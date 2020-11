Puppet Master: Full Moon annuncia un film spin-off di Doktor Death

Grandi notizie per i fan del franchise horror Puppet Master, Full Moon Features ha annunciato che nel 2021 arriverà un nuovo spin-off stavolta incentrato sul burattino Doktor Death, personaggio già apparso in Retro Puppet Master, un prequel del 1999 diretto da David DeCoteau che esplora la giovinezza del burattinaio Andre Toulon.

Doktor Death sarà il secondo spin-off del franchise dopo Blade: The Iron Cross diretto da John Lechago e uscito negli Stati Uniti a giugno di quest’anno. Lechago, i cui crediti includono tre film della serie horror Killjoy, è stato designato alla regia di Doktor Death.

Doktor Death, uno dei “burattini viventi” originali, è TORNATO, completo di sinistri interventi chirurgici e farmaci mortali. In questo shock a sé stante, una bellissima giovane studentessa di medicina è intrappolata in un incubo erotico e deve affrontare il demone che abita il malvagio burattino. Fantasia e realtà si fondono insieme in questo inquietante PUPPET MASTER, dal regista del recente film spin-off di Full Moon PUPPET MASTER BLADE: THE IRON CROSS!