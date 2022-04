Shazam 2, I Mercenari 4, A Quiet Place 3, John Wick 4: novità e anticipazioni dal CinemaCon 2022

Warner Bros. e DC hanno svelato durante il CinemaCon 2022 alcuni poster cinematografici per diversi film che rivelano loghi e date di uscita ufficiali. I poster in mostra sono per Shazam!: Fury of the Gods che dal 2 giugno 2023 viene anticipato al 16 dicembre 2022 per occupare lo slot di Aquaman and the Lost Kingdom che uscirà il 17 marzo 2023. Inoltre confermate uscite di Black Adam al 21 ottobre 2022, The Flash slittato al 23 giugno 2023 e League of Super-Pets in uscita il 29 luglio 2022. A queste date di uscita si aggiunge la conferma di Blue Beetle con Xolo Maridueña nelle sale dal 18 agosto 2023 mentre l’uscita del Batgirl di HBO Max con Leslie Grace resta ancora da confermare

Here's a clear photo of the DC Film line up at this year's CinemaCon showcasing Shazam: Fury of the Gods, Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom, #TheFlash, and DC's League of Super Pets ⚡️ [📸@D_hernandez912] pic.twitter.com/tNTjwCPkiw — The Flash Film News ⚡ (@FlashFilmNews) April 25, 2022

Un primo filmato de I Mercenari 4 è stato rivelato al CinemaCon 2022 durante il panel Lionsgate. The Expendables 4 vede alla regia lo Scott Waugh di Need For Speed e Act of Valor ​​e riporterà sullo schermo un team guidato dal Barney Ross di Sylvester Stallone che include il Lee Christmas di Jason Statham, il Gunner Jensen di Dolph Lundgren e il Toll Road di Randy Couture. I nuovi arrivati ​​​​nel franchise includono Megan Fox, Curtis “50 Cent” Jackson, Tony Jaa, Andy Garcia e Iko Uwais come antagonista principale. Il filmato di “The Expendables 4”, stilizzato per l’occasione in EXPEND4BLES, mostrato alla convention si apre con Stallone che dice: “Questa vita non è per tutti”. seguono una serie di sequenze d’azione dei precedenti capitoli e alcune del nuovo film. Su schermo poi scorrono le statistiche del franchise che rivelano l’utilizzo di oltre 500.000 munizioni e più di 7.000 cadaveri accumulati negli ultimi tre film.

Paramount durante il panel al CinemaCon 2022 ha svelato il titolo ufficiale dello spinoff cinematografico di A Quiet Place. Il terzo capitolo del franchise cinematografico sci-fi horror creato da John Krasinski si chiamerà A Quiet Place: Day One, confermando le voci di un prequel che racconterà l’arrivo sulla terra degli alieni. Krasinski dirigerà anche un terzo capitolo del franchise principale, attualmente in fase di sviluppo iniziale e con l’obiettivo di uscire nel 2025. Per quanto riguarda lo spin-off in produzione, c’è Michael Sarnoski (Pig) designato alla regia.

Keanu Reeves ritorna nei panni di John Wick in un filmato mostrato al CinemaCon 2022 del sequel John Wick: Chapter 4. Il sequel diretto da Chad Stahelski, che finora ha diretto tutti i film della serie (in collaborazione con David Leitch nel primo capitolo). Il nuovo film riporta Reeves, Ian McShane, Lance Reddick e Laurence Fishburne, aggiungendo anche nuovi membri del cast Donnie Yen, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgard, Shamier Anderson e Rina Sawayama. Il filmato mostrato è stato descritto come “colorato, sanguinoso e brutale” con un sacco di “azione da samurai” e con Reeves che usa per la prima volta le nunchaku nel franchise. Winston e Fishburne appaiono entrambi nel filmato con quest’ultimo che a un certo punto esclama: “Sei alla presenza del fottuto re!”. Il franchise di John Wick oltre al grande schermo ha in ballo diversi potenziali spin-off, tra questi due in sviluppo: una serie tv prequel incentrata sui primi giorni dell’hotel The Continental con protagonista Colin Woodell nei panni di un giovane Winston e Mel Gibson come un personaggio misterioso di nome Cormace. Il secondo spinoff è invece il film Ballerina con protagonista la Ana de Armas di No Time To Die con Len Wiseman alla regia.

Fonte: THR