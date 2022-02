Stasera in tv: “Replicas” su Rai 2

Cast e personaggi

Keanu Reeves: Wlliam Foster

Alice Eve: Mona Foster

Thomas Middleditch: Ed Whittle

John Ortiz: Jones

Emjay Anthony: Matt Foster

Emily Alyn Lind: Sophie Foster

Aria Leabu: Zoe Foster

Nyasha Hatendi: Scott

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Wlliam Foster

Eleonora Reti: Mona Foster

Patrizio Cigliano: Ed Whittle

Maurizio Fiorentini: Jones

Leonardo Caneva: Matt Foster

Sara Labidi: Sophie Foster

Giorgia Venditti: Zoe Foster

Trama e cast

In questo thriller fantascientifico, il neuroscienziato William Foster (Keanu Reeves) è sul punto di trasferire con successo la coscienza umana in un computer quando la sua famiglia viene tragicamente uccisa in un incidente d’auto. Nel disperato tentativo di resuscitarli, William recluta il collega scienziato Ed Whittle (Thomas Middleditch) per aiutarlo a clonare segretamente i loro corpi e creare repliche. Ma presto affronta una “scelta di Sophie” quando si scopre che possono riportare in vita solo tre dei quattro membri della famiglia.

Curiosità

Il regista Jeffrey Nachmanoff ha scritto la sceneggiatura del film campione d’incassi The Day After Tomorrow (2004) di Roland Emmerich. Ha scritto e diretto Traitor – Sospetto tradimento (2008) con protagonisti Don Cheadle e Guy Pearce. I suoi film di maggior successo commerciale oltre a “The Day After Tomorrow”, che ha incassato 544 milioni di dollari, sono The Tourist, che Nachmanoff scritto e che ha incassato 278 milioni di dollari.

Jeffrey Nachmanoff dirige “Replicas” da una sceneggiatura di Chad St. John (Traitor) basata su una storia di Stephen Hamel. La storia e la sceneggiatura di Replicas sono state sviluppate presso la società di produzione Company Films di Keanu Reeves e Stephen Hamel. Hamel scrive la maggior parte delle storie prodotte da Company Films.

La fotografia del film è del peruviano Checco Varese (Miracoli dal cielo, It – Capitolo due, serie tv Loro)

“Replicas” girato nell’agosto 2016, ma non distribuito negli Stati Uniti fino a gennaio 2019.

Nicolas Cage ha rifiutato il ruolo di protagonista prima che andasse a Keanu Reeves

A circa 1:21 del film Will (Keanu Reeves) si riferisce ai dispositivi di localizzazione impiantati “in utero”. I cloni sono stati coltivati ​​in baccelli. Will avrebbe dovuto usare il termine più corretto “in vitro”.

L’elemento personale sulla scrivania di William è di sua figlia Zoe. È una forma (unicorno) che rappresenta la vita eterna.

Questo è uno dei due film che Keanu Reeves ha fatto perché Nicolas Cage ha rifiutato il ruolo principale. L’altro film è il thriller Siberia (2018)

Durante il monitoraggio del suo esperimento, Keanu Reeves usa movimenti delle mani e attrezzature simili a quelle usate in Johnny Mnemonic.

Nel film Keanu Reeves interpreta il dottor William Foster, in Ant-Man and The Wasp (2018) anche il co-protagonista di Reeves in Matrix e John Wick, Laurence Fishburne, interpreta un personaggio di nome Dr. William Foster.

Il film del 1993, Un giorno di ordinaria follia (Falling Down) di Joel Schumacher, presenta allo stesso modo un protagonista di nome William Foster, che fa di tutto per ricongiungersi con suo figlio.

Nel film, la moglie e i figli di William muoiono in un incidente d’auto. Nella vita reale, Keanu Reeves e la sua partner di allora, l’attrice Jennifer Syme, hanno avuto una figlia nel 2000 che purtroppo morì pochi giorni dopo la nascita per una malformazione cardiaca congenita. Quella tragedia causò la rottura della coppia e alle prese con una forte depressione la sua ex partner morì nel 2001 in un incidente d’auto.

“Replicas” costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo poco più di 9.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Replicas” sono del compositore Mark Kilian (Il suo nome è Tsotsi) & Jose Ojeda (El cimarrón). Killian e il regista Jeffrey Nachmanoff hanno già collaborato per “Traitor – Sospetto tradimento”.

La colonna sonora include i brani "Con las Manos Arriba" di RYO, "Fiesta" di Stereo 4, "A Ti Nada Más" di Danny Fuentes y Sus Pleneros, "I Will Live Forever" di Rick Garcia & Leila Avila.

TRACK LISTINGS:

1. Opening Scene (Jose “Pepe” Ojeda) 2:32

2. Mona’s Imprint (Jose “Pepe” Ojeda) 1:45

3. More That Makes Us Human (Mark Kilian) 0:57

4. I Should Have Died Too (Mark Kilian) 2:46

5. Mapping Sequence (Jose “Pepe” Ojeda) 1:42

6. Zoe Redux (Mark Kilian) 1:07

7. Boat Abduction (Mark Kilian) 2:15

8. I’ll Delete Her (Mark Kilian) 1:23

9. They’re on the Move (Jose “Pepe” Ojeda) 4:22

10. Deleting Zoe (Mark Kilian) 1:57

11. Breakfast (Mark Kilian) 1:45

12. They’re a Foot Taller (Jose “Pepe” Ojeda) 0:54

13. Only Three Pods (Mark Kilian) 1:43

14. Pod Calculations (Mark Kilian) 1:23

15. Why Are You Stuck on That? (Jose “Pepe” Ojeda) 4:51

16. Wakes Up (Mark Kilian) 1:47

17. Social Media Catchup (Mark Kilian) 2:39

18. Zoe Packup (Mark Kilian) 2:24

19. I’m Not Ready (Jose “Pepe” Ojeda) 2:55

20. Jones Redux (Mark Kilian) 1:12

21. New Donor (Mark Kilian) 2:23

22. Who Am I? (Jose “Pepe” Ojeda) 1:19

23. Unicorn Goes Home (Mark Kilian) 0:51

24. Bill Has Pneumonia (Jose “Pepe” Clarke) 2:05

25. We’ve Been Looking in the Wrong Place (Mark Kilian) 1:07

26. Ed Is Dead (Mark Kilian) 2:41

27. Something’s Wrong (Jose “Pepe” Ojeda) 2:09

28. Self Map (Mark Kilian) 2:11

29. Bill’s Imprint (Jose “Pepe” Ojeda) 1:29

30. What Would You Have Done? (Mark Kilian) 0:55

31. Jones Knows (Jose “Pepe” Ojeda) 6:36

32. End Credits (Jose “Pepe” Ojeda) 2:07

33. I Will Live Forever (Rick Garcia & Liela Avila) 3:36

34. I Know It’s Going to Work (Varien Remix) (Jose “Pepe” Ojeda) 2:20