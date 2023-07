Red Sonja: il primo trailer del remake con Matilde Lutz arriva al Comic-Con 2023

Red Sonja torna in un nuovo adattamento cinematografico grazie a Millennium Media e alla regista M.J. Bassett (Solomon Kane, Silent Hill: Revelation). È stato confermato che il primo trailer del film, che vede protagonista Matilda Lutz (Revenge) sarà presentato in anteprima al Comic-Con di San Diego il 21 luglio durante un panel che onorerà il 50° anniversario di questo popolare personaggio dei fumetti, creato dallo scrittore Roy Thomas e dall’artista Barry Windsor-Smith per la Marvel Comics nel 1973. Il film di Red Sonja non ha ancora una data di uscita.

Il comunicato stampa dal Comic-Con 2023

Il comunicato stampa recita: “Dynamite annuncia un entusiasmante panel per il Comic-Con di San Diego di quest’anno, mentre i creatori e i fan celebrano i 50 fantastici anni di Red Sonja! Oltre a una discussione retrospettiva sull’eredità e sul passato del personaggio, verrà guardato il suo futuro a con nuovi fumetti, romanzi e un esclusivo teaser trailer di debutto per il suo prossimo film blockbuster di Millennium Media con Matilda Lutz!

Presidente di LLC, redattore esecutivo e produttore del prossimo film di Red Sonja, Luke Lieberman, fungerà da moderatore del panel, insieme ai contributori del franchising Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Amy Chu, Dan Panosian, il produttore Mark Canton e altri ospiti.

“La storia dell’amata Diavolessa con la spada è iniziata nei fumetti nel 1973, e ora 50 anni dopo rimane la più grande eroina femminile del genere Sword and Sorcery! Si è fatta strada nel cuore dei fan del fantasy e dei fumetti in tutto il mondo. Un’incredibile gamma di scrittori e artisti ha preso le sue storie nel suo mezzo di fumetti nativo, tra cui artisti del calibro di Roy Thomas, Frank Thorne, Gail Simone, Mirka Andolfo, Mike Carey, Michael Avon Oeming, Jim Zub, Louise Simonson, Mark Russell, Alex Ross, Mel Rubi e innumerevoli altri.

“Con il lancio del primo numero proprio in sincronia con il Comic-Con di San Diego, i fan potranno immergersi direttamente nella sua ultima serie epica che celebra l’anniversario di Torunn Grønbekk (Thor, Realm of X) e dell’artista del franchise preferito dai fan Walter Geovani. questa serie si è riunita e le anticipazioni su ciò che verrà dopo saranno discusse al panel, oltre a una serie a fumetti aggiuntiva a sorpresa di un grande creatore!

I partecipanti al panel saranno i primi a vedere un teaser trailer dell’attesissimo film di Millennium Media (Expend4bles) con Matilda Lutz nei panni della temibile guerriera, Wallis Day (Sex/Life, Batwoman) nei panni di Annisia e Robert Sheehan (The Umbrella Academy, Misfits) nei panni di Draygan con la regia di Bassett e una sceneggiatura scritta da Tasha Huo (Tomb Raider di Netflix).

“Il pubblico avrà anche l’opportunità di guardare un divertente video tributo di alcuni dei più grandi creatori associati al personaggio. I dettagli chiave del panel saranno ampiamente condivisi con i fan dopo l’evento”.

Red Sonja – Trama e cast

Al momento non è disponibile una trama ufficiale del remake, quindi non è chiaro se il nuovo film sarà un remake diretto del film del 1985 o sarà un adattamento più diretto dei fumetti. Probabilmente l’unico tema importante che riporterà dalla storia dei fumetti di Sonja è il catalizzatore del suo viaggio: la morte della sua famiglia. Proprio come Conan, l’intera famiglia di Sonja le è stata portata via da un selvaggio gruppo di mercenari, con la guerriera che giura di vendicarli dando la caccia ai responsabili. Rispetto a Conan, Sonja possiede il potere sovrannaturale che le garantisce la padronanza di qualsiasi arma (sebbene la sua lama principale preferita sia una spada).

Matilda Lutz sarà affiancato da un cast di supporto composto da Rhona Mitra (The Life of David Gale), Robert Sheehan (The Umbrella Academy), Martyn Ford (F9: The Fast Saga), Kate Nichols (The Operative), Wallis Day (Infinite), Veronica Ferres (Hector and the Search for Happiness), Michael Bisping (Den of Thieves), Katrina Durden (Shadow and Bone), Oliver Trevena (The Angel), Eliza Matengu (Thor: Love and Thunder), Manal El-Feitury ( Hellboy) e Danica Davis (Endangered Species).

