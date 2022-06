Dal 20 giugno al 4 luglio, in prima e in seconda serata su Cielo, canale 26 del digitale terrestre, ogni lunedì, andrà in onda la rassegna Pride, con film e documentari inediti a tema LGBTQ+.

Il ciclo di film inizierà con la prima visione di Girl, film del 2018 di Lukas Dhont che al Festival di Cannes di quell’anno si aggiudicò 4 premi: la Caméra d’or per la migliore opera prima, il Premio Fipresci Un Certain Regard, la Queer Palm e il premio per la miglior interpretazione maschile nella sezione Un Certain Regard a Victor Polster.

Il film, scelto anche per rappresentare il Belgio ai premi Oscar 2019, è ispirato ad una storia vera e affronta la questione del cambio di sesso. Lara, la protagonista del film, sogna di diventare un’etoile e viene ammessa ad una prestigiosa scuola di ballo, lavora duramente ma il suo corpo si ribella perché Lara è una transgender e le terapie per il cambio di sesso non vanno di pari passo con il suo desiderio di diventare una ragazza a tutti gli effetti.

Lunedì 20 giugno, in seconda serata, andrà in onda, in prima visione assoluta, Krow’s trasformation – Top model in transizione, documentario del 2019 di Gina Hole Lazarowich, che narra il percorso di transizione, da donna a uomo, del modello Krow Kia.

Pride: i film del 27 giugno e del 4 luglio

La rassegna proseguirà il 27 giugno, in prima serata, con La diseducazione di Cameron Post, film del 2018 di Desiree Akhavan. La protagonista di quest’opera è Cameron Post, ragazza di 16 anni della Pennsylvania degli anni ’90 che viene mandata in una comunità gestita da fondamentalisti cristiani dopo essere stata scoperta in un’auto con la sua migliore amica, con cui si era appartata durante un ballo scolastico. Consapevole della sua sessualità, Cameron resisterà alla violenza psicologica di coloro che, in nome di Dio, si propongono di “curare” l’omosessualità.

In seconda serata, sempre il 27 giugno, andrà in onda, in prima visione assoluta, Queen of Lapa: la vita di Luana Muniz, documentario del 2019 di Theodore Collatos e Carolina Monnerat, vincitore di numerosi premi internazionali. Il documentario, ambientato nel quartiere Lapa, a Rio de Janeiro, racconta la vita di Luana Muniz, una delle più famose transgender brasiliane, attrice, performer, attivista e sex worker, icona della comunità LGBTQ+.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna, previsto per il 4 luglio 2022, inizierà con il film in onda in prima serata, Disobedience, del 2017, di Sebastián Lelio. Il film racconta la storia di Ronit Krushka, fotografa newyorkese originaria di una comunità ortodossa a Londra, che torna a casa quando viene a sapere della morte del padre, rabbino della comunità. Al suo rientro, si riaccenderà la passione con la sua amica Esti, ormai sposata con il suo amico Ronit, che creerà scandalo nella comunità.

A seguire, andrà in onda, in prima visione assoluta, La dernière séance – L’ultima volta, docu-film del 2021 di Gianluca Matarrese, vincitore del Queer Lion al Festival di Venezia 2021, intima confessione del regista e del suo amante.