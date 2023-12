Rebel Moon Parte 1: La figlia del fuoco – video backstage e i libri ufficiali “Artwork” del film di Zack Snyder

Dal 22 dicembre 2023 su Netflix Rebel Moon – Parte 1: La figlia del fuoco, un’epica space opera diretta da Zack Snyder basata su una storia creata dallo stesso Snyder. Il film diviso in due parti, seguendo l’esempio del Dune di Denis Villeneuve, fruirà di un secondo capitolo, Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice, in uscita il 19 Aprile 2024.

La trama ufficiale: Da Zack Snyder, il cineasta di 300, L’uomo d’acciaio e Army of the Dead, arriva REBEL MOON, un evento epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. Gli eserciti di una potenza tirannica minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l’aspetta, ha inizio una battaglia per il futuro della galassia e un nuovo esercito di eroi prende forma.

Rebel Moon Parte 1 – Full trailer italiano

Zack Snyder originariamente aveva scritto una sceneggiatura per un film spin-off di Star Wars ambientato lontano dalla trama consolidata degli Skywalker. Una volta venduta la Lucasfilm alla Disney, il progetto venne accantonato. Da allora, Snyder ha rielaborato la sceneggiatura per renderla una storia fantascientifica originale del tutto estranea a “Star Wars”. Dopo il successo di Army of the Dead (2021), Netflix ha dato a Snyder il via libera per realizzare il progetto. “Rebel Moon” è stato così rielaborato dal produttore Eric Newman e da Snyder, prima come un serie televisiva originale, e poi in seconda battuta come un film in due parti realizzato per lo streaming. La storia è fortemente influenzata da I sette samurai (1954) di Akira Kurosawa, il film preferito di Zack Snyder.

Rebel Moon Parte 1 – Video backstage italiano

Zack Snyder durante un’intervista a The Nerd Queens ha dichiarato che Rebel Moon potrebbe diventare videogame RPG. Il regista non ha condiviso molti dettagli al riguardo, quale sviluppatore ci stia lavorando o su quali piattaforme sarà disponibile, ma secondo lui, la portata del gioco è “immensa”. Dato che il film è prodotto da Netflix non si esclude che la divisione giochi dello streamer lo stia sviluppando.

I libri artwork e making of del film

Zack Snyder ha stilato una guida sull’universo di “Rebel Moon” di ben 450 pagine che descrive in dettaglio “tutti i tipi di tradizioni e retroscena relativi al malvagio Imperium”. Ha una linea temporale espansiva che si estende molto prima e dopo la storia dei due film che usciranno. Snyder ha già in programma di sviluppare una serie tv che esplori la storia del cattivo della saga, il Balisarius di Fra Fee. Poi c’è anche un terzo film a cui sta lavorando che utilizzerebbe effettivamente la Rebel Moon nella storia poichè quella particolare luna non fa parte di questi primi due film: “La Rebel Moon non è la luna su cui si trovano. Il titolo era concettuale, ma c’è un pianeta chiamato Vanna, e Vanna è la Rebel Moon. Non è nemmeno in una ripresa di questo film!”.

Il primo dei due artwork e making of ufficiali del film Netflix diretto da Zack Snyder, Rebel Moon, che offre uno sguardo esclusivo e approfondito ai mondi e alla tecnologia, alle navi e agli armamenti. Da Zack Snyder, il regista dietro 300, Man of Steel e Army of the Dead, arriva REBEL MOON, un epico evento fantascientifico in lavorazione da decenni. Quando un insediamento pacifico su una luna negli angoli più remoti dell’universo si trova minacciato dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Con il compito di trovare combattenti addestrati che si uniranno a lei per prendere una posizione impossibile contro la Madre Mondo, Kora riunisce una piccola banda di guerrieri: outsider, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono un comune bisogno di redenzione e vendetta. Mentre l’ombra di un intero Regno incombe sulla più improbabile delle lune, si forma un nuovo esercito di eroi. Rebel Moon: Wolf: Ex Nihilo: Cosmology & Technology va dietro le quinte di questi film tanto attesi per esplorare i pianeti, le navi e la tecnologia della galassia. Ricco di esclusive fotografie sul set, concept art, storyboard di Zack Snyder e altro ancora, accompagnato da interviste al cast e alla troupe, il libro dà uno sguardo approfondito alla realizzazione del film.

Il volume “Rebel Moon: Wolf: Ex Nihilo: Cosmology & Technology” è disponibile in pre-ordine su Amazon.

Il secondo dei due libri ufficiali di accompagnamento ai film Netflix diretti da Zack Snyder, Rebel Moon, che offre uno sguardo esclusivo e approfondito su eroi e cattivi, mostri e animali. Da Zack Snyder, il regista dietro 300, Man of Steel e Army of the Dead, arriva REBEL MOON, un epico evento fantascientifico in lavorazione da decenni. Quando un insediamento pacifico su una luna negli angoli più remoti dell’universo si trova minacciato dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Con il compito di trovare combattenti addestrati che si uniranno a lei per prendere una posizione impossibile contro la Madre Mondo, Kora riunisce una piccola banda di guerrieri: outsider, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono un comune bisogno di redenzione e vendetta. Mentre l’ombra di un intero Regno incombe sulla più improbabile delle lune, si forma un nuovo esercito di eroi. Rebel Moon: Wurm: Ex Materia: Heroes & Monsters va dietro le quinte di questi film tanto attesi per esplorare i personaggi, le creature e i temi. Ricco di esclusive fotografie sul set, concept art, costumi, storyboard di Zack Snyder e altro ancora, accompagnato da interviste al cast e alla troupe, il libro dà uno sguardo approfondito alla realizzazione dei film..

Il volume “Rebel Moon: Wurm: Ex Materia: Heroes & Monsters” è disponibile in pre-ordine su Amazon.