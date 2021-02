Raya e l’ultimo drago: nuovo spot tv per il Super Bowl 2021

Tra i nuovi spot tv rilasciati durante il Super Bowl 2021 non poteva mancare di certo la Disney con l’attesa avventura fantasy d’animazione Raya e l’ultimo drago in uscita il 5 marzo nelle sale e su Disney +.

La trama ufficiale:

“Raya e l’ultimo drago” ci porta in un emozionante ed epico viaggio nel mondo fantastico di Kumandra, dove umani e draghi vivevano insieme molto tempo fa in armonia. Ma quando una forza del male ha minacciato la terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, lo stesso male è tornato e spetta ad una guerriera solitaria, Raya, rintracciare il leggendario ultimo drago per ripristinare la terra frammentata e il suo popolo diviso. Tuttavia, durante il suo viaggio, imparerà che ci vorrà più di un drago per salvare il mondo: ci vorranno anche fiducia e lavoro di squadra.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Raya e l’ultimo drago” presenta un cast di doppiatori eccezionale, tra cui Kelly Marie Tran. meglio nota pe ril ruolo di Rose Tico nella saga di Star Wars nel ruolo dell’intrepida guerriera Raya; l’Awkwafina di Jumanji 2 nei panni del leggendario drago Sisu; Gemma Chan di Crazy & Rich e Captain Marvel nel ruolo della nemesi di Raya, Namaari; Daniel Dae Kim visto di recente nel reboot Hellboy nel ruolo del padre visionario di Raya, Benja; Sandra Oh della serie tv Grey’s Anatomy nel ruolo della potente madre di Namaari, Virana; Benedict Wong di Doctor Strange nei panni di Tong, un formidabile gigante; Izaac Wang (Good Boys – Quei cattivi ragazzi) nei panni di Boun, un imprenditore di 10 anni; Thalia Tran (La piccola boss) nel ruolo della bambina birichina Little Noi; Alan Tudyk che ha prestato la voce al droide K-2SO di Rogue One nel ruolo di Tuk Tuk, il migliore amico di Raya e fidato destriero; Lucille Soong (Se solo fosse vero) nei panni di Dang Hu, il capo della Terra dell’Artiglio; Patti Harrison (Un piccolo favore) come il Capo della Terra della Coda e Ross Butler (Shazam!) come capo della Terra della Spina.

Fonte: YouTube