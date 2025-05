Quando va in ferie il Paradiso delle Signore

La fortunata soap di Rai 1 è in dirittura d’arrivo dopo una stagione ricca di soddisfazioni. Ma quando andrà in “ferie” Il Paradiso delle Signore?

Calo fisiologico negli ascolti del 1° maggio per Il Paradiso delle Signore, che per una volta rimane sotto il 19% di share (18,6% con 1 milione 545 mila spettatori). Ma il giorno prima il period drama di Rai 1 aveva ottenuto uno dei migliori risultati stagionali: 23% di share e 1 milione 719 mila spettatori conquistati dalle trame della soap che gravita intorno al negozio di moda di Vittorio Conti.

Già, Vittorio Conti: il proprietario del Paradiso è stato uno dei grandi assenti di questa nona stagione (in realtà la settima stagione nella versione quotidiana). Chissà se lo rivedremo nella prossima… Intanto siamo a maggio e anche per Il Paradiso delle Signore si avvicinano le sospirate ferie. Che tali poi saranno solo per il pubblico a casa, visto che la pausa tra una stagione e l’altra occuperà per diversi mesi gli attori del cast, impegnati nella registrazione delle nuove puntate.

Le ultime puntate hanno visto Marcello impegnato nella risoluzione della “spy story” di quest’anno. Non bastava la truffa Hofer, che già aveva tormentato non poco il povero Barbieri. In questa stagione anche Tancredi ha voluto metterci del suo e si è inventato la talpa (Rita Marengo) da infiltrare nel negozio rivale, così da carpire i segreti della concorrenza. Decisamente tempo di prendersi un momento di riposo. Ma quando andrà in pausa Il Paradiso delle Signore?

Quando si ferma Il Paradiso delle Signore?

Diciamo subito che, salvo variazioni impreviste, la data della puntata finale del Paradiso delle Signore 9 c’è: la soap chiuderà (tenporaneamente) i battenti lunedì 5 maggio. Originariamente il gran finale era previsto per questa settimana, per venerdì 2 maggio. Ma la riorganizzazione del palinsesto Rai a seguito della morte di papa Francesco ha fatto slittare alla settimana successiva la conclusione della nona stagione.

Da martedì 6 maggio dunque Il Paradiso sarà ufficialmente in “ferie”. Ancora non c’è la data ufficiale della nuova stagione. Come per gli anni passati però è ragionevole ipotizzare che il nuovo ciclo di puntate inedite comincerà andare in onda intorno alla prima metà di settembre. Nel frattempo non resta che godersi il gran finale della stagione numero nove, che ha già confermato i successi delle scorse edizioni.

Innamoramenti appesi un filo, triangoli amorosi ma anche piccoli grandi gialli avvinceranno fino all’ultimo momento, c’è da giurarlo, il pubblico del Paradiso. Pubblico che anche quest’anno ha premiato negli ascolti la soap e le sue atmosfere di metà anni ’60. L’inizio delle riprese della nuova stagione – come sempre presso gli Studi Videa di Roma – dovrebbe aver luogo entro la fine di maggio.

Diversi nodi intanto rimangono ancora da sciogliere. Innanzitutto: Tancredi finirà in tribunale a rispondere della vicenda del plagio dell’abito di Botteri? O Marcello deciderà di “graziarlo” per non dare un dispiacere ad Adelaide, lieta di aver finalmente riunito la famiglia dopo aver rischiato seriamente di perdere la vita? Tancredi però ha messo chiaramente gli occhi su Rosa e si è capito che Barbieri fatica sempre più a contenere i suoi sentimenti per la ormai ex Venere, cosa che del resto metterebbe in crisi la sua relazione con la contessa.

Enrico invece riuscirà a evitare la vendetta del boss arrivato a un passo da lui e da Villa Guarnieri? Botteri e Delia si fidanzeranno? E Odile chi sceglierà tra Matteo e Guido? Di certo si sa che Elvira e Salvo finalmente diventeranno genitori. Un fiocco azzurro: davvero un bel viatico per Il Paradiso delle Signore 10.