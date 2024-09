Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer di Salem’s Lot, nuovo adattamento cinematografico del romanzo horror “Le notti di salem” di Stephen King. Si tratta di un lungometraggio che attendeva di uscire da ben due anni e ora arriverà negli Stati uniti direttamente su MAX (ex HBO Max) il 3 ottobre 2024, mentre ci sono già uscite programmate nelle sale del Regno Unito (11 ottobre), Irlanda (11 ottobre) e Germania (31 ottobre).

Il film nasce dalla consolidata parnership tra lo sceneggiatore Gary Dauberman e il produttore James che ha visto Dauberman scrivere il prequel di The Nun – La vocazione del male, storia di origine della demoniaca suora Valak del franchise “The Conjuring” e la trilogia della bambola Annabelle, trasformando Annabelle 3 nel suo debutto alla regia. Dauberman ha anche scritto l’adattamento cinematografico in due parti del capolavoro “IT” di Stephen King e creato la serie tv di breve durata basata sul fumetto Swamp Thing.

Salem’s Lot – Trama e cast

Lewis Pullman (7 sconosciuti a El Royale, Top Gun: Maverick) è il protagonista di “Salem’s Lot” nei panni dello scrittore Ben Mears, “un uomo che torna nella sua casa d’infanzia di Jerusalem’s Lot in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, solo per scoprire che la sua città natale è predata da un vampiro, che lo porta a unirsi a un gruppo eterogeneo che combatterà la presenza malvagia”.

Il cast include anche Makenzie Leigh (Susan Norton), Alfre Woodard (Dr. Cody), William Sadler (Parkins Gillespie), Bill Camp (Matthew Burke), Pilou Asbæk (Richard Straker), John Benjamin Hickey (Padre Callahan), Jordan Preston Carter (Mark Petrie)

e Spencer Treat Clark (Mike Ryerson).

Lo scrittore Gary Dauberman in un’intervista con Den of Geek (giugno 2019) ha detto che il suo obiettivo con la nuova versione di “Salem’s Lot” è di rendere di nuovo spaventosi i vampiri. Allontanandosi dai non morti sexy e romanticizzati che hanno infestato la cultura pop per gran parte dell’ultimo quarto di secolo, da Intervista col vampiro a Twilight

fino a The Vampire Diaries.

Salem’s Lot – Il trailer ufficiale in lingua originale

Parlando in precedenza del film diretto da Gary Dauberman, Pullman ha dichiarato:

È una cosa spaventosa fare questi remake, amico. È come con [Top Gun: Maverick], c’è una tale pressione, è un intruglio difficile da evocare per renderlo un successo. Ma Gary Dauberman, il regista, è davvero desideroso di rendere giustizia al libro. Ma anche, il precedente adattamento era in due parti, perché è un libro così pesante e ci sono così tante parti in movimento diverse e così tanti personaggi. Quindi ci sono alcune parti in cui Gary ha dovuto premere e trovare ciò che era veramente al centro del film da mantenere, ma per la maggior parte, è davvero fedele al libro e mantiene molti dei dialoghi originali lì dentro. È un fedelissimo di Stephen King, quindi non vuole creare problemi a Stephen. Quindi penso che sia in buone mani, Gary è un tipo davvero intelligente che ha un occhio attento per le cose. Penso, non solo di appoggiarsi sugli spaventi improvvisi, ma di appoggiarsi sulle cose più concettuali e visive che, piuttosto che uno shock che svanisce dal tuo corpo nei successivi cinque minuti, qualcosa di più visivo, come un’impronta che si è impressa nelle tue retine come un’immagine inquietante che ti sveglierà nel cuore della notte e che non riesci a toglierti dalla testa.

Il regista Gary Dauberman parlando del film in un’intervista ha spiegato: “Si potrebbe fare una versione molto asciutta di questo film, ma non è proprio la mia personalità. Cerchi di cavalcare gli alti e bassi di quell’onda. Ti diverti, poi ti spaventi e poi ti diverti di nuovo. Spero che alla fine sembri un giro completo.”

