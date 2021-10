Dopo la tappa come evento speciale alla Festa del Cinema di Roma (Alice nelle città), 20th Century Studios e Disney il 21 ottobre portano nei cinema italiani Ron – Un amico fuori programma (Ron’s Gone Wrong), un nuovo film d’animazione su un ragazzo che impara a conoscere la vita quando gli viene regalato un robot difettoso.

La trama ufficiale

La trama ufficiale: Barney, un ragazzino delle medie con difficoltà nei rapporti sociali, e Ron, il suo nuovo dispositivo digitale parlante e deambulante, che dovrebbe essere il suo “Migliore Amico Pronto all’Uso”. Gli esilaranti malfunzionamenti di Ron, inseriti sullo sfondo di un’era dei social media, li lanciano in un viaggio pieno di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa baraonda di una vera amicizia.

Il cast di doppiatori italiani vede Lillo Petrolo come voce di Ron, nell’edizione originale doppiato da Zach Galifianakis; l’attore Miguel Gobbo Diaz come voce di Marc, in originale doppiato da Justice Smith, Luca Tesei voce di Barney Pudowski in originale doppiato da Jack Dylan Grazer e gli youtuber DinsiemE (Erick e Dominick) che prestano la voce rispettivamente a B-Bot di Ava (Erick) e B-Bot Invincibile e B-Bot di Alice (Dominick). Il cast di voci originali oltre a Galifianakis (Nelle Pieghe del Tempo), Dylan Grazer (Shazam!) e Smith (Jurassic World: Il Regno Distrutto) include anche Olivia Colman (The Crown), Ed Helms (The Office), Rob Delaney (Deadpool 2), Kylie Cantrall (Gabby Duran and the Unsittables), Ricardo Hurtado (I Goldberg), Marcus Scribner (Black-Ish), e Thomas Barbusca (Chad). Il cast di voci è completato da Sarah Miller, Bentley Kalu, Krupa Pattani, John Macmillan, Megan Maczko, Ruby Wax, David Menkin e Iara Nemirovsky.

Curiosità

“Ron – un amico fuori programma” è il film di debutto dello studio Locksmith Animation, studio di animazione britannico fondato da Sarah Smith e Julie Lockhart nel 2014 che ha sede a Londra. Lo studio è stato fondato nel 2014 da Sarah Smith e Julie Lockhart con il sostegno finanziario di Elisabeth Murdoch. Nell’aprile 2014, lo studio di animazione ed effetti visivi Double Negative ha stretto un accordo con Locksmith per fornire l’animazione al computer per i film prodotti da Locksmith. Nel giugno 2021 Natalie Fischer, ex COO di Illumination Entertainment subentra alla co-fondatrice Sarah Smithcome come CEO. Smith esce dall’azienda per perseguire i propri sforzi creativi. Locksmith è attualmente in produzione su That Christmas, un film natalizio basato sulla serie di libri per bambini del regista Richard Curtis, Wed Wabbit basato sul libro per bambini di Lissa Evans e sviluppato su una commedia musicale originale.

Ron è co-diretto da Sarah Smith (Il figlio di Babbo Natale), Jean-Philippe Vine (Shaun, vita da pecora) e Octavio E. Rodriguez (Le epiche avventure di Capitan Mutanda) da una sceneggiatura di Peter Baynham (Hotel Transylvania) & Sarah Smith.

Il film doveva essere originariamente distribuito dalla Paramount Pictures sotto l’etichetta Paramount Animation.

Ron è il primo film d’animazione dei 20th Century Studios dopo la chiusura dei Blue Sky Studios.

Ron è il secondo film d’animazione della 20th Century Studios distribuito da Disney, dopo Spie Sotto Copertura (2019).

Ron è il secondo film d’animazione di Olivia Colman, dopo I Mitchell contro le macchine (2021), uscito anch’esso nel 2021. È interessante notare che entrambi i film d’animazione trattano di assistenti robotici che vanno in tilt, ma il modo in cui i robot vanno in tilt è rappresentato in modo diverso.

Ron sarà l’unico film di Locksmith Animation distribuito da 20th Century Studios da quando la loro partnership si è conclusa dopo la fusione Disney-Fox. Le future uscite cinematografiche di Locksmith saranno distribuite dalla Warner Bros. sotto l’etichetta Warner Animation Group.

Ron è il secondo film d’animazione di Jack Dylan Grazer, dopo Luca (2021), un altro racconto di formazione uscito nel 2021.

Ron è il secondo film d’animazione di Peter Behn in oltre 79 anni.

Ron è il primo lungometraggio animato di Justice Smith e Rob Delaney.

Ron è il secondo film d’animazione di Marcus Scribner, dopo Il viaggio di Arlo (2015).

I registi del film volevano che attori meno noti interpretassero i bambini.

Molti dei doppiatori del film sono attori sconosciuti.

Il casting del film vanta talenti provenienti da tutta l’industria dell’intrattenimento.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Henry Jackman (Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri, Ralph Spaccatutto, Ralph spacca Internet, Big Hero 6).

(Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri, Ralph Spaccatutto, Ralph spacca Internet, Big Hero 6). La colonna sonora include i brani: “Sunshine” di Liam Payne e “Rocket Fuel” di DJ Shadow feat. De La Soul.

TRACK LISTINGS:

1. The Future of Friendship / New Friends (Henry Jackman & Dave Bayley) 3:59

2. Mark’s Dream 1:19

3. Happy Late Birthday 1:18

4. Middle School Ain’t So Bad 1:28

5. Renegade Robot 3:02

6. Welcome to the Bubble Store 3:09

7. Night Light 2:37

8. How to Be My Friend 1:57

9. The Co-Founder 1:22

10. Bonding 1:17

11. Misguided Mission 0:54

12. Unlocked and Out of Control 1:47

13. Two-Way Street 1:14

14. Unhinged 1:26

15. Schoolyard Rave 1:29

16. Best Friend Out of the Box 1:29

17. Bot Pursuit 0:56

18. Freedom in the Forest 2:26

19. Missing 1:24

20. Lost in the Woods 2:41

21. My Life for Yours 2:22

22. Rallying Cry 3:06

23. Headquarters Heist 3:45

24. Behold the Cloud 1:42

25. We’ll Find Each Other 4:51

26. Fully Uploaded 1:15

27. A Vision Restored 0:23

28. Hanging Out 1:59

29. Middle School 4:26

30. New Friends (Henry Jackman & Dave Bayley) 1:41

31. Sunshine (Liam Payne) 2:44

32. A Quirk in the System – Bonus Track 3:18

