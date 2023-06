Quicksand: trailer e anticipazioni del nuovo survival-thriller di Shudder

Dal 14 luglio 2023 disponibile sul canale streaming americano Shudder Quicksand, un survival-thriller sulla scia di Open Water, Crawl – Intrappolati e il più recente Fall, stavolta al centro della trama una coppia di americani bloccati dalle sabbie mobili nella giungla colombiana in compagnia di un serpente velenoso.

La trama ufficiale: In “Quicksand”, una coppia americana sull’orlo del divorzio va in Colombia per una conferenza di lavoro. Durante un’escursione nella foresta pluviale, una tempesta li lascia intrappolati in una fossa di sabbie mobili. Incapace di muoversi, i tentaivi di mettersi in salvo diventano una lotta per la sopravvivenza mentre combattono gli elementi della giungla e un serpente velenoso.