Disponibili via Twitter nuove foto dal set del reboot di Resident Evil che suggeriscono una connessione con un’iconica ambientazione del videogioco originale: la Spencer Mansion.

L’account Twitter Residence of Evil hanno pubblicato su Twitter una nuova serie di immagini dal set del reboot che offrono il primo sguardo a quello che sembra essere un ingresso alla Spencer Mansion, l’edificio che ha fornito l’ambientazione del Resident Evil originale. Tra le immagini anche un elicottero modello “S.T.A.R.S UH-1 / 204B”, che nel videogioco è l’elicottero disperso che Alpha Team individua e nei pressi del quale atterra. Attaccati da un branco di cani mostruosi, il pilota dell’elicottero di Alpha Team va nel panico e decolla da solo e i restanti membri della squadra, Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker e Barry Burton, rimasti allo scoperto sono costretti a cercare rifugio in una vicina villa abbandonata, la Spencer Mansion.

Il reboot sarà ambientato a Racoon City nel 1998, approfondirà le origini della storia e sarà incentrato su personaggi classici del gioco come Jill Valentine, Claire Redfield e Chris Redfield interpretati rispettivamente da Hannah John-Kamen (Ant-Man and The Wasp), Kaya Scodelario (The Maze Runner) e Robbie Amell Valentine. Il cast è completato da Donal Logue (Gotham) come Brian Irons, il capo della polizia di Raccoon City, Tom Hopper (The Umbrella Academy) nel ruolo di Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland 2) nel ruolo di Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) nel ruolo di William Birkin. Anche Chad Rook (The Flash) e Lily Gao (The Handmaid’s Tale) sono a bordo in ruoli secondari.

Al timone del reboot troviamo Johannes Roberts (The Strangers: Prey at Night) che dirige da una sceneggiatura di Greg Russo che ha scritto il live-action americano di Death Note e del prossimo reboot di Mortal Kombat.

Fonte: Screenrant