Lo sviluppo del film

Due poster promozionali per il film sono stati rilasciati durante il Comic-Con nel 2008. Entrambi presentavano Rose McGowan, vestita da Red Sonja con i capelli rosso fuoco. Su una stava leccando il sangue di una spada e sull’altra era inginocchiata su un mucchio di teschi. Entrambi i poster promuovevano l’uscita del film nel 2009 diretto da Robert Rodriguez e prodotto dalla sua società Troublemaker Studios. In seguito anche a causa del flop del reboot di Conan il barbaro (2011), il film di Red Sonja viene cancellato.

A partire da febbraio 2010, i detentori dei diritti Nu Image annunciano un progetto ex novo, che sarà diretto da Simon West (Con Air). Il produttore Avi Lerner vorrebbe Amber Heard nel ruolo di Sonja, dopo aver lavorato con lei in Drive Angry. Lerner dice che il film verrà girato prima del sequel di Conan il Barbaro. Nell’agosto 2012, alla premiere de “I Mercenari 2”, West dichiara che il film è ancora in lavorazione e che uscirà presto. Il 26 febbraio 2015 Christopher Cosmos è ingaggiato per scrivere la sceneggiatura. Successivamente viene annunciato che Millennium Films finanzierà e produrrà il nuovo film di Red Sonja con Avi Lerner e Joe Gatta a bordo peer produrre insieme a Mark Canton e Courtney Solomon di Cinelou Films e la sceneggiatura di Ashley Miller. Nell’ottobre 2018, Bryan Singer viene confermato per dirigere il film. L’11 febbraio 2019, Millennium Films ha annunciato che Red Sonja non era più nella sua lista di film da produrre, a causa delle recenti accuse di violenza sessuale contro Singer. Nel marzo 2019, Lerner ha escluso Singer dal progetto perché non era in grado di assicurarsi un distributore nazionale. Nel giugno 2019, Joey Soloway firma per scrivere, dirigere e produrre il film.

A giugno 2019, nessuna trama è stata annunciata. Il retroscena di Sonja nei fumetti Marvel è cupo in quanto l’ha ritrae come una ragazza di 17 anni che vive nelle immaginarie steppe dell’Irkannia occidentale con suo padre, sua madre e due fratelli. Sonja viene trasformata in “La diavolessa con la spada” dopo che un gruppo di mercenari uccide la sua famiglia, l’ha aggrediscono fisicamente e si appropriano di tutti i beni della famiglia. A questo punto, di fronte ad una giovane donna distrutta e in balia degli eventi, interviene la dea rossa Scathach che dona a Sonja l’incredibile abilità di maneggiare qualsiasi tipologia di arma, in particolare le spade, con la disposizione speciale che non sarebbe mai stata con un uomo a meno che non l’avesse sconfitta in un combattimento leale.

Nel febbraio 2021, Tasha Huo è stata assunta per scrivere la sceneggiatura con Soloway ancora a bordo e il casting pronto al via. A maggio, Hannah John-Kamen, la Ava Starr / Ghost di Ant-Man and the Wasp, viene scelta per il ruolo principale. Nel marzo 2022, John-Kamen e lo sceneggiatore Soloway se ne vanno, con M. J. Bassett che sostituisce Soloway come regista. Ad agosto dello stesso anno Millennium conferma che la produzione del film era iniziata a Sofia, in Bulgaria, con Matilda Lutz nel ruolo della protagonista. Nel settembre 2022, Oliver Trevena viene scelta per il ruolo di Tr’aal.

Nell’ottobre 2022, Rhona Mitra (Underworld – La ribellione dei Lycans) viene scelta per un ruolo sconosciuto, mentre Trevena nel frattempo è uscita dal film a causa di conflitti di programmazione. Nel novembre 2022, Veronica Ferres viene scelta per interpretare Ashera, la madre di Red Sonja. Il 12 novembre 2022, è stato riferito che le riprese erano in corso da due settimane negli studi nel sobborgo Thermi di Salonicco, in Grecia, con la post-produzione da completare on location. febbraio 2023, Kate Nichols, Katrina Durden, Manal El-Feitury e Danica Davis sono state scelte per ruoli sconosciuti, mentre Alison McCosh e Clint Wallace si sono rivelati essere rispettivamente la costumista e lo scenografo del film.

