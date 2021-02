The Mother: Jennifer Lopez protagonista del nuovo film Netflix

Jennifer Lopez e Netflix collaboreranno per un nuovo progetto dal titolo The Mother. Lopez ha firmato per recitare in un altro film Netflix di cui sarà anche produttrice esecutiva, con Niki Caro, regista del recente remake live-action Mulan, in lizza per dirigere.

In The Mother “Lopez interpreterà un’assassina letale che esce dal nascondiglio per proteggere la figlia a cui ha rinunciato anni prima, mentre è in fuga da uomini pericolosi”. Il sito Deadline riporta che il progetto rievoca nello spirito l’immarcescibile Léon di Luc Besson, un classico degli anni novanta con il killr Jean Reno e una giovanissima Natalie Portman.

Misha Green ideatrice della serie tv horror Lovecraft Countryha scritto la sceneggiatura originale con successive revisioni di Andrea Berloff che ha scritto Straight Outta Compton, Le regine del crimine ed è collegato a due sequel molto attesi: The Legend of Conan progetto bloccato da tempo in fase di sviluppo e Aladdin 2, sequel del remake live-action di Disney da oltre un miliardo d’incasso. Green è stata recentemente designata alla regia di Tomb Raider 2 con il ritorno del premio Oscar Alicia Vikander nei panni di Lara Croft.

Jennifer Loper ha già pronto il dil Marry me dove veste i panni di una superstar della musica che scoperto che il suo quasi marito l’ha tradita sposa per ripicca uno sconosciuto pescato tra i suoi fan. Altri progetti dell’attrice includono il dramma crime The Godmother sull’ascesa e caduta della defunta Regina della droga Griselda Blanco e Shotgun Wedding che segue una coppia (Lopez e Josh Duhamel) che riunisce le rispettive adorabili ma molto ostinate famiglie per un matrimonio sin troppo atteso proprio mentre la coppia inizia ad avere dei dubbi sulla loro relazione. E se questo non fosse abbastanza una minaccia si abbatte sulla celebrazione, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando tutto gli invitati al party vengono presi in ostaggio.