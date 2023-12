Stasera in tv: “Respect” con Jennifer Hudson su Rai 3

ivoRespect, su Rai 3 il film biografico con protagonista l’attrice premio Oscar Jennifer Hudson (Dreamgirls) che racconta la straordinaria storia di Aretha Franklin meglio nota come la “Regina del Soul”, una delle voci più incredibili di tutti i tempi.

Respect – Cast e doppiatori

Jennifer Hudson: Aretha Franklin

Forest Whitaker: C. L. Franklin

Marlon Wayans: Ted White

Audra McDonald: Barbara Franklin

Marc Maron: Jerry Wexler

Albert Jones: Ken Cunningham

Leroy McClain: Cecil Franklin

Tituss Burgess: reverendo James Cleveland

Saycon Sengbloh: Erma Franklin

Hailey Kilgore: Carolyn Franklin

Skye Dakota Turner: Aretha Franklin bambina

Tate Donovan: John Hammond

Mary J. Blige: Dinah Washington

Heather Headley: Clara Ward

Kimberly Scott: Mama Franklin

Kelvin Hair: Sam Cooke

Lodric D. Collins: Smokey Robinson

Gilbert Glenn Brown: Martin Luther King

Myk Watford: Rick Hall

Joshua Mikel: Roger Hawkins

Kennedy Chanel: Erma Franklin da bambina

Nevaeh Moore: Carolyn Franklin da bambina

Christopher Daniel: Edward da bambino

Peyton Jackson: Cecil da bambino

Ethan Xavier Williams: Ted Jr.

Henry Riggs: Tommy Cogbill

Joe Knezevich: Tom Down

Doppiatori italiani

Alessia Amendola: Aretha Franklin

Paolo Marchese: C. L. Franklin

Riccardo Scarafoni: Ted White

Claudia Razzi: Barbara Franklin

Massimo De Ambrosis: Jerry Wexler

Fabrizio Dolce: Ken Cunningham

Marco Giansante: Cecil Franklin

Marco Baroni: reverendo James Cleveland

Eleonora Reti: Erma Franklin

Eva Padoan: Carolyn Franklin

Ilaria Pellicone: Aretha Franklin bambina

Mauro Gravina: John Hammond

Emanuela Rossi: Dinah Washington

Guendalina Ward: Clara Ward

Cinzia De Carolis: Mama Franklin

Dimitri Winter: Smokey Robinson

Pino Insegno: Martin Luther King

Gabriele Tacchi: Rick Hall

Lorenzo De Angelis: Roger Hawkins

Emilie De Fouchecour: Erma Franklin da bambina

Sophia Suarez: Carolyn Franklin da bambina

Valeriano Corini: Edward da bambino

Simone Iuè: Cecil da bambino

Aldo Scipioni: Ted Jr.

David Vivanti: Tommy Cogbill

Respect – Trama e trailer

“Respect” racconta la straordinaria storia di Aretha Franklin, una delle voci più incredibili di tutti i tempi, dall’infanzia, quando cantava nel coro della chiesa di suo padre, fino alla celebrità internazionale, non tralasciando le difficoltà e le avversità personali.

Curiosità sul film

Jennifer Hudson stata personalmente scelta per il ruolo dalla “Regina del Soul” prima della sua morte avvenuta nell’agosto 2018.

Questo film segna la terza volta che Jennifer Hudson e Forest Whitaker recitano come figlia e padre. In precedenza hanno interpretato figlia e padre in Winged Creatures (aka Fragments) del 2008 e in Black Nativity del 2013.

Liesl Tommy che fa il suo esordio sul grande schermo dopo aver diretto episodi di Jessica Jones, Mrs. Fletcher e Dolly Parton – Le corde del cuore dirige da una sceneggiatura di Tracey Scott Wilson (Fosse / Verdon, The Americans).

Il film ha chiuso il Festival di Locarno 2021.

Audra McDonald ha interpretato Deena in una versione concerto del 2001 di Dreamgirls. Jennifer Hudson ha interpretato Effie nella versione cinematografica.

Dopo il successo di Dreamgirls, Jennifer Hudson è apparsa in La vita segreta delle api, I tre marmittoni, nella serie tv Empire, nello Chi-Raq di Spike Lee, in Sandy Wexler al fianco di Adam Sandler e più recentemente nel dramma All Rise e nel musical Cats.

Le riprese sono state brevemente ritardate quando Jennifer Hudson ha richiesto plantari su misura per una fascite plantare.

