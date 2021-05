Stasera in tv: “Ricomincio da me” su Canale 5

Cast e personaggi

Jennifer Lopez: Maya Vargas

Vanessa Hudgens: Zoe

Leah Remini: Joan

Annaleigh Ashford: Hildy

Dan Bucatinsky: Arthur

Freddie Stroma: Ron Ebsen

Milo Ventimiglia: Trey

Treat Williams: Anderson Clarke

Larry Miller: Weiskopf

Charlyne Yi: Ariana

Dave Foley: Felix Herman

Alan Aisenberg: Chase

Dierdre Friel: Ant

John James Cronin: Otto

Doppiatori italiani

Ilaria Stagni: Maya Vargas

Joy Saltarelli: Zoe

Tiziana Avarista: Joan

Daniele Giuliani: Ron Ebsen

Edoardo Stoppacciaro: Trey

Mario Cordova: Anderson Clarke

Emanuela Ionica: Ariana

Emanuele Ruzza: Chase

La trama

Maya (Jennifer Lopez) è una 40enne incastrata in un lavoro in un grande magazzino che decide di prendere la sua vita nelle sue mani e fare domanda per il suo lavoro da sogno a Madison Avenue. Ma la sua richiesta ad un amico esperto di tecnologia di “taroccare” il suo curriculum si trasforma alla fine nella più grande bugia bianca della sua vita, mentre conquista il lavoro grazie ad una falsa laurea, una pagina di LinkedIn truccata e alcune foto con gli Obama ritoccate con Photshop. Ma incoraggiata dalla sua amica Joan (Leah Remini) e da un nuovo e sciccoso appartamento, Maya decide di cavalcare la bugia, anche se questo significa allontanare il suo bel fidanzato (Milo Ventimiglia) e rischiare il tutto per tutto.

Il nostro commento

“Ricomincio da me” non si può ascrivere in una ideale lista delle migliori commedie di Jennifer Lopez, vedi Prima o poi mi sposo o Un amore a 5 stelle; nonostante ciò l’attrice riesce con la sua bellezza e il suo innato carisma a tenere comunque il centro della scena, ma una sceneggiatura poco brillante e una storia di poco appeal contribuiscono ad indebolire la sua interpretazione che alla fine, nonostante gli evidenti volenterosi tentativi, non può sopperire alle molte, troppe mancanze di un’operazione che sembra allestita con poco convinzione, ma soprattutto afflitta da un mancato equilibrio tra dramma e commedia, che rappresenta il motore di questo genere di pellicole.

Curiosità

La foto che Maya trova sulla sua pagina Facebook di lei con il presidente Barack Obama e la First Lady Michelle Obama è una foto reale del ballo inaugurale a Washington DC nel gennaio 2009 a cui ha partecipato Jennifer Lopez.

Julia Roberts era originariamente designata al ruolo interpretato da Jennifer Lopez.

Quando Maya e Ron ballano alla festa di Natale, finiscono per ballare il tango mentre hanno una conversazione tesa. Questa scena imita quasi la stessa identica scena di Prima o poi mi sposo (The Wedding Planner), in cui anche Mary ed Eddie ballano il tango.

Quando si è rivolto al cast e alla troupe al termine delle riprese principali, il regista Pete Segal ha detto che il cast e la troupe di “Ricomincio da me” erano la sua “famiglia preferita” di tutte le persone con cui ha lavorato.

Mentre Maya e Zoe si guardano intorno nell’appartamento e guardano le foto in giro. Maya in seguito scopre che sono di Zoe. Il vero artista è in realtà Lee Jeffries.

Le riprese in esterni del negozio hard-discount dove lavora Maya sono state girate presso il Queens Food Bazaar, un negozio a Long Island City, New York aperto 24 ore su 24 in grado di ospitare le riprese che hanno richiesto tre giorni.

Le riprese principali sono state completate il 15 dicembre 2017, con il film completato nei tempi prestabiliti e al di sotto del budget stimato.

“Ricomincio da me” è stato girato interamente a New York. Le riprese sono iniziate il 20 ottobre 2017 e si sono concluse il 15 dicembre 2017. Peter Segal voleva rendere Manhattan un personaggio a tutti gli effetti. Altri luoghi in cui il team ha girato includono la Bethesda Fountain a Central Park, la High Line, le strade di Soho, l’area di South Street Seaport, il Madison Square Park, il Food Bazaar nel Queens, il Rockerfeller Center, Villard Mansion a Lotte New York Palace Hotel, Dean & Deluca’s, al Michael Jordan’s Steakhouse presso Grand Central Terminal, all’interno di un treno della metropolitana della Metropolitan Transportation Authority e presso la banchina di una navetta.

“Ricomincio da me” è stato scritto dagli sceneggiatori Justin Zackham e Elaine Goldsmith-Thomas. L’idea l’hanno avuta all’inizio degli anni 2010.

Gli autori di Ricomincio da me hanno chiesto al regista Pete Segal di modificare gli aspetti comici della sceneggiatura.

Joan dice a Maya che somiglia alla signora Doubtfire. Jennifer Lopez ha lavorato con Robin Williams (che ha recitato in “Mrs. Doubtfire”) nel 1996 nel film Jack.

Il film costato 16 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 72.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Michael Andrews (Le amiche della sposa, Lei è troppo per me. 5 anni di fidanzamento, Il re di Staten Island).

(Le amiche della sposa, Lei è troppo per me. 5 anni di fidanzamento, Il re di Staten Island). La colonna sonora include i brani: “Limitless” di Jennifer Lopez, “Cool Yule” di Louis Armstrong & The Commanders, “Push It” di Salt-N-Pepa, “Something’s Got a Hold on Me” di Etta James.

