Risvolto amaro a Un Posto al Sole: messi alla porta

A Palazzo Palladini basta una decisione inattesa per cambiare gli equilibri e mettere alla prova rapporti che sembravano solidi, tra nuove tensioni e segreti.

Nella puntata di Un Posto al Sole trasmessa giovedì 5 novembre 2026, alle 20.50 su Rai 3, le vicende dei protagonisti si intrecciano tra difficoltà quotidiane e scelte delicate. Al centro della storia ci sono anche il Caffè Vulcano e nuovi sviluppi che coinvolgono Roberto e Marina. Le anticipazioni descrivono una serata in cui ogni decisione rischia di avere conseguenze importanti per chi vive e lavora a Napoli.

La decisione di Renato sconvolge Silvia e Michele: l’appartamento in affitto è a rischio

Per Silvia e Michele la notizia è di quelle che gelano: Renato Poggi ha deciso di vendere la casa in cui vivono in affitto. Non è una semplice questione di palazzo, né una discussione da rimandare. È una scelta che può cambiare tutto, soprattutto per una coppia che arriva già da settimane complicate.

Nelle anticipazioni della puntata, la decisione di Renato viene descritta come una vera tegola. E in effetti per Michele e Silvia si apre uno scenario tutt’altro che semplice: cercare un’altra sistemazione, fare i conti con l’incertezza, rimettere mano a una quotidianità costruita nel tempo.

Perché una casa non è solo quattro mura. È abitudine, memoria, sicurezza. E a Palazzo Palladini, come spesso accade, anche una scelta privata finisce per scuotere gli equilibri di molti.

Lorenza alza la posta: la richiesta di denaro che minaccia il futuro del Caffè Vulcano

Al Caffè Vulcano l’aria resta pesante. Lorenza non fa passi indietro e chiede soldi per sparire dalla scena, mettendo i soci davanti a un ricatto difficile da gestire. Dopo gli errori commessi con Samuel e Micaela, il gruppo aveva provato a ricompattarsi. Ma questa nuova richiesta riapre tutto e mette sul tavolo una scelta scomoda.

Pagare potrebbe servire a prendere tempo, certo. Ma significherebbe anche cedere a una pressione pericolosa. Resistere, invece, potrebbe esporre il locale a conseguenze ancora più dure. Le anticipazioni fanno capire che al Vulcano il clima sarà teso, tra sguardi nervosi e parole pesate.

Nessuno vuole perdere ciò che è stato costruito negli anni. Però la sensazione è chiara: Lorenza ha trovato il punto debole. E non sembra avere alcuna intenzione di mollare.

Roberto affronta Scala mentre Marina prova a nascondere il segreto sulla morte di Mori

Sul fronte Ferri-Giordano, la puntata di Un Posto al Sole segue Roberto, deciso ad affrontare Scala, mentre Marina appare sempre più sotto pressione. Il tentativo di tenere nascosto il suo coinvolgimento nella morte di Mori si fa ogni giorno più rischioso. Ogni passo falso può attirare nuovi sospetti.

Roberto, già impegnato a sostenere Greta e a provarne l’innocenza, si muove su un terreno scivoloso, dove le alleanze cambiano tono in fretta e nulla sembra davvero stabile. Anche Cristina finisce al centro dell’attenzione: una giornalista di Radio Golfo prova ad avvicinarla per ottenere un’intervista, aumentando la pressione su una vicenda già delicata.

La soap di Rai 3, prodotta da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di produzione Rai di Napoli, continua così a intrecciare famiglia, lavoro e segreti, con quella tensione quotidiana che da anni tiene il pubblico davanti allo schermo delle 20.50.