La cantante americana e attivista per i diritti civili Aretha Louise Franklin (25 marzo 1942 – 16 agosto 2018) ha iniziato la sua carriera da bambina cantando gospel alla New Bethel Baptist Church a Detroit, Michigan, dove suo padre C. L. Franklin era un ministro. All’età di 18 anni, ha intrapreso una carriera di musica secolare come artista per la Columbia Records. Sebbene la carriera di Franklin non sia fiorita immediatamente, ha trovato consensi e successo commerciale dopo aver firmato con Atlantic Records nel 1966. Hit come “I Never Loved a Man (The Way I Love You)”, “Respect”, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”,”Chain of Fools”,”Think” e “I Say a Little Prayer” l’hanno spinta oltre i suoi partner musicali. Alla fine degli anni ’60, Aretha Franklin era diventata nota come la “Regina del Soul”.

Note di regia

Oltre a Jennifer Hudson, non esiste al mondo una fan di Aretha Franklin più appassionata di me. Per questo, quando per la prima volta mi è stato chiesto un parere su questo film sapevo fin da subito di volere che si concentrasse su un periodo specifico e formativo della vita della signora Franklin, che raccontasse cose che il pubblico in generale non sa di lei. Ha dovuto intraprendere un percorso non facile per diventare la musicista brillante che conosciamo. Per me, quel viaggio rappresenta l’indagine più profonda della sua eredità. Fin dall’inizio, ho visto questo film come la storia di una giovane donna con la voce più emozionante e forte del mondo, che stava lottando per trovare se stessa. Aretha Franklin amava le persone di colore. Io amo le persone di colore. Volevo assicurarmi che queste persone si sentissero amate da questo film nel modo in cui le abbiamo rappresentate; abbiamo cercato di dare loro tempo e spazio per vivere le loro vite, respirare e aprirsi. Abbiamo visto uomini bianchi dirci chi siamo per così tanto tempo, e questa è stata la nostra opportunità per dire chi siamo. Questa autenticità è in ogni fotogramma di questo film. Inoltre, volevo davvero mostrare un’esperienza significativa dell’infanzia di una giovane ragazza afroamericana, e Tracey Scott Wilson era proprio lì con me. Non ci sono abbastanza film in giro sulle persone di colore ricche e di successo. La signora Franklin proveniva da una famiglia agiata e la sua dinamica familiare risuona in tutta la pellicola. Essendo io stessa una bambina che è cresciuta ascoltando persone che parlavano a tavola di lotta per la libertà, per se stesse e per le generazioni future, so in prima persona che questa cosa influisce sulla tua vita per sempre. È quello che sei. Aretha lo aveva capito, ed è questo che ha creato la sua arte, l’attivismo. Quando parli della Regina del Soul, la sua chiesa era la sua forza. Quando ho iniziato ad ascoltare Aretha Franklin da ragazza, sono sempre stata catturata dall’emozione con cui cantava e da quel modo di sentire le cose così profondamente. Milioni di persone hanno una bella voce, ma lei ha incanalato le sue emozioni nella sua musica in un modo che nessun altro avrebbe potuto fare. A quel tempo, non sapevo che fosse una parte di lei e della sua storia, la musica come protesta. Un privilegio del fare arte è quello di curare le persone. Metaforicamente, tutta la mia arte riporta alla mia infanzia nel bel mezzo dell’apartheid in Sud Africa. Tutta la mia arte è politica. Sono stata in grado di guarire me stessa attraverso la mia arte, e una delle intenzioni dietro questo film era proprio mostrare che la signora Franklin fosse in grado di guarire se stessa attraverso la sua arte. Per me era essenziale che le persone sentissero la profondità di Aretha come persona. Ogni volta che io e Jennifer parlavamo di lei, quello che riecheggiava sempre in entrambe erano la sua complessità e la sua profondità. Ecco chi volevamo portare sullo schermo. [Liesl Tommy)

Jennifer Hudson – Note biografiche

Musicista due volte vincitrice del Grammy Award, attrice vincitrice dell’Oscar e autrice di best-seller, Jennifer Hudson è un talento straordinario. Di umili origini, Hudson ha iniziato a cantare in una piccola chiesa di Chicago, da lì, è stata acclamata in tutto il mondo. Hudson è stata vista nel film di Anthony Mandler, Monster su Netflix al fianco di Kelvin Harrison Jr., Jeffrey Wright e A$AP Rocky. Hudson è anche produttrice esecutiva del cortometraggio in realtà virtuale, Baba Yaga, presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia 2020. In questo adattamento moderno di una fiaba classica, Hudson dà voce alla Foresta, insieme a Kate Winslet, Glenn Close e Daisy Ridley.

