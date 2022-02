SAG Awards 2022, vincitori cinema: Will Smith miglior attore per King Richard, I segni del cuore miglior cast

Festival e rassegne César 2022, vincitori: Illusioni perdute miglior Film, Leos Carax miglior Regista

Annunciati i premiati ai Sag Awards 2022, la 28a edizione ha visto trionfare Will Smith per il ritratto del controverso padre e allenatore di tennis Richard Williams in Una famiglia vincente – King Richard. Smith ha battuto talenti del calibro di Denzel Washington, Andrew Garfield, Javier Bardem e Benedict Cumberbatch, quest’ultimo potrebbe essere l’unico a frapporsi tra Smith e il suo primo Oscar.

Jessica Chastain si è aggiudicata la miglior interpretazione femminile per il ruolo della telepredicatrice Tammy Faye Bakker nel dramma biografico Gli occhi di Tammy Faye battendo una concorrenza di altissimo profilo che ha incluso Olivia Colman, Nicole Kidman, Jennifer Hudson e Lady Gaga.

Le categorie di miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista sono andate rispettivamente a Troy Kotsur in I segni del cuore (CODA), remake che si è aggiudicato anche la categoria miglior cast, e ad Ariana DeBose per West Side Story, l’attrice sembra avere spianata la strada per una statuetta ai prossimi Oscar.

Restano a bocca asciutta l’House of Gucci di Ridley Scott e Il potere del cane di Jane Campion. A seguire trovate la lista dei premiati nelle categorie cinema ai SAG Awards 2022.

Miglior cast in un film

I segni del cuore (CODA)

Miglior attore protagonista in un film

Will Smith, Una famiglia vincente – King Richard

Miglior attrice protagonista in un film

Jessica Chastain, Gli occhi di Tammy Faye

Miglior attore non protagonista in un film

Troy Kotsur, I segni del cuore (CODA)

Miglior attrice non protagonista in un film

Ariana DeBose, West Side Story

Miglior cast di stunt in un film

No Time to Die

Fonte: Variety