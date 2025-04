Richard Gere, chi è e cosa fa il figlio 25enne Homar: è la sua fotocopia

Richard Gere è tra gli attori di maggiore successo, ha conquistato la fama internazionale grazie a pellicole che lo hanno consacrato artista di talento, riservandogli anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame. A Hollywood gode di credibilità e stima da parte degli addetti ai lavori e anche i colleghi gli hanno più volte manifestato il loro apprezzamento. Oggi ha 75 anni ed un’artista ancora molto attivo sul set e non solo. Inoltre ha diverse passioni a cui dedica parte del suo tempo libero.

Uomo affascinante e dalla bellezza singolare, Richard Gere si è conquistato anche il titolo di sex symbol. Film come America Gigolò, ma anche Ufficiale e Gentiluomo e ancora Pretty Woman e Schegge di Paura gli hanno dato fama e popolarità e lo hanno reso uno degli uomini più desiderabili al mondo. Anche per questo spesso gli sono stati affibbiate storie occasionali ed è stato paparazzato più volte con donne diverse, il che per un periodo lo ha reso protagonista del gossip.

Nonostante i rumors e la sua fama di uomo molto corteggiato, Richard Gere è convolato a nozze per ben tre volte e questo conferma quanto ha sempre desiderato mettere su famiglia. Crede nella vita di coppia e si è sempre impegnato molto affinché il rapporto a due funzionasse. Nel nel 1991 ha sposato Cindy Crawford, i due sono apparsi spesso insieme in pubblico e sembravano amarsi molto: la storia è finita dopo 4 anni. Nel 2002, si è unito a Carey Lowell, da cui ha divorziato nel 2013. Da questa unione è nato il figlio Homer, che oggi a 25 anni.

Homer Gere, chi e cosa fa è il figlio dell’attore

Homer Gere nato dal legame dell’interprete di Pretty Woman con Carey Lowell. una storia durata 11 anni, considerata da Gere importante. Il giovane oggi ha 25 anni, è un ragazzo molto riservato che non ama particolarmente i riflettori. Occasionalmente ha accompagnato il padre ad alcuni eventi e in molto hanno notato la somiglianza con il genitore. I due hanno gli stessi colori e lineamenti del viso e sono davvero molto simile anche nel portamento.

Homer si è laureato nel maggio 2024 in psicologia e arti visive, ha frequentato la Brown University. In seguito per completare il suo percorso di studi è stato assunto come stagista alla Therapeutic Neuroscience Lab della School of Public Health della Brown. A quanto pare il giovane non è interessato al mondo del cinema e dello spettacolo in generale, è una persona discreta e per questo mantiene un basso profilo anche sui social. Ha diversi interessi: è un appassionato di astronomia. Secondo alcuni rumors Homer, come il padre, segue la religione buddista.

Richard Gere, papa attento e presente

Richard Gere si è sposato per la terza volta nel 2018 con Alejandra Silva e i due ad oggi hanno due figli. Nonostante l’attore sia molto attivo in rete, sui social non ci sono molti scatti dei bambini. Tuttavia Gere è un padre attento e presente e non manca di sostenere i figli in ogni loro scelta. Anche con Homer ha un rapporto diretto e sincero e fra i due c’è un clima sereno e disteso.

Gere si è infatti impegnato a far sentire la sua presenza al primogenito, soprattutto dopo la separazione con la madre. Ha condiviso e appoggiato le sue scelte e oggi che Homer è un adulto ha con lui un’affinità speciale. Le informazioni sul 25enne sono veramente molto poche visto che non appare neanche sulle varie piattaforme social.