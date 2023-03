RoboCop: Rogue City – nuovo trailer del videogioco di Nacon con la voce di Peter Weller

Disponibile un nuovo trailer di RoboCop: Rogue City, un nuovo videogioco che si basa sulla trilogia originale di film che hanno debuttato nel 1987 con il cult di Paul Verhoeven, ambientato in un Detroit ormai al tracollo e in mano della criminalità. Il gioco è stato sviluppato da Nacon, il giocatore veste i panni di RoboCop impegnato a pattugliare le strade e far rispettare la legge con ogni mezzo a disposizione e a ogni costo, ogni tipo di resistenza alla sua brutale applicazione della legge non è contemplata, insomma il buon caro e vecchio Robocop che conosciamo.

Benvenuti a Detroit; il crimine dilaga mentre la città giace sull’orlo della rovina, le persone combattono per gli avanzi mentre altri vivono vite stravaganti nel lusso. Il controllo del dipartimento di polizia di Detroit viene affidato alla società Omni Consumer Products nel tentativo di ristabilire l’ordine. Tu sei quella soluzione, RoboCop, un cyborg incaricato di proteggere la città.

A doppiare RoboCop torna l’attore Peter Weller, che nel film originale interpretava narrava dell’integerrimo poliziotto Alex Murphy aggredito e brutalmente mutilato da una gang in una Detroit in mano al crimine il cui cervello e corpo (ciò che ne rimane) vengono utilizzati dagli scienziati di una multinazionale come base per assemblare un poliziotto cibernetico, avanguardia di una potenziale nuova forza di polizia privatizzata che riporterà legge e ordine nella metropoli del Michigan. Weller ha interpretato i primi due film, mentre il terzo ha visto un cambio di protagonista ma non di personaggio, ad interpretare Murphy è arrivato Robert John Burke.

“Vivo o morto tu verrai con me!”

“RobocCop” ha generato due sequel usciti negli anni ’90, un reboot cyperpunk del 2014 con Joel Kinnaman che non ebbe il successo sperato e quattro serie tv di cui due live-ction, la prima del 1993 della durata di una sola stagione con Richard Eden nei panni di Murphy, e una seconda, RoboCop: Prime Directives del 2001 con protagonista Page Fletcher, e due d’animazione, una prodotta da Marvel negli anni 80 e RoboCop: Alpha Commando prodotta negli anni ’90. “Robocop” ha ispirato anche 6 serie a fumetti, tra cui il crossover RoboCop versus The Terminator (Dark Horse Comics, 1992), una serie in nove numeri illustrata da Frank Miller edita da Avatar Press tra il 2003 e il 2006 e le due serie più recenti parte delle pubblicazioni uscite con Boom! Studios che ha acquisito i diritti sul franchise a partire dal 2013: Robocop Vivo o Morto ambientato 10 anni dopo il Robocop originale e Robocop: Citizens Arrest che si svolge 30 anni dopo gli eventi del primo film.

“RoboCop: Rogue City” arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a settembre 2023.