Stasera in tv: “Malignant” di James Wan su Rai 4

Malignant, su Rai 4 il film horror del regista James Wan (Aquaman) che torna al genere a cinque anni The Conjuring – Il caso Enfield. Wan dirige per New Line da una sceneggiatura di Akela Cooper (“M3GAN, “The Nun 2”) basata su una storia originale che Wan ha scritto insieme a Ingrid Bisu.

Malignant – Cast e doppiatori

Annabelle Wallis: Madison Mitchell

George Young: Kekoa Shaw

Jacqueline McKenzie: Florence Weaver

Ray Chase: Gabriel (voce)

Maddie Hasson: Sydney Lake

Michole Briana White: Regina Moss

Jake Abel: Derek Mitchell

Doppiatori italiani

Chiara Gioncardi: Madison Mitchell

Luca Mannocci: Kekoa Shaw

Francesca Fiorentini: Florence Weaver

Francesco Sechi: Gabriel (voce)

Irene Di Valmo: Regina Moss

Malignant – Trama e trailer

La trama ufficiale: Ogni uccisione lo avvicina a te…Malignant è l’ultima creazione dell’architetto dell’universo The Conjuring, James Wan. Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono di fatto realtà terrificanti.

Curiosità sul film

“Malignant” è una co-produzione Stati Uniti, Cina e Romania.

James Wan è anche produttore del film con Michael Clear e la sua società di produzione Atomic Monster. Il resto del team di produzione include Eric McLeod, Judson Scott, Ingrid Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han a bordo come produttori esecutivi.

James Wan ha creato il “Conjuring Universe” e i franchise di “Saw ” e “Insidious”.

James Wan ha chiarito che il film non è basato sulla sua graphic novel “Malignant Man”, affermando: “Non è sicuramente un film di supereroi. Malignant è un thriller originale non basato su alcuna IP esistente”.

Il film è stato descritto da Wan come la sua lettera d’amore agli horror/thriller degli anni ’80.

Wan per “Malignant” ha tratto ispirazione dalle opere di Mario Bava, Dario Argento, Brian De Palma e David Cronenberg. Wan ha detto che il film è il suo omaggio “al film Opera di Argento, e ha davvero le sfumature di tutti quei thriller violenti e viscerali degli anni ’80 e talvolta ’70”. A proposito di De Palma Wan ha affermato: “Direi sicuramente che è più sul genere di Doppia personalità, Vestito per uccidere…È sul genere della [sua] visione più scioccante del giallo”

Questa è la seconda collaborazione tra Annabelle Wallis e James Wan. In precedenza Wallis ha recitato in Annabelle (2014), spin-off horror del “Conjuring Universe” prodotto da Wan.

Per il team dietro le quinte, Wan si è avvalso dei suoi collaboratori abituali, il direttore della fotografia Don Burgess e il montatore Kirk Morri (“Aquaman”, “The Conjuring 2 Il Caso Enfield”), la scenografa Desma Murphy (art director di “Aquaman”, “Fast & Furious 7”), ed alla costumista Lisa Norcia (“Insidious: L’ultima chiave”).

Wan ha affermato che Malignant “non è un film spaventoso” nel senso di quelli che fanno saltare sulla sedia: “Ho lavorato molto duramente per realizzare un film che non avesse i miei tradizionali salti sulla sedia perché non è quel tipo di film. E mi sento come se sapessi che le persone ora mi associano a possessioni demoniache, case infestate e cose del genere. E così con questo in mente, sapevo di voler giocare con la percezione che le persone hanno di me”.

La metropolitana di Seattle ah un un vero e proprio tour aperto al pubblico.

La metropolitana di Seattle non è una città ricoperta di ragnatele dimenticata sotto le strade di Seattle, ma è stata realizzata quando la città aveva bisogno di alzare il livello stradale intorno al 1890 dopo l’incendio di Seattle. Si tratta sostanzialmente dei primi piani di tutte le attività commerciali interessate che hanno poi dovuto spostare il piano terra su di un piano, dopo che il livello è stato rialzato ed eventualmente coperto sopra gli ingressi precedenti.

