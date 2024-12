Rapunzel: il regista Michael Gracey in trattative con Disney per il remake live-action di Tangled

Il regista di “The Greatest Showman” e “The Better Man” in trattative con Disney Sudios per dirigere il remake live-action di “Tangled”.

Con il chiacchieratissimo Biancaneve in uscita a marzo 2025, il sito Deadline fornisce un aggiornamento su un altro adattamento live-action di un’altra amatissima fiaba, Tangled uscita in Italia con il titolo Rapunzel – L’intreccio della torre. Secondo quanto riferito, Michael Gray, regista dell’imminente biopic Better Man su Robbie Williams è in trattative con Disney Studios per dirigere il remake.

Il nuovo “Rapunzel” viene descritto come una revival del film d’animazione Disney del 2010 che ha portato sul grande schermo, in una spassosa commedia musicale moderna e piena di ironia, la popolare fiaba tedesca “Raperonzolo” dei Fratelli Grimm.

La storia è incentrata sulla bellissima principessa Rapunzel, che è stata rinchiusa in una torre da quando è stata catturata da bambina da una vecchia strega di nome Gothel, con lo scopo utilizzare il potere di cui sono impregnati suoi lunghi capelli dorati. Tale potere scaturito da un fiore magico, con cui Rapunzel è entrata in contatto ancor prima di venire al mondo, ha il potere di donare alla megera bellezza e giovinezza eterni. All’età di 18 anni, Rapunzel diventa curiosa del mondo esterno e quando un principe usa la sua torre come rifugio, lei desiderosa di scoprire cosa c’è là fuori chiede al principe di aiutarla a fuggire.

Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge, Thor: Love and Thunder, Unpregnant) ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura del film.

Gracey ha anche diretto The Greatest Showman con protagonista Hugh Jackman, uno dei musical live-action con il più alto incasso di tutti i tempi.

“Rapunzel – L’intreccio della torre” diretto dall’esordiente Nathan Greno con Byron Howard e scritto da Dan Fogelman presentava in originale le voci di Mandy Moore, Zachary Levi e Donna Murphy e in italiano di Laura Chiatti, Giampaolo Morelli e Giò Giò Rapattoni.

Originariamente concepito e proposto dall’animatore Disney Glen Keane nel 2001, Rapunzel ha impiegato sei anni di produzione a un costo stimato in 260 milioni di dollari, il che, se accurato, lo renderebbe il film d’animazione più costoso mai realizzato e uno dei film più costosi di tutti i tempi.

Il film ha impiegato uno stile artistico unico fondendo insieme caratteristiche di immagini generate al computer (CGI) e animazione tradizionale, utilizzando al contempo un rendering non fotorealistico per creare l’impressione di un dipinto.

Il compositore Alan Menken, che aveva lavorato a precedenti lungometraggi animati Disney, è tornato per comporre la colonna sonora di “Rapunzel” e ha anche scritto le canzoni del film con il paroliere Glenn Slater. Una di queste canzoni, “I See the Light”, è stata candidata agli Oscar, al Golden Globe e agli Emmy.

Il film ha incassato 592 milioni di dollari al botteghino mondiale di cui 200 milioni di dollari arrivano dagli Stati Uniti e in Canada, diventando l’ottavo film con il maggior incasso del 2010.

