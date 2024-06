Il team di registi dietro allo slasher Winnie the Pooh: Sangue e Miele stanno allestendo il loro universo horror basato su celeberrime fiabe che nel 2025 sfocerà nel crossover “Poohniverse: Monsters Assemble”.

Poohniverse – Peter Pan’s Neverland Nightmare

Disponibile via Variety una prima immagine ufficiale di Peter Pan’s Neverland Nightmare, che presenta Peter come un uomo contorto, deforme e squilibrato.

Il film stravolge la fiaba originale e segue “Wendy Darling mentre tenta di salvare suo fratello Michael dalle grinfie del malvagio Peter Pan”. Lungo la strada incontra Campanellino, che in questa versione contorta della storia verrà visto assumere eroina. convinto che sia polvere di fata.”

Il film è diretto da Scott Jeffrey, che ha dichiarato in un comunicato: “Mi sto ispirando al cinema francese mentre preparo questo film. Il film sarà incredibilmente teso. Direi che è un mix tra Alta Tensione e The Black Phone con la nostra interpretazione. È un film cattivo, violento e incredibilmente cupo”.

“Peter Pan’s Neverland Nightmare” vede protagonisti Megan Placito nei panni di Wendy Darling, Kit Green nei panni di Campanellino, Peter DeSouza-Feighoney (L’esorcista del papa) nei panni di Michael Darling e Charity Kase nei panni di James. Sarà invece Martin Portlock ad interpretare questa nuova versione disturbata di Peter Pan.

L’uscita del film è prevista per Halloween 2024.

Poohniverse – Bambi: The Reckoning

È disponibile un primo teaser trailer di Bambi: The Reckoning, una versione horror della celebre fiaba Disney che segue “Xana (Roxanne McKee) e suo figlio Benji (Tom Mulheron) che si ritrovano coinvolti in un incidente d’auto e presto braccati da una feroce macchina per uccidere, Bambi.”

Il regista Dan Allen (Unhinged) ha condiviso in una dichiarazione: “Sarà terrificante. Quando le persone vedranno un cervo in libertà dopo questo film, scapperanno sulle colline. Questo film parla della morte dell’infanzia e di come possa essere rovinata. Aspettatevi spargimenti di sangue, lacrime e conigli… e un cattivo cervo assassino. Alla fine, la campagna britannica avrà finalmente il suo Godzilla”.

I produttori esecutivi del film saranno Rhys Frake-Waterfield e Scott Jeffrey, che hanno dichiarato: “Il film sarà una rivisitazione incredibilmente oscura della storia del 1928 che tutti conosciamo e amiamo. Prendendo ispirazione dal design utilizzato in The Ritual di Netflix, Bambi sarà una feroce macchina per uccidere che si annida nelle terre selvagge. Preparati per la rabbia di Bambi!”.

“Bambi: The Reckoning” uscirà nell’autunno del 2024.

Poohniverse – Monster Assemble

Tutti queste nuovi horror fanno parte di un “universo dell’infanzia distorto”, chiamato Poohniverse, che includerà anche i film precedentemente citati, Peter Pan’s Neverland Nightmare e Pinocchio Unstrung, e introdurrà nuovi personaggi come la Bella Addormentata nel Bosco, il Cappellaio Matto e il Coniglio di “Winnie The-Pooh: Sangue e Miele”.

I realizzatori dietro lo slasher realizzato con un micro-budget (50.000$) che ha incassato l’incredibile cifra di 5,2 milioni di dollari che ha fruito anche di un sequel, hanno annunciato “Poohniverse: Monsters Assemble”, un crossover che riunirà Pooh e vari altri amati personaggi dei bambini diventati dei cattivi da incubo.

Il crossover di Jagged Edge Productions e ITN Studios – unirà Winnie the Pooh con versioni omicide di personaggi tra cui Bambi, Campanellino, Pinocchio, Peter Pan, Tigro, Pimpi, Il Cappellaio Matto e La Bella Addormentata per un folle e affollato incubo horror che uscirà nel 2025.

Fonte: Variety