Curiosità sul film

Il film è basato sulla versione Dynamite Entertainment del personaggio. Questi fumetti hanno introdotto un concept in cui l’originale Sonja della Marvel Comics è stata uccisa e sostituita dalla “reincarnazione” di Dynamite. Luke Lieberman serve come produttore, mentre Nick Barrucci serve come produttore esecutivo per Dynamite Entertainment.

La regista M.J. Bassett (Solomon Kane, Silent Hill: Revelation), meglio conosciuta per il suo lavoro nelle serie tv Ash vs. Evil Dead (2015-2016), Iron Fist (2018) e Reacher (2022). Bassett ha collaborato alla sceneggiatura, con Joey Soloway che riceverà ancora un credito per la sceneggiatura insieme a Tasha Huo.

Anche lo scenografo Clint Wallace (Space Jame: New Legends) e la costumista Alison McCosh (Peaky Blinders) fanno parte della troupe.

Il film è prodotto da Nick Barrucci, Christa Campbell, Dorothy Canton, Mark Canton, Boaz Davidson, Joe Gatta, Jeffrey Greenstein, Lati Grobman, Avi Lerner, Yariv Lerner, Luke Lieberman, Heidi Jo Markel, Tanner Mobley, Trevor Short, Courtney Solomon , Joey Soloway, John Thompson, Robert Van Norden, Les Weldon e Jonathan Yunger.

Unbreakable Red Sonja – La nuova serie per i 50 anni del personaggio

Il team creativo composto da Jim Zub e Giovanni Valletta realizzerà la nuova serie “Unbreakable Red Sonja” per Dynamite Entertainment. Il lancio arriva in concomitanza dei cinquanta anni del personaggio titolare.

La nuova serie sarà ambientata nell’Età Hyboriana dopo le avventure di Red Sonja in “Red Sonja and Cub” e “Conan/Red Sonja” del 2014 e 2015.

La sinossi ufficiale: Red Sonja ha una nebulosa visione che si confonde con la propria memoria. Mentre cerca di venire a capo di questo mistero, intraprende un viaggio caratterizzato da magie dimenticate e acciaio rovente. Alcuni momenti del passato, del presente e anche del futuro di Sonja si scontreranno in una missione come mai affrontata fino ad ora dalla nostra eroina dai capelli scarlatti! È un’avventura di Sonja diversa da tutte quelle che i fan hanno letto fino ad oggi ma nel concreto rimane un viaggio sword and sorcery con qualche colpo di scena!

Il CEO di Dynamite Entertainment, Nick Barrucci, ha dichiarato:

«Red Sonja è uno dei nostri personaggi portabandiera, e noi siamo sempre alla ricerca del team e delle storie perfette per portarla ad un livello successivo mantenendo gli alti standard riservati per soddisfare i fan. Jim Zub è uno dei massimi esperti del genere nei fumetti e non, e non vediamo l’ora che i fan possano dare uno sguardo alla sua Età Hyboriana.»

*Nella cover di “Unbreakable Red Sonja #1” è ritratta la cosplayer Augusta Moore.

Red Sonja – Il fumetto originale

Red Sonja creata dallo scrittore Roy Thomas e dall’artista Barry Windsor-Smith per la Marvel Comics nel 1973 è parzialmente ispirata al personaggio di Robert E. Howard, Red Sonya di Rogatino.

La Marvel Comics ha pubblicato storie con Red Sonja fino al 1986, ed è tornata al personaggio per una storia one-shot nel 1995. Nel 2005, Dynamite Entertainment ha iniziato a pubblicare storie dell’eroina, durante le quali l’originale Sonja è stata uccisa e sostituita da una “reincarnazione” . La serie è stata riavviata dalla scrittrice Gail Simone nel 2013, raccontando una versione modificata della storia della prima infanzia di Red Sonja tramite flashback. Gli scrittori successivi di Red Sonja hanno incluso Amy Chu, Mark Russell, Luke Lieberman, Jimmy Palmiotti e Amanda Conner, tra gli altri.

