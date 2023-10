Halloween Cult: Quella villa accanto al cimitero di Lucio Fulci restaurato in 4K (trailer e clip)

Halloween si avvicina e dagli Stati Uniti ci giunge la notizia che il cult horror del 1981 Quella villa accanto al cimitero di Lucio Fulci è disponibile in una nuova versione 4K Ultra HD grazie ad Arrow Video. il film è la terza e ultima parte della cosiddetta “Trilogia della morte”, girata da Fulci tra il 1980 e il 1981 e interpretata da Catriona MacColl.

La famioglia Boyles – Lucy (Catriona MacColl, …e tu vivrai nel terrore! – L’aldilà), Norman (Paolo Malco, Lo squartatore di New York) e il loro giovane figlio Bob (Giovanni Frezza, Demoni) – si trasferisce da New York City in una vecchia casa nelle zone rurali del New England. Ma la forza del male che si annida nel seminterrato ha già preso il sopravvento sul precedente occupante e ora ha gli occhi puntati sui nuovi proprietari. Ben presto, l’ignara famiglia scoprirà suo malgrado l’oscuro segreto del mostruoso dottor Freudstein…