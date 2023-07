Rodeo: nuove clip in italiano del film premiato a Cannes (Al cinema dal 6 luglio)

Dal 6 luglio nei cinema italiani con I Wonder Pictures Rodeo – premio “Coup de cœur du jury” nella sezione Un certain regard a Cannes. “Rodeo” segna l’esordio alla regia di Lola Quivoron, fresca del successo al botteghino americano, dove gli spettatori sono stati stregati dal personaggio della ribelle e appassionata Julia (Julie Ledru, Migliore Attrice al Torino Film Festival 2022).

Nel film, Julia, spinta dalla passione per i motori e assetata dell’assoluto senso di libertà che prova quando è in sella della sua fida compagna a due ruote, entra in un giro clandestino di motociclisti, un microcosmo essenzialmente maschile dove tutto è rito, velocità e pericolo. Sullo sfondo, la banlieu francese – tristemente protagonista dei recenti fatti di cronaca che hanno portato alla ribalta ancora una volta il forte disagio sociale, la rabbia e la disillusione di un’intera generazione.

Rodeo – Trama e cast

La trama ufficiale: Il vento tra i capelli, il rombo del motore, l’asfalto caldo che scorre sotto le ruote. E l’adrenalina che percorre tutto il tuo corpo, come una scarica elettrica. Julia (Julie Ledrunon) riesce a immaginare la sua vita senza una moto. Fiera e indipendente, frequenta il giro dei “rodei” urbani, corse clandestine di motociclisti. Ma quando un incontro casuale la porta a unirsi a una banda di centauri, la posta in gioco si alza: in una successione di furti e colpi sempre più pericolosi, per riuscire a dimostrare il suo valore la ragazza dovrà essere disposta a rischiare tutto. Tra Titane e Fast & Furious, Rodeo di Lola Quivoron è una corsa forsennata in moto, un mix altamente infiammabile con una protagonista travolgente e impossibile da dimenticare.

Il cast è completato da Yannis Lafki, Antonia Buresi, Cody Schroeder, Louis Sotton, Junior Correia, Ahmed Hamdi, Dave Nsaman, Mustapha Dianka, Mohamed Bettahar, Chris Makodi, Gianni Caira, Quentin Arizzi, Brice Straehli, Sébastien Schroeder, Prince Longo.

Rodeo – Trailer e video

Curiosità sul film

La regista Lola Quivoron (Headshot: Roulette russe) dirige “Rodeo” da una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con l’esordiente Antonia Buresi che ha co-diretto con Quivoron il precedente documentario Headshot: Roulette russe.

Il film è basato sul corto documentario “Au loin Baltimore” diretto dalla regista Lola Quivoron nel 2015.

La maggior parte degli attori non sono professionisti, compresa ovviamente la protagonista, Julia, interpretata da Julie Ledru. La sceneggiatrice/regista Lola Quivoron è stata immersa nel mondo del rodeo urbano per un po’ e si era resa conto che tutti i bikers erano uomini. Era da tempo che cercava il suo ruolo e si è imbattuta nell’account “Inconnue_du_95” su Instagram. Quando l’ha incontrata, ha capito che la sua vita era molto simile a quella del suo personaggio, tanto che alcuni dettagli della sua vita sono finiti nel film.

Durante un’intervista al Festival di Cannes 2022, la sceneggiatrice/regista Lola Quivoron ha suscitato polemiche affermando che la maggior parte dei decessi legati alla pratica dei rodei urbani sono dovuti alla polizia che agisce pericolosamente nel tentativo di fermarli. In reazione, molti politici hanno reso noto il loro disaccordo con tale affermazione.

Le musiche originali del film sono del compositore Kelman Duran (I Am Gangster).

Lola Quivoron – Filmografia

CAMPREDON ÇA BRÛLE (50 min) 2020

HEADSHOT (59 min) – Documentary – 2019

VIDEO CLIP: CHLOE FEAT. ALAIN CHAMFORT – ANDROGYNE

DREAMING OF BALTIMORE (25 min) 2016

SON OF THE WOLF (24 min) – Short – 2015

STAND (23 min) – Documentary – 2013

THE GREAT BEAR (9 min) – Short – 2012

Intervista alla regista

Lola, come ti sei imbattuta in questo ambiente che filmi in Rodeo ma anche nel tuo cortometraggio Au loin Baltimore?