Red Sonja è apparsa in numerosi titoli, sia come protagonista solista che insieme a Conan, così come in crossover con personaggi di Marvel Comics e Dynamite Comics. Dal 1981 al 1983 sono stati pubblicati in totale sei romanzi di Red Sonja, tutti scritti da David C. Smith e Richard L. Tierney e, nel 1985, è uscito un lungometraggio con Brigitte Nielsen nel ruolo del protagonista, Red Sonja.

L’abbigliamento caratteristico di Sonja è la sua armatura bikini, composta tipicamente da cotta di maglia. Nel 2011, Red Sonja si è classificata al primo posto nell’elenco delle “100 donne più sexy dei fumetti” di Comics Buyer’s Guide.

Nel 2016, l’autrice Gail Simone ha indicato che Sonja è bisessuale e nel 2020 la serie “Red Sonja: The Price of Blood” dello scrittore Luke Lieberman e dell’artista Walter Geovani lo ha confermato.

Red Sonja nei fumetti ha fatto coppia con Spider-Man, Wolverine e con Conan il barbaro (1970 – 1993)

Red Sonja / Yado – Il film con Brigitte Nielsen

Red Sonja è un film del genere “Sword and Sorcery” datato 1985, diretto da Richard Fleischer (Conan il distruttore) scritto da Clive Exton e George MacDonald Fraser.

Il film è basato sul personaggio creato da Robert E. Howard, Red Sonya di Rogatino, che ha anche ispirato l’omonimo personaggio dei fumetti.

“Red Sonja” presenta Brigitte Nielsen come protagonista e come nel Conan di Howard, il film si svolge nell’Età Hyboriana, un’epoca preistorica immaginaria precedentemente rappresentata nei film Conan il Barbaro (1982) e Conan il Distruttore (1984).

In realtà Arnold Schwarzenegger aveva firmato per un cameo come favore al produttore Dino De Laurentiis. Con sua grande sorpresa, è rimasto sul set per quattro settimane, tre settimane in più del previsto. Ha poi scoperto dopo aver visto un montaggio preliminare del film, il cui titolo verrà poi cambiato in Yado, che il suo ruolo era stato esteso a co-protagonista, grazie a furbe angolazioni di ripresa e macchine da presa multiple. Poco dopo Schwarzenegger deciderà di rescindere il suo contratto decennale con De Laurentiis.

Arnold Schwarzenegger evita questo film come uno dei suoi peggiori, eppure (ridendo) afferma che è un eccellente strumento disciplinare per i suoi figli. “Dico loro che se mi fanno arrabbiare, saranno costretti a guardare Yado dieci volte di fila. Deve aver funzionato, perché nessuno dei miei figli mi ha mai dato molti problemi”.

Maria Shriver, all’epoca ancora sposata con Schwarzenegger, in un’intervista televisiva rilasciata alla premiere del film, rivolta la marito dichiarò: “Se questo non uccide la tua carriera, niente lo farà”.

Il personaggio di Arnold Schwarzenegger originariamente doveva essere Conan, protagonista del fumetto in cui apparve per la prima volta Red Sonja. Purtroppo la produzione all’epoca non possedeva i diritti sul personaggio che diventò Yado / Lord Kalidor. Una spiegazione non ufficiale approvata dai fan è che Kalidor era uno dei “nomi itineranti” di Conan, una caratteristica comune di eroi mitici/leggendari come Zeus (alias Giove) e il Gandalf di Tolkien (alias Mithrandir).

Dino De Laurentiis ha impiegato quasi un anno per trovare un’attrice abbastanza “amazzone” per interpretare Red Sonja, tra le candidate c’è stata anche Sigourney Weaver. Otto settimane prima dell’inizio della produzione, il produttore ha visto Brigitte Nielsen sulla copertina di una rivista di moda.

E’ così che Nielsen, all’epoca 21enne, originaria di Helsingør in Danimarca, da Milano per un lavoro da modella, si è ritrovata su un aereo per Roma dove ha affrontato un provino che ha vinto senza troppi problemi.

Si crede comunemente che Robert E. Howard abbia creato il personaggio di Red Sonja in uno dei suoi racconti di Conan. In realtà ha creato Red Sonya per “Shadow of the Vulture”, una storia ambientata nella Turchia del XVI secolo senza collegamenti con Conan.

Il film è uscito nelle sale negli Stati Uniti il 3 luglio 1985 distribuito da MGM / UA Entertainment Co. Al momento del rilascio, il film è stato un flop critico e finanziario con un incasso di 6,9 milioni di dollari da un budget di 17,9 milioni.