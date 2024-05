Rosalie: trailer italiano del film di Stéphanie Di Giusto presentato a Cannes 2023 (Al cinema dal 30 maggio)

Dl 30 maggio nei cinema d’Italia con Wanted Cinema Rosalie, il dramma in costume diretto da Stéphanie Di Giusto presentato in Concorso nella categoria “Un certain Regard” al Festival di Cannes 2023 e nella sezione “Perlas” al San Sebastian IFF 2023.

“Rosalie” è ambientato nella Francia rurale del XIX secolo e racconta la toccante storia di una giovane donna che decide di fare del suo segreto e della sua diversità la sua forza, prendendo coscienza della sua unicità e mostrando – dopo anni di occultamento – la sua vera natura , lottando contro i preconcetti e i diktat di un’epoca. la regista Stéphanie Di Gusto (apprezzata per Io danzerò del 2016) esplora la ricerca dell’amore e dell’accettazione, in un ricco viaggio emotivo che ruota attorno alla complessità della condizione umana e al desiderio universale di essere amati per quello che si è.

Rosalie – interpretata dall’attrice Nadia Tereszkiewicz (Io danzerò, Mon Crime – La colpevole sono io) – è una giovane donna il cui viso e il cui corpo sono interamente ricoperti di peli. Nonostante la sua diversità, rifiuta di diventare un fenomeno da baraccone e tenta di vivere una vita normale radendosi regolarmente. Tutto cambia quando sposa Abel, proprietario di un caffè sempre vuoto, interpretato da Benoit Magimel (Il gusto delle cose) indebitato con il ricco proprietario della fabbrica che dà lavoro a tutta la piccola comunità locale. Abel non sa nulla del segreto di Rosalie e la sposa per la sua dote. Tuttavia, Rosalie vuole essere accettata come donna e decide di smettere di nascondere la sua diversità, convincendo il marito che potrà attirare molti clienti con il suo aspetto curioso di donna barbuta. Inizialmente tutto va come Rosalie aveva previsto, ma lo stigma sociale è solo momentaneamente sopito…

Il cast del film comprende attori di talento come Benjamin Biolay (L’hotel degli amori smarriti) e persino la cantautrice francese Juliette Armanet. Ad accompagnare la messa in scena, un’accattivante partitura sinfonica guida le emozioni dello spettatore seguendo le gioie e i dolori provati da Rosalie.

La sceneggiatura di “Rosalie” è stata scritta dalla stessa Stéphanie Di Giusto con Sandrine Le Coustumer e la collaborazione di Jacques Fieschi, uno dei più importanti sceneggiatori del panorama cinematografico francese.

Ad ispirarmi è stata una donna straordinaria, Clémentine Delait. Una donna con la barba che è diventata famosaall’inizio del XX secolo. Il suo volto femminile coperto di peli mi affascinava dalle sua foto, conteneva un mistero, che era tutto da esplorare. Avevo letto un primo testo sull’argomento, simile a una biografia, ma avevo bisogno di andare oltre, senza dubbio per scoprire cosa mi risuonava intimamente quando guardavo queste foto. Sapevo che si era rifiutata di diventare un banale fenomeno da fiera, ma che aveva invece voluto essere “nella vita”, avere un’esistenza da donna. Mi sono interessata ad altre donne affette da irsutismo (il nome scientifico di questo disturbo), la maggior parte delle quali finiva da sola, nelle fiere, ridotta a fenomeno volgare, “freak”… Dopo una lunga ricerca, ho voluto conservare solo ciò che mi toccava della vera storia di queste donne. Non mi interessava fare un biopic.

Con Rosalie ho inventato il destino di una giovane donna che si libera abbracciando la sua barba, ma soprattutto volevo esplorare i sentimenti e sviscerare il desiderio. Volevo scrivere una storia di amore incondizionato. C’è un’emozione al tempo stesso modesta e violenta nella storia d’amore di una persona così unica… Il romanticismo ordinario non fa per lei. Non lo vuole, non ne ha il diritto. Quando sei un “outsider” come lei, l’amore diventa molto più che amore… Rosalie si interroga sull’umanità. Un film è spesso una risposta ai tempi in cui viviamo. Credo che l’amore sia diventato una battaglia essenziale in un modo di vivere che si sta gradualmente disumanizzando. Rosalie combatterà questa battaglia. Vuole amare ed essere amata, nonostante la crudeltà . Rosalie e Abel si addomesticano con il tempo. Abel non è più capace di amare. La guerra lo ha danneggiato. Rosalie lo metterà alla prova. Vuole che lui la ami così com’è. A poco a poco, i sentimenti nascono da un desiderio che sfugge loro. Abel imparerà a lasciarsi andare, a liberare il suo desiderio e con esso la sua umanità.

Penso che ci si aspettasse di mettere Rosalie alla prova in una fiera, in un circo o in un bordello, come nella maggior parte dei film di donne “freak”. Volevo evitare quel surrealismo epico. Ho ritenuto più originale affrontare semplicemente Rosalie con l’amore in modo sincero e umile, cercare la verità dei sentimenti, eliminare ogni artificiosità dalla storia, credere in essa. Volevo che la storia sembrasse così reale da diventare una favola, la storia unica di Rosalie. L’unico momento surreale del film è quando Rosalie inizia a sognare un destino da cui vuole fuggire. Rosalie lotta per rimanere se stessa nonostante gli altri.

Rosalie è una donna liberata che deve affrontare il modo in cui gli altri la guardano, affermando la sua femminilità unica contro i preconcetti e i diktat di un’epoca. Questa donna non si pone mai come vittima. Trasforma la sua unicità in un punto di forza. Nonostante la barba, afferma la sua femminilità e il suo bisogno di amore, anche se la società vuole ridurla a un mostro. Volevo esplorare un personaggio solare a cui viene detto di nascondersi. Si nasconde solo per soffrire. Ha questa modestia e questa voglia di vivere, un misto di forza e fragilità. I peli sono visti come animaleschi, primitivi. Sono legati all’intimo, al nascosto, al sessuale, al mostro domato dentro di noi… Volevo mostrarlo. Si trattava di far emergere la sensualità dei corpi dove meno ce l’aspettiamo, di far emergere qualcosa di inquietante, di uscire dai codici abituali di ciò che vediamo sugli schermi, dei corpi lisci. Mi piaceva filmare questo nuovo erotismo tra delicatezza e animalità, filmare il desiderio in modo diverso.

[Stéphanie Di Giusto]