josée Hanna e Owen Myre nei panni di Mimi e Luke, fratello e sorella che litigano continuamente e inconsapevolmente resuscitano un antico sovrano alieno (Matt Ninaber) che è stato sepolto nel loro cortile. I due fratelli battezzano la malvagia creatura Psycho Goreman (o PG in breve) e grazie al possesso di un amuleto magico la creatura si trova costretta ad obbedire ai loro capricci infantili. La ricomparsa sulla Terra di PG attirerà inevitabilmente l’attenzione di guerrieri e demoni intergalattici che piomberanno nel tranquillo e sonnolento quartiere dei due ragazzini da ogni parte del cosmo, un po’ come abbiamo visto in The Predator.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Kostanski promette che “Psycho Goreman” non sarà un film per bambini e a provarlo ci saranno oltre 15 memorabili mostri creati appositamente per film tra cui l’angelo vendicatore “Pandora”, il goblin traditore “Dark Scream”, la sinuosa strega “Hiss”, il subdolo “Kortex”, il folle “Death Trapper” e ovviamente lo stesso “Psycho Goreman”.