Redemption Day: trailer del film d’azione con Gary Dourdan e Andy Garcia

Saban Films ha reso disponibili un trailer ufficiale e una locandina del dramma d’azione Redemption Day, una co-produzione Marocco / Stati Uniti che segue un marine americano che parte alla volta del Nord Africa per trovare e liberare la moglie, anch’essa dell’esercito, finita nelle mani di alcuni terroristi.

La trama ufficiale:

Appena tornata a casa, Kate, la moglie decorata del capitano dei marine degli Stati Uniti Brad Paxton (Gary Dourdan), viene rapita da un gruppo terroristico mentre lavorava in Marocco. Il militare è costretto a tornare in azione per un’operazione ardita e mortale per salvare la donna che ama.

“Redemption Day” è Interpretato da Gary Dourdan nei panni del capitano Brad Paxton, l’attore è noto per il ruolo di Warrick Brown nella serie tv CSI – Scena del crimine; Serinda Swan come la moglie di Paxton, l’attrice ha interpretato Afrodite in Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini e Medusa nella serie tv Inhumans. il cast è completato dal veterano Andy Garcia (Il corriere – The Mule), Ernie Hudson noto per il ruolo di Winston Zeddmore nei film dei Ghostbusters, Brice Bexter (Good Omens), Martin Donovan (Ant-Man), Robert Knepper (Prison Break), Samy Naceri (Taxxi 4) e Jay Footlik (L’aquila d’acciaio).

“Redemption Day”, precedentemente noto come Operation Redemption, è diretto dal produttore marocchino Hicham Hajji al suo esordio alla regia. I crediti di Hajji come produttore includono l’horror belga Hostile e le serie tv Le Bureau – Sotto copertura e All the Devil’s Men – Squadra speciale. Hajji dirige da una sua sceneggiatura scritta con Sam Chouia (The Trap) e il produttore Lemore Syvan al suo esodio come sceneggiatore; i crediti di Syvan includono Man of Tai Chi e Generation Um… entrambe pellicole con protagonista Keanu Reeves.

Il film prodotto da David Zilberberg e Hicham Hajji debutterà in alcune sale americane l’8 gennaio 2021 e sarà successivamente disponibile in VOD a partire dal 12 gennaio 2021.