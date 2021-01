Raya e l’ultimo drago: nuovo trailer del film d’animazione Disney

Disponibile un nuovo trailer ufficiale di Raya e l’ultimo drago, una nuova avventura animata fantasy di Disney Animation. La stroia ci trasporta in un regno noto come Kumandra, una versione alternativa della Terra ispirata a paesi del sud-est asiatico (Thailandia, Vietnam, Cambogia, Myanmar, Malesia, Indonesia, Filippine e Laos), abitata da un’antica civiltà, in cui una guerriera di nome Raya (doppiata da Kelly Marie Tran, la Rose Tico di Star Wars) è determinata a trovare l’ultimo drago (doppia dalla Awkwafina di “Crazy & Rich” e “Jumanji: The Next Level”).

La trama ufficiale:

Molto tempo fa, nel mondo fantastico di Kumandra, umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza del male ha minacciato la terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, lo stesso male è tornato e spetta ad una guerriera solitaria, Raya, rintracciare il leggendario ultimo drago per ripristinare la terra frammentata e il suo popolo diviso. Tuttavia, durante il suo viaggio, imparerà che ci vorrà più di un drago per salvare il mondo: serviranno anche fiducia e lavoro di squadra.

Il cast di voci include anche Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong, Ross Butler, Patti Harrison, Lucille Soong, Izaac Wang e Thalia Tran.

“Raya e l’ultimo drago” è co-diretto dai registi Don Hall (regista di Winnie the Pooh, Big Hero 6 e Oceania della Disney), Carlos López Estrada (regista dei film Blindspotting e Summertime) e gli esordienti Paul Briggs (story artist per La principessa e il ranocchio) e John Ripa (Story Artist per Frozen – Il regno di ghiaccio). La sceneggiatura del film è di Adele Lim (Crazy & Rich) al suo primo film animato e Qui Nguyen (Peg+Cat).

Prodotto da Osnat Shurer e Peter Del Vecho per Walt Disney Animation Studios, “Raya e l’ultimo drago” uscirà nei cinema e su Disney + a partire dal 5 marzo 2021.

Fonte: YouTube