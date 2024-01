Stasera in tv: “Quando Hitler rubò il coniglio rosa” su Rai 1

Quando Hitler rubò il coniglio rosa, su Rai 1 il dramma sull’Olocausto diretto da Caroline Link (Nowhere in Africa), basato sul romanzo autobiografico della famosa scrittrice e illustratrice tedesca Judith Kerr.

Riva Krymalowski – Anna Kemper

Marinus Hohmann – Max Kemper

Carla Juri – Dorothea Kemper

Oliver Masucci – Arthur Kemper

Justus von Dohnányi – Onkel Julius

Ursula Werner – Heimpi

Rahel Hubacher – Mutter Zwirn

Peter Bantli – Vater Zwirn

Hannah Kampichler – Vreneli Zwirn

Meisser Noah – Franz Zwirn

Held Alina – Trudi Zwirn

Risch Flurin Alexander – Reto

Knight Emma – Rösli

Anne Bennent – Madame Prune

Luisa-Céline Gaffron – Grete Hader

Marie Goyette – Mademoiselle Socrate

Chammas Viktoria – Colette

Palumbo Julia Laura – Madelaine

André Szymanski – Robert Stein

Anne Schäfer – Rebecca Stein

Schomerus Luca Alene – Hannah Stein

Rafael Koussouris – Gustav Stein

Benjamin Sadler – Heinz Rosenfeld

La storia vera di una famiglia nella Berlino del 1933. Hitler è salito al potere. Anna ha solo nove anni. Per sfuggire ai nazisti, suo padre scappa a Zurigo e tutta la famiglia lo segue poco dopo. Comincia la loro fuga attraverso l’Europa alla ricerca di un luogo sicuro dove stabilirsi. Anna è costretta a lasciare tutto, compreso il suo amato coniglio rosa di peluche, e, insieme alla sua famiglia, dovrà affrontare una nuova vita piena di sfide e difficoltà, ma non senza speranza e perfino sorrisi. Una toccante storia familiare sulla separazione e sulla fiducia.

Caroline Link nasce il 2 giugno 1964 a Bad Nauheim, in Germania. Nel 1986, si è laureata in giornalismo televisivo e documentaristico presso l’Università della televisione e del cinema di Monaco. Il film di diploma “Summer Days” ha vinto il Kodak Award all’Hoff Film Festival del 1990.

Dopo una carriera come assistente regista e sceneggiatrice, ha iniziato a scrivere la sceneggiatura di un film su persone con problemi di udito nel 1995, e l’anno successivo ha completato “Al di là del silenzio”, film tedesco del 1996 con cui debutta alla regia. Oltre ad essere stato nominato per l’Oscar al miglior film in lingua straniera, “Al di là del silenzio” ha vinto premi in festival cinematografici in vari paesi come Tokyo, Chicago e Vancouver ed è diventato famoso a livello internazionale.

Nel 1999 dirige il secondo adattamento cinematografico di “Pünktchen & Anton” basato su Erich Kästner e vince di nuovo i premi cinematografici nazionali e internazionali. Con il grande successo commerciale del 2001 Nowhere in Africa, Caroline vinece finalmente l’Oscar per il miglior film in lingua straniera.

Nel 2008 dirige il film drammatico “Winter Gifts” su una madre e una figlia che vivono la tragedia del suicidio del figlio maggiore; basato sul romanzo di Scott Campbell il film ha vinto i Bavarian Film Awards e il German Film Critics Award è andato alla protagonista Karoline Herfurth. Il film successivo, “Exit Marrakech” (2013), in cui si narra il conflitto tra un figlio ribelle di 16 anni che ha perso il padre e un regista tedesco che sta allestendo una commedia in Marocco, ha visto premiato come miglior esordiente il giovane attore Zamuel Schneider. “All About Me” del 2018 ha attirato oltre 3,7 milioni di spettatori, record che lo ha reso in Germania il più grande successo di sempre.