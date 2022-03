Film Emergenza Ucraina: un appello urgente per aiutare le popolazioni in fuga

Dopo la tappa in concorso al Festival di Venezia, il 17 marzo Wanted Cinema porta nei cinema d’Italia Reflection, il dramma del regista ucraino Valentyn Vasyanovych che nel raccontare la storia di un chirurgo arruolato volontariamente, ci offre uno spaccato delle atrocità di una guerra che si sta consumando sotto i nostri occhi, a pochi passi dal nostro paese.

Mercoledì 16 marzo si terrà un’anteprima del film presso il Cinema Rouge et Noir di Palermo, Cinema Corso di Piacenza e il Supercinema di Sant’Arcangelo di Romagna.

Trama e cast

La trama ufficiale: Partito volontario per la guerra nel Donbass, il chirurgo di Kiev Serhiy (Roman Lutskyi) finisce per errore nelle mani delle forze militari russe e viene fatto prigioniero. Tenuto in vita per le sue competenze mediche, l’uomo assiste impotente a scene di tortura e violenza inaudita, aiutando i suoi carcerieri a smaltire i cadaveri degli altri prigionieri torturati. Fra questi anche Andriy (Andriy Rymaruk), nuovo compagno dell’ex moglie, molto amato anche da sua figlia, ragazzina innocente e ingenua. Tornato a Kiev, Serhiy sceglie di stare al fianco della figlia e di aiutarla ad accettare l’idea della morte di Andriy.

Il cast di “Reflection” include anche Stanislav Aseyev, Oleksandr Danyliuk, Vasiliy Kukharskiy, Nadiya Levchenko, Nika Myslytska, Andriy Rymaruk, Andrii Senchuk, Igor Shulha e Dmitriy Sova.

Reflection – trailer e video

Curiosità

Il regista ucraino Valentyn Vasyanovych (Atlantis, Black Level, Kredens) ha scritto, diretto, montato e curato la fotografia di Reflection.

Il team che ha supportato Valentyn Vasyanovych dietro le quinte ha incluso Vladlen Odudenko (scenografia), Olena Harmanenko (costumista) e Serhiy Stepanskiy (suono).

Il protagonista Roman Lutskyi, è un attore noto per ruoli nell’avventura fantasy The Stronghold: La roccaforte (2017), nel dramma sentimentale Ruby Ring (2018), nel dramma fantasy Viddana (2020) e nella commedia d’azione The Inglorious Serfs (2020).

Note di regia

Ho iniziato a lavorare a questa storia ispirato da un piccione che si è schiantato contro la nostra finestra, mentre volava ad alta velocità, lasciando un segno allo stesso tempo bello e orrendo. Mia figlia di dieci anni ha visto tutto: l’impronta precisa delle ali, la traccia di sangue lasciata dall’impatto della testa, le piume attaccate al vetro. Nei giorni successivi, eravamo turbati da quanto era successo. Le sue preoccupazioni, domande, attese di risurrezione miracolosa, la negazione dell’irreversibilità di questo evento e i tentativi di comprendere la morte dal punto di vista infantile mi hanno spinto a scrivere una storia sulla relazione tra un padre e una figlia addolorati per la morte di una persona amata. La morte di uno dei personaggi è connessa alla guerra che infuria nell’Ucraina orientale. Mettendo in relazione l’agiata vita quotidiana nella capitale e la realtà mortale della guerra, si crea un contesto molto intenso per questa storia sulle paure dei bambini e il loro primo incontro con la morte, e si evidenzia l’impotenza degli adulti. È una storia sulla presa di coscienza da parte di un bambino del fatto che la vita umana è limitata. È anche una storia sulle responsabilità degli adulti nei confronti delle persone amate, di sé stessi e del modo in cui esprimono il proprio potenziale. La bambina e l’adulto si aiuteranno a vicenda a comprendere questo mondo bello e crudele, così simile al segno lasciato dal piccione sul vetro. [Valentyn Vasyanovych]

Chi è Valentyn Vasyanovych?

Valentyn Vasyanovych (Žytomyr, Ucraina occidentale, 21 luglio 1971) è un regista, sceneggiatore e produttore ucraino. Si è formato alla scuola di Andrzej Wajda. Prima di Vidblysk (Reflection, 2021) e Atlantyda (Atlantis, 2019), che ha vinto il Premio per il miglior film della sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia 2019, nel 2014 è stato produttore, direttore della fotografia e montatore del film nella lingua dei segni ucraina The Tribe di Myroslav Slabošpyc’kyj, vincitore del Gran premio alla Semaine de la Critique di Cannes. In seguito, da regista ha diretto Zvychayna sprava (2012), Kredens (2013) e Riven” čornoho (2017).

Programmazione

Abruzzo, Pescara / Massimo 15-16/03

Basilicata, Matera / Teatro Guerrieri 21/03

Campania, Napoli / Vittoria dal 17/03

Campania, Mercogliano / Movieplex Avellino dal 17/03

Emilia-Romagna, Bologna / Galliera dal 17 al 23/03

Emilia-Romagna, Carpi / Eden 21-22/03

Emilia-Romagna, Piacenza / Jolly 29/03

Emilia-Romagna, Reggio Emilia / Corso 31/03

Lazio, Roma / Troisi 21-23-29/03

Lombardia, Milano / Anteo Spazio Cinema dal 17/03

Lombardia, Mantova / Cinema del Carbone 17/03

Marche, Senigallia / Gabbiano 24/03

Marche, Ascoli Piceno / Nuovo Piceno dal 24/03

Piemonte, Torino / Fratelli Marx dal 17/03

Piemonte, Torino / Centrale dal 17/03

Puglia, Bari / Nuovo Splendor dal 17/03

Puglia, Foggia / Sala Farina dal 17/03

Puglia, Bisceglie / Politeama Italia dal 17/03

Puglia, Santeramo in Colle / Pixel Multicinema dal 21 al 23/03

Sicilia, Messina / The Screen dal 17/03

Sicilia, Palermo / Gaudium dal 17/03

Toscana, Firenze / Spazio Alfieri dal 18 al 23/03

Toscana, Follonica / Piccolo Cineclub Tirreno 18/03

Toscana, Serravezza / Scuderie Granducali dal 17 al 20/03

Veneto, Montebelluna / Italia Eden dal 17/03

Veneto, Pieve di Soligo / Careni 18/03