Nel 2019, Hudson ha interpretato il ruolo di Grizabella nell’adattamento cinematografico di Tom Hooper di Cats. Quell’anno, la canzone di Hudson, “I’ll Fight”, scritta dalla cantautrice vincitrice di un Grammy Diane Warren per il documentario acclamato dalla critica, RBG , è stata nominata per un Oscar 2019. Hudson ha fatto il suo debutto a Broadway come Shug Avery nel 2015 nella produzione vincitrice del Tony Award di Il colore viola . Lo spettacolo, prodotto da Scott Sanders e Oprah Winfrey, ha ottenuto recensioni entusiastiche e una vittoria ai Grammy per Hudson. È stata anche nominata per un Drama League Award nella categoria Distinguished Performance.

Nel 2015 è apparsa in Chi-Raq di Spike Lee, per il quale è stata nominata per un NAACP Image Award 2016. Hudson sempre nel 2026 ha prestato la voce nel film d’animazione di successo della Universal, Sing , e ha interpretato Angela Wright nel film televisivo della HBO, candidato agli Emmy 2016, Confirmation .

Nel 2007, la Hudson ha vinto un Oscar per il suo ruolo di “Effie” nel grande successo Dreamgirls, un adattamento del musical di Broadway. La sua interpretazione ha anche ottenuto un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award, un BAFTA e un NAACP Image Award. È stata inoltre premiata dalla Broadcast Film Critics Association, dal National Board of Review ed è stata nominata “Entertainer of the Year” ai Soul Train Awards.

Altri crediti cinematografici e televisivi includono La vita segreta delle api , Sex and the City: il film , Lullaby , Un Natale speciale a New York , Winnie Mandela , The Inevitable Defeat of Mister and Pete , I tre marmittoni , Call Me Crazy: A Five Film , Smash e Impero . Nel settembre 2014, Hudson ha pubblicato il suo terzo album acclamato dalla critica, JHUD , che ha debuttato nella Billboard Top 10. L’album, pubblicato da Sony/RCA, contiene brani di successo come It’s Your World , nominato ai Grammy, e Walk It Out” e “I still love you”.

Nel 2013, Hudson ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Lo stesso anno, si è esibita per il presidente Obama, al Super Bowl XLVII e agli Oscar. Inoltre, Hudson è stata anche premiata dalla Recording Academy agli Annual Grammys on the Hill per le sue azioni filantropiche, in particolare per la sua organizzazione, la Julian D. King Gift Foundation.

Il secondo album di Hudson, I Remember Me , ha debuttato nel marzo 2011 al n. 2 della classifica Billboard Top 200 e R&B Albums e da allora è stato certificato RIAA Gold negli Stati Uniti. Ha ricevuto una nomination ai Billboard Music Award 2012 come Top R&B Album e si è guadagnata due NAACP Image Awards 2012 per il miglior video musicale e il miglior album. Lo stesso anno ha anche collaborato con Ne-Yo e Rick Ross per “Think Like A Man”, e hanno cantato il singolo acclamato dalla critica “Night Of Your Life” con David Guetta per il suo album di successo Nothing But The Beat.

Il suo album d’esordio del 2008 ha vinto un Grammy Award come “Miglior album R&B”, presentato da uno degli idoli di Hudson, Whitney Houston. Ha ricevuto altre tre nomination tra cui “Migliore performance vocale R&B femminile”, “Migliore performance R&B di un duo o gruppo” e “Miglior canzone R&B”. L’album ha poi vinto tre premi ai NAACP Image Awards 2009 tra cui “Best Album”. L’album è entrato nella Top 200 di Billboard al secondo posto e ha segnato le maggiori vendite della prima settimana per una voce femminile R&B dal 2004 e da allora ha venduto oltre 1,1 milioni di album in tutto il mondo fino ad oggi. Nel 2012 è uscito il suo libro di memorie del New York Times, “I Got This: How I Changed My Way, Found Myself and Lost Everything that Weighed Me Down”.

Liesl Tommy – Note biografiche

Tommy è una pluripremiata regista teatrale internazionale, nominata ai Tony, che ha fatto il suo debutto alla regia cinematografica con “Respect”. Tra i suoi lavori più conosciuti c’è la commedia di Broadway Eclipsed di Danai Gurira con Lupita Nyong’o. Oltre ad aver portato alla Tommy il primato di essere la prima donna di colore mai nominata per un Tony Award per la Migliore regia di un’opera teatrale, Eclipsed ha anche fatto la storia come la prima produzione di Broadway ad avere un cast e un team creativo interamente femminili.