Il rapporto del paziente per Emily May è copiato direttamente dall’articolo di Wikipedia su Craniopagus Parasiticus.

Il 24 ottobre 2019, James Wan ha chiarito che il film non è basato sulla sua graphic novel Malignant Man, affermando: “Non è sicuramente un film di supereroi. Malignant è un thriller originale non basato su alcuna proprietà intellettuale esistente”.

Stephen King ha elogiato questo film su Twitter, scrivendo “Ho guardato Malignant su HBO e ho pensato che fosse geniale”.

Nicolas Cage è un grande fan del film, l’attore lo ha definito una fonte di ispirazione e il suo horror preferito dell’anno.

Uno dei poster promozionali di “Malignant” raffigura una testa di donna a cui manca completamente il volto. Questo particolare poster è stato fortemente ispirato al manifesto promozionale del film polacco L’interrogatorio (1989).

Ingrid Bisu, coautrice della storia, ha un breve ruolo nel ruolo della detective Winnie ed è anche la moglie del produttore/sceneggiatore/regista James Wan. In precedenza è apparsa nei film dell’Universo Conjuring: The Nun: La vocazione del male (2018) e The Conjuring – Per ordine del diavolo (2021), entrambi prodotti e scritti da Wan.

Quando Madison e Sydney parlano con i detective Shaw e Moss alla stazione di polizia, Sydney paragona Madison a un sensitivo e Moss si riferisce sarcasticamente a Madison come “Wikipedia Brown”. Trattasi di un riferimento ai libri dell'”Enciclopedia Brown” e alle storie di un Leroy “Enciclopedia” Brown di dieci anni, che aiutava il padre capo della polizia a risolvere i crimini e gestiva un’agenzia investigativa fuori dal garage di famiglia per risolvere i crimini di quartiere.

Sia Annabelle Wallis (nel ruolo di Madison Mitchell) che George Young (nel ruolo del detective Kekoa Shaw) hanno fatto il loro debutto cinematografico in film di Bollywood: Wallis in “Dil Jo Bhi Kahey” (2005) e Young in “Jhootha Hi Sahi” (2010).

Mckenna Grace (la giovane Madison), Madison Wolfe (la giovane Serena), Andy Bean (Frank) e Patricia Velasquez (L’infermiera Velasquez) hanno ricevuto un credito di “apparizione speciale”.

Patricia Velasquez ha recitato in La Llorona – Le lacrime del male (2019) nei panni di un personaggio di nome Patricia Alvarez, prodotto da James Wan. James Wan ha diretto Malignant (2021) in cui è apparsa Patricia Velasquez nei panni di un’infermiera con il cognome Velasquez.

Annabelle Wallis e Patricia Velasquez hanno recitato entrambe nei remake cinematografici di La mummia (1932), Wallis in La mummia (2017) e Velasquez in La mummia (1999) e La mummia – Il ritorno (2001).

Il personaggio principale, Madison [o Maddie] Mitchell, è interpretato da Annabelle Wallis. Sua sorella minore, Sydney Lake, è interpretata da qualcuno che si chiama realmente Madison, Madison Hasson.

ATTENZIONE!!! A SEGUIRE CURIOSITA’ CHE INCLUDONO SPOILER SUL FINALE DEL FILM

Le scene in cui Gabriel viene visto camminare o correre non sono state realizzate utilizzando la CGI dopo che Gabriel è stato interpretato sotto mentite spoglie dall’attrice ucraina Marina Mazepa, una ballerina e contorsionista professionista vista in Auditions 3 (2019), Judge Cuts 4 (2019), Quarter Finals 2 (2019) e Live Results 2 (2019).

Il dottor Weaver spiega che Gabriel è un “teratoma”. Nel terzo atto si definisce un “mostro”. Etimologicamente, i prefissi “terat-“, “terato-” e “teras-” significano “mostro” in greco. L’ultima parte della parola, il suffisso “-oma”, significa “tumore”.

La premessa del film ha somiglianze con il libro “La metà oscura” di Stephen King su un autore che aveva parzialmente assorbito un gemello nell’utero, che in seguito si manifestò e uccise le persone responsabili del suo “omicidio”. Il libro è stato adattato nel film La metà oscura (1993) di George A. Romero.