Salem’s Lot – La prima clip ufficiale in lingua originale

Interviste con SPOILER sul finale del film

Stephen King è rimasto colpito dal film e dopo averlo visto ha dato il suo supporto a Dauberman, affinchè il film uscisse dal limbo in cui era finito. In precedenza lo scrittore aveva dichiarato:

Tra me e voi, Twitter, ho visto il nuovo SALEM’S LOT ed è piuttosto buono. Film horror vecchia scuola: costruzione lenta, grande ricompensa…Sembra una versione horror di film a combustione lenta come LA GRANDE FUGA. Si sviluppa molto bene…ci sono delle deviazioni dal libro con cui non sono d’accordo, ma nel complesso fedeli. La scena migliore: Danny Glick in ospedale, che cerca di strappare una sacca di sangue. La scena di Glick avrebbe potuto essere diretta da John Carpenter nel suo periodo migliore.

King riguardo ad alcuni cambiamenti apportati da Dauberman alla sua versione potrebbe far riferimento al finale del film. Entertainment Weekly in un articolo sul film ha rivelato che la resa dei conti finale tra Ben Mears e i suoi alleati e l’antico vampiro Kurt Barlow e i suoi servi non morti si svolgerà in modo diverso rispetto al materiale originale:

Questo Salem’s Lot sembra anche, in un certo senso, un film d’azione per entrambe le star. La sequenza finale, in particolare, è un evento culminante che si svolge in un cinema drive-in. Non è come finisce il romanzo di King, ma la scena ha permesso a Lewis Pullman e Makenzie Leigh di imparare a fare scene di stunt.

“Il mio corpo era a pezzi dopo” ha raccontato Pullman. ‘Mi è piaciuto molto, molto lanciare il mio corpo in giro e imparare dalle nostre controfigure come funziona l’intero processo’.

Alla fine della storia di King, Ben Mears e il giovane Mark Petrie sono gli unici sopravvissuti dopo aver distrutto Barlow nella Marsten House e se ne vanno mentre un incendio consuma la città. Ora sembra che l’incendio ci sarà, ma il personaggio di Leigh, Susan Norton, torna come vampiro nell’epilogo divisivo, poiché era stata “uccisa” prima di questi eventi.

Salem’s Lot in TV

Nel 1979 ‘Salem’s Lot’ è stato adattato nell’omonima miniserie tv diretta dal Tobe Hooper di Non aprite quella porta con protagonista David Soul, il Ken ‘Hutch’ Hutchinson della serie tv Starsky & Hutch, nel ruolo di Ben Mears. La miniserie candidata a tre Primetime Emmy Awards e ad un Edgar Awardè stata girata in esterni a Ferndale inCalifornia. Una versione troncata di due ore è stata anche distribuita nei cinema di alcuni paesi.

Nel 1987, Larry Cohen (Baby Killer, L’ambulanza) ha diretto il film I vampiri di Salem’s Lot (A Return to Salem’s Lot). Commercializzato come un sequel della miniserie del 1979, il film non include nessuno dei personaggi originali nonostante utilizzi l’immagine di Barlow dalla versione del 1979 sul poster.

Nel 2004 il canale TNT ha presentato un nuovo adattamento televisivo di ‘Salem’s Lot’, anch’esso una miniserie di tre ore in due parti come l’originale del 1979, con protagonista Rob Lowe nel ruolo di Ben Mears. La miniserie ha ricevuto una nomination ai Primetime Emmy.

Nel 2018 è andato in onda l’ottavo episodio della serie TV Castle Rock (incentrata sulla città immaginaria creata da King) intitolato “Trapassato” (Past Perfect), che mostrava brevemente una fermata dell’autobus odierna a Jerusalem’s Lot. Un cartello stradale indicava che la città si trovava a 24 miglia di distanza da Castle Rock. La Marsten House è presente nella seconda stagione della serie.

La serie tv Epix del 2021 Chapelwaite, con Adrien Brody ed Emily Hampshire, è basata sul racconto “Jerusalem’s Lot”, un prequel di “Salem’s Lot” ambientato nel XIX secolo. Il racconto incluso nell’antologia “A volte ritornano” è ambientato nell’immaginaria città di Preacher’s Corners, Massachusetts, nel 1850, e viene narrato attraverso una serie di lettere e diari. La storia è una specie d’introduzione al romanzo Le notti di Salem, per quanto incentrata non sui vampiri, ma su entità mostruose e sinistri culti ispirati alle opere di Howard Phillips Lovecraft. In questo omaggio all’autore di Providence, King ne imita anche lo stile.

Il poster ufficiale