Tra le passate produzioni teatrali di Tommy: il suo adattamento di Frozen come musical e la sua produzione moderna di Les Miserables , entrambi con protagonisti di colore. Insieme al suo lavoro in teatro, negli ultimi anni Tommy ha ampliato la sua impronta creativa nel cinema e la televisione. Tommy ha infatti diretto episodi di serie importanti come Queen Sugar , Insecure , Dietland , The Walking Dead , Jessica Jones e Mrs. Fletcher .

Il prossimo step sul fronte televisivo è il prequel de La Bella e la Bestia per Disney+, una miniserie tv con Tommy come regista e produttrice esecutiva. Per il cinema, il nome di Tommy è collegato all’adattamento cinematografico di Born a Crime , basato sul libro di memorie best-seller di Trevor Noah, con Lupita Nyong’o come protagonista.

Respect – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e pianista americano Kris Bowers che ha registrato, suonato e collaborato con artisti del calibro di Jay-Z, Kanye West e José James. I crediti di Bowers includono clonne sonore per film (Green Book, Monsters and Men, Space Jam – New Legends, The United States vs. Billie Holiday, Una famiglia vincente – King Richard), serie tv (Black Monday, Bridgerton, Dion), documentari e videogiochi (Madden NFL 21).

che ha registrato, suonato e collaborato con artisti del calibro di Jay-Z, Kanye West e José James. I crediti di Bowers includono clonne sonore per film (Green Book, Monsters and Men, Space Jam – New Legends, The United States vs. Billie Holiday, Una famiglia vincente – King Richard), serie tv (Black Monday, Bridgerton, Dion), documentari e videogiochi (Madden NFL 21). La colonna sonora del film pubblicata da Epic Records include una canzone originale, “Here I Am (Singing My Way Home)” candidata al Golden Globe, interpretata da Jennifer Hudson. Scritta da Hudson, Carole King e Jamie Hartman e prodotta da will.i.am.

“Respect” che da il titolo al film è una canzone scritta e originariamente registrata dal cantante soul americano Otis Redding. È stata pubblicata nel 1965 come singolo dal suo terzo album Otis Blue/Otis Redding Sings Soul ed è diventato un successo per Redding. Nel 1967 la collega cantante soul Aretha Franklin ha riproposto e riarrangiato “Respect”, ottenendo un successo più grande rendendolo un suo pezzo di riferiemnto. La musica nelle due versioni è significativamente diversa, mentre alcuni cambiamenti nei testi hanno portato a narrazioni diverse attorno al tema della dignità umana che sono state interpretate come commenti sui ruoli di genere tradizionali. L’interpretazione di Franklin divenne un inno per il movimento femminista negli anni ’70. È stato spesso considerato uno dei migliori brani R&B della sua epoca, guadagnando a Franklin due Grammy Awards nel 1968 per “Miglior registarzione Rhythm & Blues ” e “Miglior performance vocale femminile Rhythm & Blues”, ed è stato inserito nella Grammy Hall of Fame nel 1987. Nel 2002 la Biblioteca del congresso ha onorato la versione di Franklin aggiungendola al National Recording Registry. Il brano è stato inserito al numero cinque nella lista della rivista Rolling Stone delle “500 più grandi canzoni di tutti i tempi”. È stato anche incluso nell’elenco delle “Canzoni del secolo”, dalla Recording Industry of America e dal National Endowment for the Arts.

LE CANZONI DEL FILM:

1. There Is A Fountain Filled With Blood

2. Ac-cent-tchu-ate The Positive

3. Nature Boy

4. I Never Loved A Man (The Way I Loved You)

5. Do Right Woman, Do Right Man

6. Dr. Feelgood

7. Respect

8. Sweet Sweet Baby (Since You’ve Been Gone)

9. Ain’t No Way

10. (You Make Me Feel Like A) Natural Woman 3:07

11. Chain of Fools

12. Think

13. Take My Hand, Precious Lord

14. Spanish Harlem

15. I Say A Little Prayer for You

16. Precious Memories

17. Amazing Grace

18. Here I Am (Singing My Way Home) 5:14

L’album con le canzoni del film “Respect” è disponibile su Amazon.

LE MUSICHE ORIGINALI DEL FILM:

1. Run After Mamma 0:39

2. Trauma 1:14

3. You Ain’t Goin’ Nowhere 1:30

4. I Waited Too Long For This 0:47

5. Aretha Returns Home 1:10

6. Why Mamma Left 1:03

7. Angela Davis 1:19

8. You Are Shaking 0:51

9. Aretha Collapses 2:36

L’album con le musiche originali di “Respect” è disponibile su Amazon.