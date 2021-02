Rachel McAdams e Abby Ryder Fortson nel film “Are You There, God? It’s Me, Margaret”

Il cast di Are You There, God? It’s Me, Margaret sta prendendo forma. Il sito Variety riporta che Rachel McAdams (Le pagine della nostra vita, Doctor Strange) e Abby Ryder Fortson (Ant-Man and the Wasp) hanno firmato per recitare nell’adattamento cinematografico del romanzo classico di Judy Blume.

Fortson interpreterà Margaret, una ragazza di 11 anni che consulta Dio mentre attraversa i cambiamenti della pubertà, dell’amicizia e della vita. Rachel McAdams interpreterà sua madre. Questa è una storia che ha toccato la vita di molte ragazze crescendo. Ho amato così tanto questo libro e l’ho letto molte volte. Adoro il casting finora e non vedo l’ora di vedere come andrà a finire.

La sinossi ufficiale del romanzo:

Margaret condivide i suoi segreti e la sua spiritualità in questo iconico romanzo di Judy Blume, amato da milioni di persone, che ora ha un nuovo look. Margaret Simon, quasi dodici anni, ama i capelli lunghi, il tonno, l’odore della pioggia e le cose che sono rosa. Si è appena trasferita da New York a Farbook, New Jersey, ed è ansiosa di entrare in sintonia con i suoi nuovi amici Nancy, Gretchen e Janie. Quando formano un club segreto per parlare di argomenti privati ​​come ragazzi, reggiseni e le prime mestruazioni, Margaret è felice di farne parte. Ma nessuno di loro può credere che Margaret non abbia religione e che non andrà alla Y o al Jewish Community Center. Quello che non sanno è che Margaret ha il suo rapporto molto speciale con Dio. Può parlare con Dio di tutto: famiglia, amici, persino Moose Freed, la sua cotta segreta. Margaret è divertente e reale, e i suoi pensieri e sentimenti sono davvero riconoscibili e sentirai come se stesse parlando proprio con te, condividendo i suoi segreti con un amico.

Il film è scritto e diretto da Kelly Fremon Craig al suo secondo lungometraggio dopo la commedia 17 anni (e come uscirne vivi). Craig è anche produttrice insieme a Julie Ansell, Richard Sakai, Amy Brooks, la stessa Blume, oltre a Gracie Films di James L. Brooks.

“Are You There, God? It’s Me, Margaret” è stato pubblicato per la prima volta nel 1970 e rimane estremamente popolare tra i giovani lettori in erba. Blume è stata a lungo contraria agli adattamenti cinematografici del suo lavoro, un elenco che include “Tales of a Fourth Grade Nothing”, “Blubber”, “Forever” e “Tiger Eyes”. Tuttavia stavolta adattamento e casting hanno avuto la benedizione di Blume.