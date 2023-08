Stasera in tv: “Queen Bees – Emozioni senza età” con James Caan su Rai 1

Queen Bees – Emozioni senza età, su Rai 1 la commedia del 2021 di Michael Lembeck (Che fine ha fatto Santa Clause?) con Ellen Burstyn (L’esorcista), Loretta Devine (La famiglia McKellan), Christopher Lloyd (Ritorno al futuro) e James Caan in uno dei suoi ultimi ruoli.

Queen Bees – Cast e doppiatori

Ellen Burstyn: Helen Wilson

Loretta Devine: Sally Hanson

Jane Curtin: Janet Poindexter

Ann-Margret: Margot Clark

James Caan: Dan Simpson

Christopher Lloyd: Arthur Lane

Elizabeth Mitchell: Laura Wilson Crane

Matthew Barnes: Peter Crane

Alec Mapa: Lito Santos

French Stewart: Ken DeNardo

Ricky Russert: Pablo Leon

Doppiatori italiani

Lucia Valenti: Helen Wilson

Patrizia Giangrand: Sally Hanson

Francesca Vettori: Janet Poindexter

Stefania Giuliani: Margot Clark

Mino Caprio: Dan Simpson

Gianni Gaude: Arthur Lane

Valentina Pollani: Laura Wilson Crane

Dario Sansalone: Peter Crane

Toni Mazzara: Lito Santos

Walter Rivetti: Ken DeNardo

Andrea Beltramo: Pablo Leon

Queen Bees – Trama e trailer

A seguito di un incendio in casa, l’ostinata anziana Helen Wilson (Ellen Burstyn) si era detta che il suo soggiorno in un vicino centro di riposo sarebbe durato solo un mese. Non aveva però fatto i conti con i flirt persistenti del residente Dan Simpson (James Caan) o con la presenza prepotente della cricca di “cattive ragazze” della struttura (Ann-Margret, Jane Curtin, Loretta Devine) note come le “Api regine”.

Curiosità sul film

Ispirato alla storia vera della nonna del produttore Harrison Powell che diventata vedova ritrova l’amore dopo essersi trasferita in una comunità di pensionati.

Il regista e attore Michael Lambeck ha diretto anche le commedie natalizie Che fine ha fatto Santa Clause? e Santa Clause è nei guai, entrambe con protagonista Tim Allen nei panni di Babbo Natale e L’acchiappadenti con Dwayne Johnson nei panni della Fatina dei denti.

La sceneggiatura del film, candidata all’Humanirtas Prize 2022, è di Donald Martin (Isabelle – L’ultima evocazione, Pocahontas – La leggenda, Shackles – Benvenuti alla scuola dei duri, Céline, Una canzone per Natale), da una storia di Harrison Powell.

Il titolo di lavorazione del film era “Welcome to Pine Grove!”.

Si dice che il titolo del film sia stato cambiato in “Queen Bees” perché un altro progetto dal titolo “Never Too Late” doveva uscire più o meno nello stesso periodo. Interpretato da James Cromwell e Jackie Weaver e uscito il 10 luglio 2020, “Never Too Late” segue un gruppo di anziani che progetta di evadere dalla casa di riposo che li ospita.

“Queen Bees – Emozioni senza età” segna il penultimo ruolo dell’attore James Caan prima della sua morte avvenuta il 6 luglio 2022. In attesa di una data di uscita, quindi uscirà postumo, c’è Gun Mokeys aka Fast Charlie, ultimo film interpretato da Caan al fianco di Pierce Brosnan e Morena Baccarin. Diretto da Phillip Noyce, “Gun Moinkeys” è un thriller d’azione basato sull’omonimo racconto di Victor Gischle che segue Charlie Swift, un risolutore di problemi, interpretato da Brosnan, con un problema: al delinquente che ha fatto fuori manca la testa e Charlie verrà pagato solo se il corpo potrà essere identificato. Entra così in gioco Marcie Kramer (Baccarin), l’ex moglie della vittima e una donna con tutte le capacità di cui Charlie ha bisogno.

Jane Curtin e French Stewart hanno recitato in Una famiglia del terzo tipo (1996).

Ann-Margret e Christopher Lloyd hanno già recitato in un’altra commedia a tema “anziani”, Insospettabili sospetti (2017).

Tre delle protagoniste interpretano un personaggio il cui nome è molto vicino al proprio: Ellen Burstyn interpreta Helen, Ann-Margret interpreta Margot e Jane Curtin interpreta Janet.

Queen Bees – La colonna sonora