La scena all’inizio del film in cui l’intruso sfonda violentemente la porta di Madison, gettandola a terra dove perde i sensi, simboleggia Gabriel che si impone nella sua coscienza e nel controllo del corpo. La sua porta viene mostrata intatta e illesa più avanti nel film, prefigurando che lo scambio violento è avvenuto tutto nella sua testa.

Quando Gabriel chiama Kekoa al telefono durante l’interrogatorio di Madison, dice: “non sapeva nemmeno che ero nella sua soffitta”. Questo è un gioco di parole: non solo l’attico della sua casa, ma l’attico del suo corpo, poiché lui era nella sua testa per tutto il tempo.

Il protagonista è strettamente parallelo al caso apocrifo di Edward Mordrake.

Il nome del film si riferisce al termine medico per il tipo di cancro che, se non trattato, può portare alla morte. Il dottor Weaver fa un’osservazione al riguardo nel prologo del film.

La copertina del film ha una stretta somiglianza con la copertina di “Gli occhi di Laura Mars”, un film in cui anche la protagonista femminile ha visioni di omicidi.

Il trofeo medico assegnato dalla dottoressa Weaver, che Gabriel trasforma in un’arma, può essere intravisto dietro di lei nella scena iniziale, mentre sta girando il suo video diario.

Dopo aver visto un’ombra nella nebbia avvicinarsi a casa sua, Madison scappa all’interno della propria abitazione e si rifugia in una stanza ripetendo a se stessa che “È tutto nella mia testa”. Ironicamente ha ragione perché Gabriel è letteralmente nella sua testa.

Il vero nome di “Madison” è “Emily May”. Secondo lo zodiaco, il mese di maggio è quello dei Gemelli, il che significa due personalità diverse nella stessa persona. Madison (Emily May) e Gabriel sono due personalità diverse che condividono lo stesso corpo.

La scena in cui tutte le donne vengono uccise violentemente nella cella della prigione ha come protagonista Zoë Bell che è anche nel film Raze (2013), in cui alcune donne vengono messe in cella e costrette a uccidersi violentemente a vicenda.

Malignant – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Joseph Bishara , compositore di diversi film del Conjuring Universe (la trilogia “L’evocazione”, La Llorona – Le lacrime del male, annabelle 3). Bishara ha collaborato con Wan anche per la trilogia Insidious. Altri crediti di Bishara includono musiche per Dark Skies – Oscure presenze, The Vatican Tapes, The Other Side of the Door, The Prodigy – Il figlio del male e il recente Il sacro male.

, compositore di diversi film del Conjuring Universe (la trilogia “L’evocazione”, La Llorona – Le lacrime del male, annabelle 3). Bishara ha collaborato con Wan anche per la trilogia Insidious. Altri crediti di Bishara includono musiche per Dark Skies – Oscure presenze, The Vatican Tapes, The Other Side of the Door, The Prodigy – Il figlio del male e il recente Il sacro male. Il tema ricorrente nella colonna sonora è una versione strumentale di “Where Is My Mind” dei Pixies , notoriamente usata in Fight Club che ha un finale simile.

, notoriamente usata in Fight Club che ha un finale simile. La colonna sonora include i brani: When Your Walls Fall di Celldweller / Where Is My Mind di Safari Riot / Your Painted Smile di Bryan Ferry / Nighthunter di Panic Priest.

1. Malignant Opening (1:05)

2. time to cut (2:54)

3. head injury (3:27)

4. twisted figure (2:32)

5. something special (1:10)

6. loss without memory (1:46)

7. repeat visit (2:30)

8. in my house (2:52)

9. blood connection (2:15)

10. what has become (2:29)

11. discovery was made (1:36)

12. from window led (4:09)

13. by Silvercup (1:31)

14. Gabriel calls (2:25)

15. forced vision (1:46)

16. balcony drops (2:48)

17. it’s happened before (2:42)

18. fallen found (1:29)

19. call from the Devil (1:58)

20. station taken (3:29)

21. Backwards arrival (3:17)

22. taking it back (2:04)

23. lifetime found (1:35)

La colonna sonora di “Malignant” è disponibile su Amazon.

