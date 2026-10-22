Paramount Pictures ha acquisito i diritti cinematografici di Red Rising, la serie fantascientifica bestseller del New York Times firmata da Pierce Brown, affidando la regia dell’adattamento a Francis Lawrence: una scelta che trasforma immediatamente il red rising film in uno dei progetti più attesi dell’industria hollywoodiana, considerato il pedigree del regista nel costruire franchise di fantascienza su larga scala.

Francis Lawrence torna alla fantascienza distopica

Il nome di Francis Lawrence circola da anni tra i registi capaci di gestire adattamenti letterari ambiziosi destinati al grande pubblico. La sua carriera parla chiaro: ha diretto quattro film della saga di Hunger Games, costruendo una delle franchise di fantascienza più redditizie e culturalmente rilevanti degli ultimi quindici anni. Quella capacità di tradurre mondi narrativi complessi in spettacolo cinematografico coerente è esattamente ciò che Paramount cerca per Red Rising.

Il progetto si basa sul romanzo originale del 2014 firmato da Pierce Brown, primo capitolo di una serie che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. Lawrence si trova dunque di fronte a un materiale narrativo già collaudato e a un fandom consolidato, con tutte le aspettative — e le pressioni — che questo comporta. Non è un territorio sconosciuto per lui.

Chi scrive la sceneggiatura e come si struttura la produzione

La sceneggiatura è affidata a Justin Rhodes, nome già noto agli appassionati di fantascienza. Rhodes ha lavorato a Terminator: Dark Fate e alla serie Secret Level su Prime Video, due esperienze che dimostrano una familiarità concreta con i generi speculativi e con le esigenze narrative dei franchise. Adattare il romanzo di Brown non è un compito banale: Red Rising costruisce un universo stratificato, con una mitologia interna densa e una struttura sociale elaborata che richiede scelte precise su cosa mantenere e cosa sacrificare nel passaggio alla pagina scritta.

Sul fronte produttivo, Lawrence e Cameron MacConomy produrranno il film attraverso la loro società About.Blank, affiancati da Francesco Goedhuis. Pierce Brown sarà coinvolto direttamente come produttore esecutivo, una garanzia di continuità creativa con il materiale originale che i fan della serie accoglieranno con favore.

Perché Red Rising è un’acquisizione strategica per Paramount

Il red rising film non nasce nel vuoto: Paramount si muove in un mercato in cui i grandi franchise letterari di fantascienza e fantasy sono tra le proprietà intellettuali più contese. Acquisire i diritti di una serie bestseller del New York Times con un fandom globale significa puntare su una base di partenza solida, riducendo almeno in parte il rischio editoriale tipico dei progetti originali.

Il romanzo di Pierce Brown, pubblicato nel 2014, ha costruito nel tempo una comunità di lettori particolarmente fedele e vocale — il tipo di pubblico che garantisce attenzione mediatica organica ben prima che il film arrivi nelle sale. Non è un caso che Paramount abbia scelto di annunciare il progetto con un team già definito: regista, sceneggiatore e produttori confermati in una sola mossa. È una strategia di credibilità, un segnale che il progetto è già in una fase di sviluppo seria, non una semplice acquisizione speculativa.

Il confronto con Hunger Games è inevitabile — e non del tutto sbagliato

Ogni volta che Francis Lawrence viene associato a un nuovo progetto di fantascienza distopica, il confronto con Hunger Games diventa immediato. In questo caso, però, il parallelo non è solo giornalistico: esiste una logica produttiva precisa dietro la scelta di Paramount. Lawrence ha dimostrato di saper gestire franchise con protagonisti giovani, universi politicamente complessi e un pubblico trasversale che va dagli adolescenti agli adulti. Sono esattamente le caratteristiche che definiscono l’appeal di Red Rising.

Allo stesso tempo, sarebbe riduttivo limitare il red rising film a una semplice replica della formula. Il romanzo di Brown ha una voce narrativa distinta, un sistema di caste elaborato e una violenza tematica che non si presta a facili semplificazioni. Rhodes e Lawrence avranno il compito di trovare un equilibrio tra fedeltà al testo e accessibilità cinematografica — una tensione creativa che, quando funziona, produce i migliori adattamenti del genere.

Cosa sappiamo sullo stato del progetto

Al momento, l’annuncio riguarda la fase di sviluppo: Paramount ha acquisito i diritti, Francis Lawrence è ufficialmente legato alla regia, Justin Rhodes sta lavorando alla sceneggiatura. Non esistono ancora date di uscita confermate né informazioni sul casting. Il film adatterà il primo romanzo della serie di Pierce Brown, quello del 2014 che ha dato il via all’intera saga.

Per i lettori italiani e gli appassionati di fantascienza, il consiglio è di tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali di Paramount nei prossimi mesi. Lo sviluppo di un progetto di questa portata richiede tempo, e tra la fase attuale e una data di uscita nelle sale italiane il percorso è ancora lungo. Ma le premesse — un regista con esperienza comprovata nel genere, uno sceneggiatore con credenziali solide, un autore coinvolto direttamente — sono tra le più incoraggianti che un red rising film potesse avere.

Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sul progetto, il riferimento più diretto resta Deadline, che ha riportato per primo i dettagli dell’accordo. Il dossier è aperto: quello che Paramount costruirà attorno a questo materiale nei prossimi mesi dirà molto sulle reali ambizioni dello studio per il franchise.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.