Roberto Farnesi: età, la bellissima moglie e la figlia, dove vive, gli studi. Tutto sull’attore de Il Paradiso

Alcuni lo consideravano una sorta di Richard Gere all’italiana, complice anche una certa somiglianza fisica. Ma da tempo Roberto Farnesi ha trovato la sua dimensione nel panorama attoriale di casa nostra, scrollandosi di dosso scomode – e riduttive – etichette che a lungo andare avrebbero potuto rivelarsi penalizzanti.

Da anni per gli amanti de Il Paradiso delle Signore, il period drama di Rai 1, Roberto Farnesi è il volto di Umberto Guarnieri, il commendatore senza scrupoli, maestro di intrighi e cospirazioni che rimane uno dei personaggi chiave (e più carismatici) delle trame che ruotano intorno al grande magazzino milanese, fulcro della soap ambientata negli anni del boom economico e della moda.

A onor del vero il cinico commendatore sembra essersi parecchio rabbonito in questa ultima stagione. Si sarà definitivamente redento? C’è da dubitarne. In fin dei conti, come spiega lo stesso Farnesi a Libero Magazine, «i cattivi ci vogliono nei film, nelle serie tv, come ci sono nella vita». Sbaglieremmo però a pensare che il perimetro artistico di Roberto Farnesi si limiti alla parte del “villain” per eccellenza de Il Paradiso delle Signore.

Roberto Farnesi, età e carriera

Nato a Pisa il 19 luglio 1969, Roberto Farnesi si trasferisce a Firenze per andare a studiare presso la Scuola di Cinema Immagina. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo – come attore di fotoromanzi – risale al 1994. Successivamente inizia per lui una gavetta fatta di pubblicità e piccole parti nei film. Nel 1996 prende parte al suo primo film: Una donna in fuga.

Il primo ruolo importante dell’attore toscano è quello in Femmina del 1998. In quello stesso anno recita in Paparazzi e nel 1999 è protagonista in Italian Gigolò di Nini Grassia. Due anni dopo lo vediamo nella soap CentoVetrine nella parte di Giulio Corsini. Lasciata la soap, dal 2003 al 2005 veste i panni del brigadiere Luigi Testa nella serie tv Carabinieri. Nel 2006 appare a fianco di Kasia Smutniak come protagonista in Questa è la mia terra, miniserie tv in otto puntate in onda su Canale 5.

Per Farnesi il 2008 è l’anno della partecipazione al film di Carlo Verdone, Grande, grosso e…Verdone. Sempre nel 2008 prende parte alla seconda stagione di Questa è la mia terra (Vent’anni dopo). Nell’aprile 2010 recita invece nel film per la tv Colpo di fulmine, mentre nel 2012 è sul set di Le tre Rosa di Eva. Dall’autunno 2018 entra nel cast de Il Paradiso delle Signore, dove interpreta il ruolo del banchiere Umberto Guarnieri.

Vita privata di Roberto Farnesi

Da dieci anni l’attore pisano è legato sentimentalmente alla 29enne Lucya Belcastro, laureata in lingue nativa di Montevarchi (Arezzo). I due, convolati a nozze a maggio 2024, si sono conosciuti tramite amici comuni quando lei frequentava la facoltà di Lingue a Firenze. Da allora non si sono più lasciati. La coppia ha fatto molto parlare di sé a causa della differenza di età (27 anni).

A novembre 2021 è nata Mia, la prima figlia di Roberto Farnesi e Lucya Belcastro. Prima della relazione con l’attuale compagna, l’attore aveva avuto altre due storie importanti con Desirèe Noferini e Federica Bertolani, rispettivamente Miss Toscana 2005 e 2004. Alcuni anni fa (nel 2020) Roberto Farnesi ha raccontato di essere stato vittima di stalking da parte di una donna che per circa quattro anni lo ha pedinato e molestato. Dopo due diffide la stalker si è vista condannare a un anno di reclusione, pena sospesa dopo l’inizio di un percorso terapeutico.

Oltre al mestiere dell’attore, Farnesi ha anche un secondo lavoro come imprenditore, ristoratore nella fattispecie. Il suo ristorante, con sopra sette camere, è specializzato in carne pregiata alla griglia e si chiama Il Ristoro – La Bottega del Parco. Si trova a Pisa, all’interno del Parco di San Rossore, non distante dalla sua abitazione.

Attivo sui social, che ha spiegato di usare soprattutto per necessità professionali, a Famiglia Cristiana Farnesi ha confidato di essere poco tecnologico e di amare molto gli animali, al punto che se non avesse fatto l’attore forse sarebbe diventato veterinario. O magari un militare, come suo padre. In aeronautica, per il fascino del volo.