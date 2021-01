Rami Malek e Zoe Saldana nel nuovo film di David O. Russell

Il regista David O. Russell prosegue i casting del suo nuovo misterioso film dall’impressionante cast in divenire a cui si sono recentemente uniti Rami Malek e Zoe Saldana. Il sito Deadline riporta che Malek e Saldana hanno firmato e affiancheranno i precedentemente annunciati e confermati Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.

Purtroppo non ci sono dettagli confermati sulla trama, ma pare che il progetto, la cui produzione è attualmente in corso, è basato su un’idea originale e arriva a sei anni dall’ultimo lavoro di Russell, il biopic Joy con protagonista Jennifer Lawrence. Russell è anche collegato in veste di produttore al progetto Not Fade Away, un dramma in cerca di un regista che vedrà Jennifer Lawrence protagonista nei panni di una combattiva donna nata con una rara mutazione genetica che mina vista e udito, che non si arrende a probabilità e aspettative della sua prognosi.

Rami Malek lanciato dalla serie tv Mr. Robot che gli è valsa una vittoria agli Emmy si è affermato anche sul grande schermo grazie al ruolo del cantante Freddie Mercury nel biopic Bohemian Rhapsody sulla band dei Queen, ruolo che ha regalato a Malek un Oscar come migliore attore protagonista e il ruolo di antagonista principale nel nuovo film di Bond No Time To Die. Inoltre Malek affianca Denzel Washington nel crime-thriller Fino all’ultimo indizio in uscita negli Stati Uniti il prossimo 29 gennaio.

Saldana lanciata dai ruoli di Uhura in Star Trek e Neytiri in Avatar, ha interpretato da protagonista la killer Cataleya Restrepo nel thriller d’azione Colombiana prodotto da Luc Besson e vestito i panni di Gamora dei Guardiani della Galassia nei film dell’Universo Cinematografico Marvel. Per quanto riguarda i prossimi progetti dell’attrice, la vedremo di nuovo nei panni di Neytiri in Avatar 2, 3, 4 e 5 e in quelli di Gamora in Guardiani della Galassia Vol.3 attualmente in pre-produzione e sta attualmente girando l’action fantascientifico The Adam Project con protagonista Ryan Reynolds. Saldana sarà anche protagonista del dramma sportivo Fencer nei panni una atleta difficile che affronta demoni personali e rivali d’infanzia mentre gareggia per un posto nella squadra olimpica di scherma degli Stati Uniti.