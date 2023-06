I Mercenari 4 – Expend4bles: trailer e anticipazioni di The Expendables 4 con Sylvester Stallone

Dal 22 settembre nei cinema americani con Lionsgate I Mercenari 4 aka The Expendables 4, noto anche come “Expend4bles”. Nuove star d’azione si uniscono a tutte le vecchie star d’azione che ci hanno magistralmente intrattenuto fino a I Mercenari 3, ultimo titolo del franchise uscito nel 2014, quasi 10 anni fa. In questa nuova e folle missione il team di “sacrificabili” deve salvare una nave che trasporta un carico nucleare.

La trama ufficiale: Una nuova generazione di star si unisce alle migliori star d’azione del mondo per un’avventura adrenalinica nel sequel I Mercenari 4 – Expend4bles. Riunendosi come squadra di mercenari d’élite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone si uniscono per la prima volta a Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia. Armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, i Mercenari sono l’ultima linea di difesa del mondo e la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. Nuovi membri del team con nuovi stili e tattiche daranno a “sangue fresco” un significato completamente nuovo.

Il cast è completato da Caroline Wilde, Nicole Andrews, Sheila Shah, Eddie Hall, Lucy Newman-Williams, Cokey Falkow, Mike Möller, Tjasa Perko, Daren Nop, Jason Lines, Susanne Potrock, Igor Pecenjev.

Il franchise I mercenari – The Expendables è iniziato nel 2010 con Sylvester Stallone alla regia e un dream-team di star d’azione che ha incluso nomi del calibro di Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. Con un incasso globale di circa 275 milioni di dollari, nel 2012 esce “I Mercenari 2”, Stallone lascia la regia al Simon West di Con Air e il dream-team si amplia con l’aggiunta di Chuck Norris in uno spassoso e Jean-Claude Van Damme in quelli di antagonista principale.

Il sequel incassa più dell’originale, 314 milioni costando 20 milioni di più, ma tiene botta con la critica che lo apprezza più dell’originale e apre la strada ad un terzo film, “I Mercenari 3” uscito nel 2014 e diretto dal Patrick Hughes di Come ti ammazzo il bodyguard, il cast si arricchisce con Harrison Ford, Mel Gibson e Wesley Snipes, gli incassi subiscono una ulteriore flessione e si fermano a 214 milioni nel mondo, con la critica che stavolta apprezza molto meno il reiterarsi della formula.

I Mercenari – Le recensioni

The Expendables: Un’icona action che ha regalato all’immaginario cinematografico personaggi come Rocky, Rambo e Cobra che riunisce un dream-team di eroi d’azione e li trasforma in mercenari per un film che è il sogno realizzato di una moltitudine di adolescenti anni ’80 e patiti di film d’azione. Se non vi basta questo per gongolare davanti ad una cotanta reunion stellare che porta su schermo Sylvester “Cobra” Stallone e Arnold “Terminator” Schwarzenegger in un memorabile duetto; Dolph “Ivan Drago” Lundgren, l’icona della arti marziali Jet Li, il roccioso Jason “The Transporter” Statham e Bruce “John McClane” Willis, se tutto questo testosterone in celluloide non vi fa il minimo effetto c’è la possibilità che abbiate sbagliato decisamente film. Stallone in veste di regista fa il suo dovere seppur senza guizzi di sorta, ma in questo caso recitazione, regia e sceneggiatura sono mera cornice per godersi su schermo due decenni di storia del cinema d’azione con l’aggiunta di qualche “update” che arricchisce una carrellata di citazioni, scazzottate, sparatorie, esplosioni e inseguimenti che faranno la gioia di chi è cresciuto a pane e cinema di genere.

The Expendables 2: Seconda missione per i Mercenari di Sylvester Stallone che mantiene il ruolo di protagonista, ma passa l’onere della regia all’esperto Simon West, già regista del notevole Con Air e del debutto live-action su grande schermo di Lara Croft. Questo primo sequel oltre a sfoggiare il consueto repertorio action con scazzottate, inseguimenti, sparatorie ed esplosioni accentua rispetto al primo film e in maniera oltremodo evidente il lato umoristico e citazionista dell’operazione, con frasi ad effetto e battute non sempre efficaci (ci riferiamo ad uno Stallone un po’ troppo burlone), un cameo di Chuck Norris (anche nel suo caso si eccede in gigioneria), ammiccamenti ad altri action ed un villain da fumettone interpretato da un Van Damme funzionale, ma di certo non memorabile. Premesso ciò “I Mercenari 2” vale in toto il prezzo del biglietto visto che permette di godersi reminiscenze del Chuck Norris di Invasion U.S.A., una scena con John McClane e il colonnello John Matrix che seminano cadaveri a bordo di una Smart, una brutale scazzottata tra Rambo e Van Damme che ammicca al finale di Commando e una sequenza finale davvero memorabile, che segna un “bodycount” che ci riporta ai fasti dei gloriosi anni ’80. I Mercenari 2 pur essendo evidentemente meno incisivo del primo film non deluderà i fan del franchise ne tanto meno gli amanti dell’action condito con massicce dosi di ironia.

The Expendables 3: Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham) e il resto dei nostri si trovano faccia a faccia con Conrad Stonebanks (Mel Gibson), che anni passati aveva fondato I Mercenari con Barney. Stonebanks, in seguito era divenuto uno spietato mercante d’armi che Barney era stato costretto ad uccidere.. o così pensava. Stonebanks, che già una volta aveva schivato la morte, intende distruggere I Mercenari, ma Barney ha altri piani. Barney decide di combattere il vecchio sangue con del sangue nuovo e arruola una nuova generazione di Mercenari, ingaggiando individui più giovani, più veloci e più esperti di tecnologia. L’ultima missione diventa così uno scontro fra i modi della vecchia scuola e quelli di una tecnologia avanzata, per dar vita a quella che è la battaglia più particolare de I Mercenari. Con Gibson divertente e divertito villain I Mercenari 3 come i capitoli precedenti offre divertimento spericolato per gli appassionati di thriller d’azione della vecchia scuola, ma il divieto ai 13 anni voluto dai produttori smussa la gioiosa brutalità dei primi due film e finisce per diventare il tallone d’Achille di un film che viaggia spedito, ma decisamente imbrigliato rispetto alla norma.