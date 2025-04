Quando va in onda l’ultima puntata di Fuochi d’Artificio e cosa succederà

Stanno continuando gli episodi di Fuochi d’artificio, la serie tv Rai che sta conquistando il pubblico italiano. Nel corso delle precedenti puntate, Davide aveva avuto un’idea geniale ed era nato il partigiano Sandokan. Una rappresaglia nazi-fascista aveva però bloccato i ragazzi e si erano così aperte delle crepe non del tutto ricomposte. Marta aveva compreso tutto sulla madre, andando a reagire alla situazione. Lei e Sara erano però cadute in un’imboscata e la situazione si era complicata ulteriormente. Il gran finale potrebbe quindi essere pieno di colpi di scena: cosa può essere successo a Cristina, la madre di Marta e Davide?

La serie sta quindi per entrare nel vivo della storia e permetterà al pubblico di scoprire cosa si nasconde dietro la verità.

Fuochi d’artificio anticipazioni: il gran finale

Dopo la messa in onda delle prime due puntate, sono spuntate delle anticipazioni sui prossimi episodi di Fuochi d’artificio. Il gran finale andrà infatti in onda il prossimo 25 aprile 2025, giorno della Liberazione e data scelta della Rai proprio per omaggiare questo giorno così importante per la nazione. Nel corso dell’ultimo appuntamento della serie tv, non mancheranno di certo le questioni amorose. Marta si dirà infatti ancora innamoratissima di Marta, ma il loro rapporto potrebbe subire un vero e proprio colpo di scena. Nel frattempo, il pubblico sta aspettando con ansia e impazienza il finale di una serie tv che ha subito toccato i cuori dei fan.

L’ultima puntata sarà intitolata Liberi Tutti. Marta e Sara faranno quindi ritorno in montagna e si incontreranno nuovamente con Davide e Marco. Insieme a Vittoria, daranno invece vita a un piano folle che potrebbe portare la pace definitivamente e mettere così fine alla guerra. Potrebbero quindi accadere dei veri e propri colpi di scena nel corso dell’episodio che andrà in onda, in prima serata su Rai 1, venerdì 25 aprile 2025.

Fuochi d’Artificio 2 si farà? Le novità sulla seconda stagione

La serie tv Rai è stata trasmessa in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. La storia di Fuochi d’Artificio ha senz’altro portato ancora di più nel pubblico italiano la consapevolezza e la riflessione sul passato e sugli orrori che il popolo italiano ed europeo ha dovuto affrontare nel corso della seconda guerra mondiale. Al momento non si sa se la Rai voglia continuare questo progetto con una seconda stagione, dato che non è stata confermata dai canali ufficiali. Se dovessero uscire delle ipotetiche nuove puntate, la data di uscita potrebbe essere fissata per l’inizio del 2026. Tutto dipenderebbe però dall’inizio delle riprese. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per la puntata finale, che andrà in onda il 25 aprile su Rai 1 e che si prospetta essere un momento di opportunità per tutti.