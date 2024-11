Primitive War: video “dietro le quinte” e poster del film di guerra con dinosauri interpretato da Jeremy Piven e Ryan Kwanten

Sparke Films ci introduce ad un nuovo e bizzarro progetto con un video che ci porta dietro le quinte di Primitive War, un film di guerra molto particolare, con Jeremy Piven (Entourage) e Ryan Kwanten (True Blood). Il film scritto e diretto da Luke Sparke (Occupation Rainfall, Bring Him To Me), è un survival-thriller ambientato durante la guerra del Vietnam e coinvolge una squadra di soldati che affronta dei dinosauri.

Primitive War – Trama e cast

La storia segue la Vulture Squad, un team di ricognizione inviato in una remota valle nella giungla nel 1968 per localizzare un plotone di Berretti Verdi scomparso, solo per ritrovarsi faccia a faccia con predatori preistorici.

Il cast oltre a Piven e Kwanten include anche Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer), Nick Wechsler (Revenge, The Boys), Anthony Ingruber (Age of Adaline), Aaron Glenane (Danger Close), Carlos Sanson Jr (Bump) e Ana Thu Nguyen (Mortal Kombat 2).

La trama del film, basata su romanzo cult omonimo di Ethan Pettus, prende a prestito elementi dal dramma storico The Eagle con un plotone inviato indagare sulla scomparsa di alcuni soldati romani; Predator, un team di soldati che si trova alle prese con una minaccia inattesa; classici film di guerra come Platoon e Hamburger Hill: collina 937 con l’aggiunta dell’elemento “dinosauri” presentato come nel found footage The Lost Dinosaurs (The Dinosaur Project) e nel thriller sci-fi Area 407.

Primitive War – La featurette ufficiale in lingua originale

Il film è stato girato sulla Gold Coast, in Australia, con una troupe per lo più locale, set estesi e vere location nella giungla per un’esperienza descritta come cruda e immersiva.

Una squadra di ricerca e soccorso nota come Vulture Squad viene inviata in una valle isolata nella giungla per scoprire il destino di un plotone di Berretti Verdi scomparso. Mentre vanno a caccia nelle profondità primordiali della valle, scoprono antichi orrori che non solo minacciano di sconvolgere le loro menti, ma anche di porre fine alle loro vite. Quando le vittime aumentano, gli uomini della Vulture Squad devono abbandonare la loro natura umana e cedere ai loro istinti selvaggi per sopravvivere…alla Guerra Primitiva.

Nel video interviste e commenti del cast, tra questi Sparke che parla di come abbia catturato la sua immaginazione la sorprendente copertina del libro che ritraeva di un soldato che combatte contro uno Utahraptor abbia catturato la sua immaginazione, mentre Helfer aggiunge: “Si tratta di persone che si uniscono, usando istinti primordiali per sopravvivere”.

Carlos Sanson dice che secondo lui è “un film di guerra che incontra un film sui dinosauri che incontra un film d’azione, fondendo il meglio di tutti i generi”.

Il film è prodotto da Carmel Imrie. Carly Sparke e Alex Becconsall con Geoff Imrie e Luke Sparke produttori esecutivi.

Il poster ufficiale del film