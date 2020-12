Rams: nuovo trailer del remake australiano con Sam Neill

Disponibili trailer americano e una locandina ufficiale di Rams, il remake in lingua inglese del premiato film islandese Rams – Storia di due fratelli e otto pecore del 2015. Questo remake australiano è interpretato da Sam Neill e Michael Caton come allevatori di pecore e fratelli che non si piacciono e non si parlano da 40 anni. Quando una malattia del bestiame colpisce le loro fattorie, i cittadini del luogo si uniscono cercando di capire il modo giusto per sopravvivere.

La trama ufficiale:

Rams è la storia di una faida decennale tra due fratelli allevatori di pecore che arriva al culmine quando il disastro colpisce i loro greggi. Miranda Richardson interpreta Kat, la veterinaria locale di una cittadina di allevatori di pecore colpita da una rara malattia che colpisce i greggi dei fratelli coltelli Colin e Les, interpretati rispettivamente da Neill e Caton. L’epidemia li costringe a lavorare insieme per salvare i loro mezzi di sussistenza e l’eredità familiare.

Il cast è completato da Asher Keddie (X-Men: le origini – Wolverine), Hayley McElhinney (Babadook), Wayne Blair (Tyler Rake), Leon Ford (La luce sugli oceani), Travis McMahon (Dope), Asher Yasbincek (The Heights), Kipan Rothbury (Sacred Heart), Will McNeill (True History of the Kelly Gang), Bevan ‘Fudd’Lang.

Il remake “Rams” è diretto dall’australiano Jeremy Sims, già regista dei film Last Train to Freo e Le colline della morte oltre ad episodi della serie tv Re di Cuori, Sims è anche un attore di lunga data, ha recitato nel thriller In Her Skin e nella commedia Tre uomini e una bara. La sceneggiatura di Rams è scritta dall’esordiente Jules Duncan, basata sulla versione originale di Grímur Hákonarson che era anche regista e co-protagonista del film originale. Prodotto da Janelle Landers e Aidan O’Bryan, il remake “Rams” uscirà in alcune sale americane e in VOD a partire dal 5 febbraio 2021.

