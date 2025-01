Rebel Moon: il trailer del videogioco VR di Netflix basato sul film di Zack Snyder

Netflix ha annunciato un gioco di realtà virtuale basato sul franchise di fantascienza Rebel Moon di Zack Snyder intitolato Rebel Moon: The Descent, che verrà lanciato da Sandbox VR.

L’esperienza VR vedrà i giocatori “prepararsi con i loro compagni ribelli per combattere contro le spietate forze militari di Mondo Madre. Ispirati dalla visione del leggendario regista Zack Snyder, i giocatori diventano membri della resistenza e vengono trasportati sul pianeta di Daggus, dove sperimentano cosa significa scendere attraverso grattacieli torreggianti, strade urbane sporche e una miniera sotterranea mentre sconfiggono soldati nemici e astronavi”.

In “Rebel Moon: Descent” tu e i tuoi amici diventerete Ribelli che combattono contro la tirannia di Mondo Madre. Immergiti nella meraviglia di uno straordinario pianeta alieno, restando vigile nella tua pericolosa missione per fermare la macchina da guerra di Mondo Madre. Diventerai un Eroe della Ribellione e passerai alla storia? O svanirai nell’oscurità? Dipende da te. Unisciti alla ribellione oggi stesso!

Netflix e Sandbox VR stanno attualmente pianificando di sviluppare altre esperienze di gioco VR basate sulla popolare IP di proprietà dello streamer.

Il CEO di Sandbox VR Steve Zhao ha affermato in una dichiarazione:

Ne stiamo valutando un paio d’altri in questo momento, non è stato ancora firmato nulla. Ma avendo già lavorato con Netflix su due IP e avendo preso la mano con il lavoro con loro, e le adoriamo, è molto naturale per noi vedere cos’altro c’è. Questo potrebbe essere sicuramente un rapporto pluriennale mentre continuiamo a esplorare quali IP potrebbero funzionare. Per noi, in termini di direzione, aiuta sicuramente avere IP che risuonano davvero con i fan. O nel caso di “Rebel Moon”, eravamo tutti grandi fan di Zack Snyder. Un’altra cosa è che vogliamo anche guardare IP che funzionano davvero bene nella realtà virtuale. Quindi tutto ciò che è pieno di azione, qualsiasi cosa con un mondo molto distinto, ricco e colorato, risuona davvero. E, naturalmente, qualcosa che è molto sociale, qualcosa su cui le persone possono davvero collaborare insieme.