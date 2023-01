Project Wolf Hunting: trailer internazionale, colonna sonora e anticipazioni dell’horror d’azione coreano

Well Go USA Entertainment ha reso disponibile un trailer internazionale del brutale horror d’azione Project Wolf Hunting, una pellicola coreana scritta e diretta da Hong-seon Kim che si pone a mezza via tra The Raid – Redemption e Con Air. La trama segue un “carico” di pericolosi criminali che scatenano una rivolta su un cargo che li sta trasportando da Manila nelle Filippine a Busan nella Corea del Sud su cui si manifesta una forza sinistra .

Project Wolf Hunting – Trama e cast

La trama ufficiale: Mentre sono sotto una scorta pesantemente armata, i pericolosi detenuti a bordo di una nave mercantile in viaggio dalle Filippine alla Corea del Sud si uniscono in un tentativo di fuga coordinato che presto si trasforma in una sanguinosa rivolta a tutto campo. Ma mentre i fuggitivi continuano la loro brutale campagna di terrore, scoprono presto che nemmeno il più feroce tra loro è al sicuro dall’orrore che hanno inconsapevolmente scatenato dall’oscurità che giaceva sottocoperta.

Il cast include Seo In-Guk, Dong-Yoon Jang, Dong-il Sung, Gwi-hwa Choi, Park Ho-San, Moon-Sung Jung, Kang-Hoon Kim, Ju-hwan Lim, Jung So-Min, Kwon Soo-Hyeon e Jang Young-Nam.

Project Wolf Hunting – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista Hong-seon Kim ha diretto anche il thriller-horror Metamorphosis e la miniserie tv Liar Game.

Secondo il regista, durante la produzione del film sono stati utilizzati 2 tonnellate e mezzo di sangue.

Il bodycount ufficiale del film è 57, confermato del regista.

Il film è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival del 2022 nella sezione “Midnight Madness”.

Project Wolf Hunting – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Jun-Seong Kim & Dongmin .

& . La colonna sonora include il brano “I Love You To Death” di Greg.

1. Prologue – Jun-Seong Kim

2. Convoy – Jun-Seong Kim

3. Board – Dongmin

4. Room Assignment – Jun-Seong Kim

5. Departure – Jun-Seong Kim

6. Suspicious Movement – Dongmin

7. Basement – Dongmin

8. Top Secret – Jun-Seong Kim

9. Replacement of Crew – Dongmin

10. Awkward Meeting – Dongmin

11. I Love You To Death – Greg

12. The Movement of Jongdu – Jun-Seong Kim

13. Escape Attempt – Dongmin

14. Gunfight – Dongmin

15. The Smell of Blood – Dongmin

16. Hell – Jun-Seong Kim

17. Bring Me Alpha – Dongmin

18. It’s Weird – Dongmin

19. Endless Hell – Dongmin

20. Trace – Jun-Seong Kim

21. Elevator – Dongmin

22. 1943 – Jun-Seong Kim

23. Roger That! – Jun-Seong Kim

24. He’s Chasing – Jun-Seong Kim

25. Freezer – Dongmin

26. Search – Jun-Seong Kim

27. Doyle’s Past – Dongmin

28. Three Party Encounter – Jun-Seong Kim

29. End of Hell – Dongmin

30. The final battle – Jun-Seong Kim

31. Epilogue – Jun-Seong Kim

32. Project Wolf Hunting – Jun-Seong Kim & Dongmin

La colonna sonora di “Project Wolf Hunting” è disponibile su Amazon.

Project Wolf Hunting – Foto e poster