LOLA QUIVORON: È un ambiente che conosco da quando ero bambina, quando vivevo nella periferia di Parigi e vedevo i giovani fare motocross davanti al mio palazzo. Ho conosciuto i giovani di “Au Loin Baltimor” nel 2015 mentre ero ancora al Femis. Era l’estate di quell’anno. Mi ero imbattuta in video sui social media di ragazzini che facevano il cross-bituming e si facevano chiamare «Dirty Riderz Crew». Ho contattato il leader del gruppo, Pack, che mi ha invitato a trascorrere un po’ di tempo sulla loro linea di allenamento in un sobborgo di Parigi. Quel giorno ne fui davvero presa. È stato un incontro fisico. I motori sono molto potenti, quello che fanno è piuttosto brutale, è davvero impressionante. Si incrociano su linee che sono strette strade a doppio senso. Ci sono tornata una cinquantina di volte e sono diventata loro amica. Volevo capire l’ambiente, le sue regole, la sua filosofia ecc. Cos’è questa pratica? Perché lo fanno? Chi sono questi giovani? Au Loin Baltimore, il mio cortometraggio di laurea, trattava la pratica del «cross-bitumen» in un modo piuttosto «naturalistico». E dal 2015 non ho mai smesso di frequentare questo ambiente, e di documentarlo, con clip, cortometraggi o reportage fotografici. Rodeo, il mio primo lungometraggio, scritto in un periodo di quasi 5 anni, è stato costruito su un rapporto più assertivo con la finzione. Quando andavo con la «Dirty Rider Crew» sulle linee, spesso ero l’unica ragazza. I pochi altri erano sul retro delle moto o sul ciglio della strada, ma quasi nessuno di loro andava in moto. Anche per questo ho inventato il personaggio di Julia: rispondeva ad un desiderio piuttosto intimo di vedere realizzato questo sogno di entrare a far parte di una comunità. Rodeo nasce dall’incontro con la comunità che seguivo da anni e dal mio intimo desiderio di vedere un giorno una giovane mbiker sollevare la sua moto. Rodeo è per me un film epico e «surnaturalista». Va oltre il naturalismo di Au Loin Baltimore, nel suo rapporto con il colore, la narrazione e la regia. Spinge il cinema al limite. Abbiamo girato con una telecamera Arri Alexa Mini, in formato cinemascope (2:39), con lenti anamorfiche Master Prime. Come i classici western. Questo dà una forza spettacolare all’aspetto documentaristico che ho voluto preservare. Volevo far sentire fisicamente alle persone i corpi trascinati dalla velocità e dall’adrenalina della «vita in moto». Mostrarne il lato brutale, il rapporto con la morte, con l’asfalto.

Come hai lavorato con gli altri attori, tutti per lo più non professionisti?

LQ: Abbiamo scelto gli attori con Julie Allione, la direttrice del casting. È stato un lavoro entusiasmante plasmare il team B-more. Di solito, quando apriamo i casting, portiamo gli attori uno per uno, spesso è una relazione a due. Julie porta le persone in gruppi di 4, a volte 12. Questo crea subito una forma di coesione, una sorta di banda. Abbiamo ricevuto quasi 200 candidature. Più di 150 persone sono venute a Parigi per il casting. Prima delle riprese, ci siamo isolati per dieci giorni nel nord della Francia per provare con Antonia, Yanis e Julie. Julie ha un rapporto particolare con il suo corpo. Ha un’energia molto bassa, quasi l’opposto del personaggio principale. Era necessario prepararlo a ricevere la furia di Julia. Julie ha tonificato il suo corpo. Si è allenata a stare dritta, a camminare come Julia, a urlare senza danneggiare la voce. In quel momento si è creato un legame di fiducia molto forte. Poi c’è stato il lavoro con il gruppo B-More. Abbiamo lavorato molto prima delle riprese. È stato durante gli esercizi di improvvisazione, ricercando le scene del film, che gli attori hanno addomesticato e incontrato ciascuno il proprio personaggio immaginario. È stato bello vedere come dialogassero costantemente con loro. La finzione li stava scolpendo, ma si stavano anche lasciare scolpitre da cose intime su se stessi. Era questa chimica che volevo filmare. La mia regia ruotava completamente intorno a loro. È l’energia dei personaggi che guida il modo in cui voglio filmarli. Io sono lì come guida. Ad esempio, la scena in cui Julia torna con la prima grossa motocicletta rubata è il momento in cui ci accorgiamo che sta sconvolgendo l’ordine stabilito del garage. Ogni pilota ha avuto una singolare reazione legata a ciò che accade, ma anche al suo modo di accogliere intimamente questa realtà. Il personaggio di Mous, interpretato da Ahmed Hamdi, è allo stesso tempo vicino e familiare a Julia, e allo stesso tempo la chiama «charo de cité», una ladra. Incarna quanto possa essere ambivalente il fascino. Diffida di Julia, ma la ammira. È il primo a sostenerla quando entra per la prima volta nel loro garage. Gli ricorda un’«amazzone» che «fo**erà madri». Mi piace molto questa battuta, che è anche molto inquietante, femminista e sessista allo stesso tempo. Volevo catturare questa complessità.

Ci sono film che hanno influenzato la tua scrittura?

LQ: Ho avuto diversi amici cinematografici, che hanno accompagnato la stesura di Rodeo, e in cui si parla molto di furia…La Fureur de Vivre (Gioventù bruciata), De bruit et de fureur (Furore e grida), ecc. De bruit et de fureur è un grande film. Mi piace la sua brutalità, la sua immensa poesia, la sua forza onirica. Sento di capire la violenza di ogni personaggio. Per pensare alla luce delle sequenze oniriche, Raphael Vandenbussche ed io ci siamo molto ispirati al «re blu» delle scene oniriche con l’aspetto della donna e dell’uccello. Il personaggio di Julia è molto ispirato alle figure paranoiche del cinema. Sono affascinato da personaggi poco attraenti e drogati in preda a crisi esistenziali a volte autodistruttive.

[Estratto intervista di Marilou Duponchel / Maggio 2022]

