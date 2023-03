Samara Weaving protagonista del thriller d’azione “Bella” ambientato negli anni ottanta

Samara Weaving vista di recente in un cameo di Scream 6 e protagonista della commedia horror Finché morte non ci separi (Ready or Not), entrambe pellicole dirette dal duo Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett), ha firmato per recitare in Bella, un thriller d’azione ambientato negli anni ottanta.

Il film attualmente in sviluppo alla Paramount Pictures è diretto da Larysa Kondracki (The Whistleblower, Picnic at Hanging Rock) da una sceneggiatura scritta da Jesse Wigutow e Jason Markarian (Vizio di famiglia).

Il film è descritto come un film iperstilizzato ambientato sullo “sfondo di un’ondata di criminalità che ha colpito New York negli anni ’80”. La trama segue “la figlia di un poliziotto che, mentre suo padre si aggrappa alla vita dopo un tentativo di omicidio, va su tutte le furie per portare alla luce l’aggressore di suo padre e estirpare la corruzione profondamente radicata nel dipartimento di polizia di New York”.

Il film è prodotto da Craig Flores, che ha offerto ulteriori dettagli in una dichiarazione: “Bella reinventa abilmente il genere d’azione guidato da donne abbinando un tocco rock ‘n’ roll sexy e impenitente con il realismo grintoso e accresciuto della New York degli anni ’80. Collaborare con Chad Stahelski e 87Eleven, il cui talento è singolare nel portare film d’azione senza precedenti al pubblico di tutto il mondo, è un sogno per me, Larysa e Samara”.

Oltre a “Bella”, Samara Weaving sarà anche protagonista dell’horror d’azione Azrael e del thriller Borderline ambientato negli anni novanta. Nel film horror, Weaving è una giovane donna prigioniera in un mondo in cui nessuno parla, che viene braccata da una devota comunità guidata da donne che intende sacrificarla ad un antico male. Nel thriller “Borderline”, che ammicca al classico Guardia del corpo, Weaving è Sofia, una superstar pop che viene protetta, insieme all’atletico boyfriend, da una guardia del corpo assunta dopo una serie di minacce ricevute da uno stalker. Weaving è inoltre collegata al film biografico Liz che racconterà la storia della prima moderna celebrità del paese. Elizabeth Patterson Bonaparte, che ha acquisito importanza come prima moglie del fratello minore di Napoleone Bonaparte, Jerome, e ha rivoluzionato la scena sociale americana al tempo della presidenza di Jefferson. Weaving ha anche firmato per interpretare la modella di Playboy Holly Madison nella miniserie tv Down the Rabbit Hole di Sony Pictures Television basata sul libro di memorie di Madison del 2015 “Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Ex Playboy Bunny”. La trama racconta cosa si cela oltre la facciata patinata del brand Playboy per rappresentare le storie viscerali, spesso profondamente compromettenti, delle donne che sono entrate inseguendo un sogno e si sono trovate manipolate, controllate e maltrattate.

Fonte: Deadline