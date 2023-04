Polite Society – Operazione Matrimonio: trailer italiano e anticipazioni della commedia d’azione di Nida Manzoor

Dal 15 giugno nei cinema italiani con Universal Pictures Polite Society, nuovo film britannico che segna il debutto nel lungometraggio della regista Nida Manzoor (“We Are Lady Parts”) presentato al Sundance Film Festival 2023 nella sezione Midnight. “Polite Society” segue Ria Khan, praticante di arti marziali, che crede di dover salvare sua sorella maggiore Lena dal suo imminente matrimonio.

Polite Society – Trama e cast

La trama ufficiale: Una divertente miscela di amore tra sorelle, delusione dei genitori e grande azione, Polite Society – Operazione Matrimonio è la storia di Ria Khan, aspirante artista marziale, che crede di dover salvare la sorella maggiore Lena dal suo imminente matrimonio. Potendo avvalersi dell’aiuto dei suoi amici, Ria tenta di mettere a segno il più ambizioso dei colpi nuziali in nome dell’indipendenza e della complicità tra sorelle.

Il cast include Priya Kansara nei panni di Ria, con Ritu Arya, Nimra Bucha, Akshay Khanna, Seraphina Beh, Ella Bruccoleri, Renu Brindle, Rekha John-Cheriyan, Sally Ann, Jenny Funnell, Shona Babayemi, Sona Babayeva, Shobu Kapoor, Sophie Aisling, Su McLaughlin, Jeff Mirza, Akshay Khanna, Salim Shah, Tia Dutt, Ryan Laccohee, Ulli Ackermann, James McNicholas.

Polite Society – Trailer e video

Curiosità sul film

La regista Nida Manzoor è nota per aver diretto episodi di Doctor Who e creato la serie tv “We Are Lady Parts” di Peacock.

Le musiche originali del film sono del compositore Tom Howe (Shattered – L’inganno, In cucina niente regole, La genesi di Wonder woman, i Primitivi, Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon – Il Film, serie tv Ted Lasso) & Shez Manzoor.

Priya Kansara – Note biografiche

Priya Kansara è un’attrice britannica. I suoi primi due crediti televisivi sono apparizioni nella serie tv Bridgerton e The Bastard Son & The Devil Himself. Kansara lavorava in orario d’ufficio nelle comunicazioni sanitarie per un’azienda farmaceutica, ma fin dall’infanzia voleva fare l’attrice. Ha frequentato tre anni di corsi serali presso la Identity School of Acting di Londra fino a marzo 2021. La sua prima audizione dopo aver lasciato il lavoro l’ha portata ad apparire nella seconda stagione del dramma in costume “Bridgerton” per Netflix come Miss Eaton. Poco dopo è apparsa in un’altra serie Netflix, “The Bastard Son & The Devil Himself”. Nell’estate del 2022 Kansara è stata nominata una delle “Stars of Tomorrow” di Screen International.

Polite Society – Foto e poster