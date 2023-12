James Wan adatterà in un film il racconto “Il richiamo di Cthulhu” di H.P. Lovecraft

Call of Cthulhu di Lovecraft diventerà un lungometraggio per il cinema diretto dal regista di Aquaman e The Conjuring.

James Wan sta sviluppando un adattamento cinematografico dell’iconico racconto di H.P. Lovecraft Il richiamo di Cthulhu. E se la “mission” non fosse già di per sé improba, vedi Guillermo del Toro e il suo travagliato adattamento di Alle montagne della follia, è anche previsto un videogioco basato sul film. A riportare la notizia il sito Deadline che aggiunge che Wan ha lavorato a questo progetto lontano dai radar e nella massima segretezza negli ultimi cinque anni.

Ricordiamo che James Wan è il co-creatore della saga di SAW e creatore dei franchise horror Insidious e The Conjuring Universe di cui ha diretto diversi lungometraggi. Inoltre Wan ha diretto Fast & Furious 7, Malignant, Aquaman con Jason Momoa e il sequel Aquaman e il regno perduto attualmente nelle sale italiane. Da segnalare che nel film “Aquaman” di Wan, il cattivo Black Manta cita proprio “Il richiamo di Cthulhu”: “L’orrore aspetta e sogna nel profondo, e il marciume si sparge nelle fragili città degli uomini!”.

“Il richiamo di Cthulhu” è stato scritto da Lovecraft nell’estate del 1926 e pubblicato per la prima volta sulla rivista pulp Weird Tales nel febbraio 1928. La storia è composta da tre parti interconnesse e viene presentata come appunti appartenenti a Francis Thurston, un residente di Boston che indaga sull’antica divinità Cthulhu.

Penso che la cosa più misericordiosa al mondo sia l’incapacità della mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. Viviamo su una placida isola d’ignoranza in mezzo a neri mari d’infinito e non era previsto che ce ne spingessimo troppo lontano. Le scienze, che finora hanno proseguito ognuna per la sua strada, non ci hanno arrecato troppo danno: ma la ricomposizione del quadro d’insieme ci aprirà, un giorno, visioni così terrificanti della realtà e del posto che noi occupiamo in essa, che o impazziremo per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di un nuovo Medioevo. (Howard Phillips Lovecraft, Il richiamo di Cthulhu)

La fonte d’ispirazione per il primo capitolo della storia, L’orrore d’argilla, arriva da uno dei sogni di Lovecraft che lo scrittore fece nel 1919.

Nel sogno, Lovecraft sta visitando un museo di antichità a Providence, cercando di convincere l’anziano curatore ad acquistare uno strano bassorilievo che Lovecraft stesso aveva scolpito. Il curatore inizialmente lo prende in giro per aver tentato di vendere qualcosa realizzato di recente ad un museo di oggetti antichi. Lovecraft poi ricorda di aver risposto al curatore: “Perché dite che questa cosa è nuova? I sogni degli uomini sono più antichi del meditabondo Egitto o della contemplativa Sfinge o di Babilonia cinta di giardini, e questo è stato modellato nei miei sogni.”

Altre fonti d’ispirazione per il racconto sono le opere di H.G. Wells, la poesia “Il Kraken” di Alfred Tennyson, le opere di Lord Dunsany, il racconto “L’Horla” di Guy de Maupassant, “Il ramo d’oro” di James Frazer e “The Novel of the Black Seal” di Arthur Machen.

Altri adattamenti e citazioni del racconto “Il richiamo di Cthulhu”

Parti della storia sono state adattate nei fumetti Eerie n.4 e in The Avengers n.88.

Nel 1981, Chaosium pubblica il gioco di ruolo da tavolo “Call of Cthulhu” di Sandy Petersen.

Nell’episodio della seconda stagione di The Real Ghostbusters, Un libro pericoloso (The Collect Call of Cathulhu), gli acchiappafantasmi incontrano il culto di Cthulhu dopo che il Necronomicon viene trafugato da una mostra alla Biblioteca pubblica di New York.

Ispirato al racconto un omonimo film muto del 2005 e come dramma radiofonico anni ’20, Dark Adventure Radio Theatre: The Call of Cthulhu, nel 2012.

Nel 2004 “Il richiamo di Cthulhu” è stato adattato in un gioco di carte collezionabili della Fantasy Flight Games, distribuito in Italia da Nexus Editrice.

Nel 2005 il videogioco survival horror “Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth” è uscito per Xbox e PC Windows.

Nel 2007, il gioco d’avventura “Sherlock Holmes: The Awakened” è stato rilasciato per PC Windows. Il gioco è una trama originale che segue Sherlock Holmes e il suo compagno Dr. John H. Watson mentre indagano su una serie di strane sparizioni legate ai Miti di Cthulhu.

Lo sviluppatore di giochi indipendente Zeboyd Games ha creato il gioco di ruolo “Cthulhu Saves the World”, pubblicato il 30 dicembre 2010 su Xbox Live. Successivamente è stato pubblicato “Cthulhu Saves Christmas”, un prequel di “Cthulhu Saves the World”, pubblicato per PC il 23 dicembre 2019.

I Metallica hanno pubblicato una traccia strumentale chiamata “The Call of Ktulu” nel loro album del 1984 “Ride the Lightning”.

Gli Iron Maiden hanno citato il testo: “Non è morto ciò che può attendere in eterno, e col volgere di strani eoni anche la morte può morire.” su una lapide disegnata sulla copertina dell’album Live After Death (1985).

Nel 2018 è stato sviluppato il videogioco survival horror “Call of Cthulhu: The Official Video Game” (PlayStation 4, Xbox One e PC Windows).

Elementi de “Il richiamo di Cthulhu” sono stati adattati nel film horror di fantascienza Underwater (2020) con protagonista Kristen Stewart.

Il drammaturgo Josh Gross ha adattato parti della storia nella sua sceneggiatura, “Cthulhu: The Musical”. La produzione è stata eseguita da Puppeteers for Fears con sede ad Ashland con musica dal vivo di The Elephant. La produzione è stata in tournée lungo la costa occidentale durante l’estate del 2023.

Il racconto originale

Riordinando le vecchie carte di un defunto prozio, Francis Wayland Thurston s’imbatte in un bassorilievo mostruoso nato dagli incubi e dalle visioni di un ignoto artista e in alcuni documenti in cui si narra di un culto infernale osservato nelle paludi della Louisiana. Seguendo queste tracce e quelle del marinaio norvegese Gustaf Johansen, naufrago in un’isola fantasma comparsa dal nulla, Thurston viene così a conoscenza di Cthulhu, una creatura gigantesca, tentacolare e informe che abita da tempi immemorabili il fondo degli abissi marini e la cui scoperta rischierà di rivelarsi fatale. Magnetico e folgorante, Il richiamo di Cthulhu ha stregato intere generazioni di lettori imponendosi come uno dei capolavori del genio visionario e ossessivo di H.P. Lovecraft.

