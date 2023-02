Rare Objects: trailer e anticipazioni del film con Alan Cumming diretto da Katie Holmes

Dal 14 aprile 2023 arriva nei cinema americani con IFC Films Rare Objects, nuova regia per l’attrice Katie Holmes che adatta, ambientandolo ai nostri tempi, l’omonimo romanzo di Kathleen Tessaro. Holmes è anche protagonista del film con Julia Mayorga, Alan Cumming, Jimi Stanton, Derek Luke e Saundra Santiago.

Kathleen Tessaro è una scrittrice americana. È nata a Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha frequentato l’Università di Pittsburgh e la Carnegie Mellon University, dove è stata membro del loro programma teatrale. Tessaro ha pubblicato nell’ordine: Elegance (2003), Innocence (2005), The Flirt (2007), The Debutante (2010), La collezionista di profumi proibiti (2013), Rare Objects (2016).

La sinossi ufficiale del romanzo: Rare Objects è un’affascinante nuova opera di narrativa storica di Kathleen Tessaro, autrice del best seller del New York Times “La collezionista di profumi proibiti”. Verso la fine dell’era del proibizionismo e l’inizio della Grande Depressione, in una città divisa da privilegi e povertà, due amiche molto improbabili si incontrano in circostanze disperate, legate da un segreto condiviso…Boston, 1933. Maeve Fanning è un’immigrata irlandese di prima generazione, nata e cresciuta tra le famiglie italiane povere e operose del North End di Boston dalla madre vedova. Intelligente, capace e testarda come suggeriscono i suoi caratteristici capelli rossi, è determinata a migliorare se stessa nonostante le travolgenti difficoltà della Grande Depressione. Tuttavia, Maeve ha anche una pericolosa predilezione per gli uomini strani e il gin di contrabbando, una sete ribelle di esperienza che la porta presto a precipitare verso il basso, conducendo una doppia vita. Quando la tensione si rivela eccessiva, Maeve diventa una paziente riluttante in un remoto ospedale psichiatrico, dove stringe amicizia con una giovane donna enigmatica, che, come Maeve, non è in grado o non vuole controllare il suo poco femminile desiderio di libertà. Una volta uscita, Maeve deve ricominciare da capo e, armata di una bottiglia di candeggina e di qualche bugia, trova lavoro in un eccentrico negozio di antiquariato che serve i collezionisti più ricchi e particolari di Boston. Gestito da un professore di antropologia in pensione e da uno sfuggente archeologo inglese, l’esclusivo negozio è un paradiso dell’oscuro e dell’incredibile che apre una finestra sul mondo dei manufatti rari e su quello dell’élite sociale americana. Mentre consegna un acquisto alla ricca famiglia Van der Laar, Maeve viene presentata alla bellissima mondana Diana Van der Laar, solo per scoprire che è la giovane donna dell’ospedale. Riunita con l’affascinante ma sempre più instabile Diana e inseguita dal suo attraente fratello James, Maeve diventa sempre più intrecciata con la famiglia Van der Laar, un legame che la trascina in un mondo di ambizioni sociali e politiche, inganno e infine tradimento. Stregata dalla loro ricchezza e desiderosa di lasciarsi alle spalle il passato, Maeve è costretta a portare alla luce i suoi veri valori e scoprire fino a che punto è disposta a spingersi per reinventarsi. Una storia ricca e universale di ambizione, trasformazione, desiderio e tradimento, Rare Objects è il miglior lavoro dell’acclamata scrittrice Kathleen Tessaro fino ad oggi.